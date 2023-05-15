Пролететь над морем с инструктором и рассмотреть побережье с высоты
Если вам по душе активный отдых, то предлагаем отправиться с нами в Аланью, где с невысокой горы вы совершите плавный полёт на параплане.
С вами будет инструктор, поэтому всё, что от вас требуется — это наслаждаться видами моря, пляжей, гор и непередаваемыми ощущениями!
С вами будет инструктор, поэтому всё, что от вас требуется — это наслаждаться видами моря, пляжей, гор и непередаваемыми ощущениями!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🛣 Мы заберём вас из Антальи и отправимся по побережью в Аланью. Дорога займёт 2 часа.
🕊️ Заедем на вершину небольшой горы, где находится стартовая площадка. Там мы проведём для вас инструктаж, после которого каждый из вас совершит 15-минутный полёт на параплане с инструктором. Чтобы взлететь, нужно пробежать до 30 метров — больше никакой физической активности не будет! Теперь только невероятные эмоции от полёта и живописные виды моря и гор:)
📸 Если захотите, мы запечатлим момент полёта на камеру GoPro за доп. плату — на свою технику снимать нельзя.
Организационные детали
- Минимальный вес для полёта — не менее 45 кг, а максимальный — не более 100 кг
- Противопоказаний по здоровью для параглайдинга обычно нет, но следует учитывать, что для запуска с вершины горы нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с травмами опорно-двигательного аппарата это может быть недоступно. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или беременным женщинам также не рекомендуется заниматься параглайдингом. Если вы не уверены, подходит эта активность для вас или нет, то лучше проконсультироваться с врачом.
Что входит в стоимость экскурсии
- Трансфер из вашего отеля в Аланью и обратно в отель
- Инструктаж
- Страховка
- Полёт на параплане
Дополнительные расходы — фото- и видеосъемка (40$).
в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля / апартаментов / жилого комплекса
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, среду и пятницу в 07:30Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — Организатор в Анталии
Мы ведущее агентство экскурсий в Турции! Организуем экскурсии с 2015 года. Хотим поприветствовать путешественников со всего мира и предложить незабываемые впечатления. Наш подход основан на индивидуальном внимании к каждому путешественнику. Мы стремимся создать уникальные маршруты, учитывая ваши предпочтения и интересы. Наши опытные гиды расскажут вам о богатой истории и культуре Турции, делая экскурсии увлекательными и познавательными. Мы предлагаем разнообразные экскурсии, включая исторические туры, культурные программы, гастрономические приключения и многое другое. Мы также обеспечиваем комфортный транспорт и качественное обслуживание во время экскурсий. Turteka - ваш надежный партнер в организации экскурсий в Турции. Присоединяйтесь к нам и откройте магию этой удивительной страны вместе с нами!Задать вопрос
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