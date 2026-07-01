После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта Антальи. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и скоростным вай-фаем. Вы останетесь довольны!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

На стойке в зале прилёта работает наш представитель, к которому вам нужно будет подойти после получения багажа. Вас проводят к машине — и профессиональный водитель отвезёт вас по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano или Maybach — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики. А еще в стоимость включён мини-бар.

Организационные детали

Вас встретит представитель трансферной компании на стойке в аэропорту

Цена указана за трансфер в отели Антальи, зависит от расстояния:

— в Кемер — €103

— в Текирова — €110

— в Белек — €84

— в Сиде — €103

— в Окурджалар — €116

— в Аланию — €122

— в Махмутлар — €129