После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта Антальи. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и скоростным вай-фаем. Вы останетесь довольны!
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
На стойке в зале прилёта работает наш представитель, к которому вам нужно будет подойти после получения багажа. Вас проводят к машине — и профессиональный водитель отвезёт вас по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano или Maybach — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики. А еще в стоимость включён мини-бар.
Организационные детали
- Вас встретит представитель трансферной компании на стойке в аэропорту
- Цена указана за трансфер в отели Антальи, зависит от расстояния:
— в Кемер — €103
— в Текирова — €110
— в Белек — €84
— в Сиде — €103
— в Окурджалар — €116
— в Аланию — €122
— в Махмутлар — €129
- Мы можем организовать трансфер на другие курорты. Детали уточняйте в личном сообщении
- Детское кресло предоставляетм по запросу бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21853 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Быстро, просто, эффективно. Недорого. Спасибо!
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Р
Отличный сервис рекомендую, остались довольны! Все во время, помогли с багажом. Спасибо!
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Н
Хочу выразить благодарность за организацию трансфера из аэропорта в отель. Я очень признательна вашей команде за такое внимательное и ответственное отношение к клиентам! Наш рейс прилетел поздно в Анталью, в
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М
Отличный трансфер. Доехали с комфортом, аккуратный водитель, современный и чистый автомобиль. Обязательно воспользуемся услугами трансфера еще. Рекомендую.
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Автомобиль чудесный. Вождение безопасное. Встретили во время,помогли с багажом. Всем довольны. Благодарим и рекомендуем
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￼
Все прошло, как было запланировано! Рекомендую!
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