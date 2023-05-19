Мария — Организатор в Анталии

Провела экскурсии для 3939 туристов

Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас в наших турах, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. Наша команда состоит из профессионалов турбизнеса и настоящих фанатов своего дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать нашим гостям новые экскурсии и направления — групповой и вип-туризм как в Санкт-Петербурге, так и в пригородах. А с 2023 года мы расширяем свои услуги на Турцию — регион Анталья. Каждый наш гость важен для нас, мы стараемся подбирать индивидуальный подход ко всем. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!