Если вам по душе активный отдых, то предлагаем отправиться с нами в Аланью, где с невысокой горы вы совершите плавный полёт на параплане. С вами будет инструктор, поэтому всё, что от вас требуется — это наслаждаться видами моря, пляжей, гор и непередаваемыми ощущениями!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🛣 Мы заберём вас из Антальи и отправимся по побережью в Аланью. Дорога займёт 2 часа.

🕊️ Заедем на вершину небольшой горы, где находится стартовая площадка. Там мы проведём для вас инструктаж, после которого каждый из вас совершит 15-минутный полёт на параплане с инструктором. Чтобы взлететь, нужно пробежать до 30 метров — больше никакой физической активности не будет! Теперь только невероятные эмоции от полёта и живописные виды моря и гор:)

📸 Если захотите, мы запечатлим момент полёта на камеру GoPro за доп. плату — на свою технику снимать нельзя.

Организационные детали

Минимальный вес для полёта — не менее 45 кг, а максимальный — не более 100 кг

Противопоказаний по здоровью для параглайдинга обычно нет, но следует учитывать, что для запуска с вершины горы нужно будет пробежать 15-30 метров, поэтому людям с травмами опорно-двигательного аппарата это может быть недоступно. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы или беременным женщинам также не рекомендуется заниматься параглайдингом. Если вы не уверены, подходит эта активность для вас или нет, то лучше проконсультироваться с врачом.

Что входит в стоимость экскурсии

Трансфер из вашего отеля в Аланью и обратно в отель

Инструктаж

Страховка

Полёт на параплане

Дополнительные расходы — фото- и видеосъемка (40$).