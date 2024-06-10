Мы сделаем всё, чтобы ваш отпуск начался без стресса и лишних хлопот! Опытный водитель встретит вас у аэропорта в Анталье, поможет с багажом и проводит до автомобиля. Вы быстро и с комфортом доберётесь до отеля в Сиде, по пути наслаждаясь природой и побережьем Средиземного моря.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Что вас ожидает

Приглашаем вас в комфортное и безопасное путешествие от аэропорта Антальи до Сиде. Наши автомобили оборудованы климат-контролем и просторными сиденьями. Также вы сможете сами выбрать музыку — чтобы поездка стала ещё более приятной и расслабляющей. 70 км пути пролетят незаметно!

Маршрут проходит по живописной дороге: по пути вы полюбуетесь морскими пейзажами, природными и историческими достопримечательностями.

Организационные детали