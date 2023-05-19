Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano
После долгого перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле или дома. Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта Антальи. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером, телевизором и скоростным вай-фаем. Вы останетесь довольны!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
На стойке в зале прилёта работает наш русскоговорящий представитель, к которому вам нужно будет подойти после получения багажа. Вас проводят к машине — и профессиональный водитель отвезёт вас по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Mercedes-Benz Viano — с кондиционером и телевизором, подключённым к интернету. Вы сможете посмотреть любимое кино, послушать музыку или включить ребенку мультики. А еще в стоимость включён мини-бар с водой, соком и шоколадом.
Организационные детали
- Цена указана за трансфер в отели Антальи. Стоимость за трансфер в Белек составит 65 евро, Кемер и Сиде — 85 евро, Аланью — 141 евро.
- Мы можем организовать трансфер на другие курорты. Детали уточняйте в личном сообщении.
- Детское кресло предоставляется по запросу бесплатно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту Антальи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Анталии
Провела экскурсии для 3939 туристов
Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас в наших турах, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. Наша команда состоит из профессионалов турбизнеса и настоящих фанатов своего дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать нашим гостям новые экскурсии и направления — групповой и вип-туризм как в Санкт-Петербурге, так и в пригородах. А с 2023 года мы расширяем свои услуги на Турцию — регион Анталья. Каждый наш гость важен для нас, мы стараемся подбирать индивидуальный подход ко всем. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!Задать вопрос
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