Мы сделаем всё, чтобы ваш отпуск начался без стресса и лишних хлопот! Опытный водитель встретит вас у аэропорта в Анталье, поможет с багажом и проводит до автомобиля.
Вы быстро и с комфортом доберётесь до отеля в Сиде, по пути наслаждаясь природой и побережьем Средиземного моря.
Вы быстро и с комфортом доберётесь до отеля в Сиде, по пути наслаждаясь природой и побережьем Средиземного моря.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
Приглашаем вас в комфортное и безопасное путешествие от аэропорта Антальи до Сиде. Наши автомобили оборудованы климат-контролем и просторными сиденьями. Также вы сможете сами выбрать музыку — чтобы поездка стала ещё более приятной и расслабляющей. 70 км пути пролетят незаметно!
Маршрут проходит по живописной дороге: по пути вы полюбуетесь морскими пейзажами, природными и историческими достопримечательностями.
Организационные детали
- При бронировании укажите, пожалуйста, ваши ФИО, номер рейса, время прилёта и название отеля
- Поедем на комфортабельном седане, кроссовере или минивэне Mercedes или Volkswagen. Вы сами можете выбрать подходящий автомобиль.
- Мы встретим вас на парковке у выхода из аэропорта с именной табличкой
- Также можем организовать трансфер в обратном направлении
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Melih — ваша команда гидов в Анталье
Привет! Мы — одна из ведущих компаний по перевозке в Анталье. Мы работаем в этой отрасли уже много лет и предоставляем безопасные и комфортные услуги трансфера. Мы здесь, чтобы облегчить путешествиеЗадать вопрос
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