Экскурсии на 1 день в Анталье

Найдено 126 экскурсий в категории «На весь день» в Анталье, цены от €16, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Анталье
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Анталье: старый город, водопады и яхтинг
Исторические места, живописные пейзажи, шопинг и морская прогулка - всё это ждёт вас на групповой экскурсии по Анталье. Присоединяйтесь
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 за человека
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
10 часов
12 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
Насладитесь захватывающей поездкой по каньонам Кёпрюлю и Тазы. Рафтинг по реке и джипинг/кабрио-сафари подарят вам незабываемые впечатления и адреналин
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4036 за человека
Морская прогулка на остров Сулуада
скидка
15%
Групповая
9 часов
54 отзыва
Морская экскурсия к острову Сулуада и Ликийскому побережью
Остров Сулуада - это уникальное место с белоснежным песком и сквозными гротами. Насладитесь купанием в кристально чистых водах и красотами Ликийского побережья
Начало: Анталье/Кемере
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3429 за человека
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
7 отзывов
Природные чудеса вокруг Антальи: групповая поездка в каньон Тазы
Погрузитесь в мир природных чудес каньона Тазы. Незабываемая групповая поездка, полная открытий и приключений
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
7 отзывов
Параглайдинг в Анталье: развлечение для самых смелых
Параглайдинг в Анталье - это возможность почувствовать себя птицей, паря над морем и горами. Полёт с инструктором и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
85 за человека
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
15 отзывов
Из Антальи - в сказочный Памуккале: групповая поездка
Памуккале - уникальное природное чудо, которое стоит увидеть каждому. Включены трансфер, гид и ужин. Не упустите шанс посетить это место
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 04:30, в среду в 04:45, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
30 за человека
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
148 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2 дня из Анталии - пещеры, танцы, воздушные шары
Погрузитесь в магию Каппадокии с экскурсией из Анталии. Пещерные дома, уникальные ландшафты и полет на воздушном шаре - ваш шанс увидеть все
Начало: У вашего отеля
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6754 за человека
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
35 за человека
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
9 часов
13 отзывов
5 в 1: скалы Адам Каялар, Сельге, Римский мост, каньоны Тазы и Кёпрюлю
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Анталье. Вас ждут живописные каньоны, древние руины и фантастические пейзажи. Забронируйте экскурсию прямо сейчас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
34 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: путешествие из Анталии в сердце древности
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и легендарных красот на экскурсии из Анталии. Памуккале и Иераполис ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
489 за всё до 3 чел.
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
🚌 На автобусе
🎈 На воздушном шаре
скидка
15%
Групповая
13 часов
1 отзыв
Волшебный мир Каппадокии: групповой тур из Антальи
Погрузитесь в удивительный мир Каппадокии с нашей групповой экскурсией из Антальи. Подземные города, полёты на воздушном шаре и древние крепости ждут вас
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:30
10 июня в 03:30
13 июня в 03:30
6253 за человека
Групповая прогулка на пиратской яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Групповая
6 часов
1 отзыв
Морское приключение на пиратской яхте: живописные бухты, купание и веселье
Свистать всех наверх! Готовьтесь к весёлому путешествию по живописным местам средиземноморского побережья с купанием и пенной вечеринкой
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи
скидка
9%
Групповая
10 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Антальи: незабываемое приключение
Проведите день активно и весело, наслаждаясь природой Турции. Сплав по горной реке с опытным инструктором, обед и трансфер включены
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2220 за человека
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
13 часов
6 отзывов
Из Антальи в Памуккале - белоснежную крепость Турции
Памуккале - уникальное место, где можно увидеть природные кальциевые террасы и древние руины Иераполиса. Погружение в историю и отдых в бассейне Клеопатры
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 05:00
11 июня в 05:00
4036 за человека
Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Групповая
10 часов
9 отзывов
Рафтинг, сафари и зиплайн в Анталье - яркие эмоции и адреналин
Погрузитесь в атмосферу приключений в Анталье: квадроциклы, рафтинг и зиплайн ждут вас! Адреналин и яркие эмоции гарантированы! Подходит для всей семьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
12 отзывов
Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
Посетите знаменитые достопримечательности Анталийского побережья: церковь Святого Николая, римский амфитеатр и затонувший город Кекова
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 04:00
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
45 за человека
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Всё включено: лучшие развлечения в Анталье
Несколько активностей за один день: каньоны, рафтинг, багги и джип-туры. Обед и трансфер включены. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
42 за человека
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🚐 На микроавтобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
Покорить горную реку, погонять на багги и увидеть чудо природы на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
56 за человека
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Антальи - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Погрузитесь в историю и культуру Ликии. Посетите церковь Святого Николая, античный город Мира и насладитесь яхтенной прогулкой возле затонувшего города Кекова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4339 за человека
Из Антальи: Древний Фазелис и поездка на фуникулёре
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Из Антальи: Путешествие в древний Фазелис и поездка на фуникулёре
Откройте для себя тайны древнего Фазелиса и восхититесь панорамами с вершины горы Тахталы на уникальной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - на горное озеро Салда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальное путешествие на озеро Салда из Антальи: купание, пейзажи и грязевые маски
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей и чистейшей воды озера Салда. Откройте для себя его целебные свойства и насладитесь идиллическим отдыхом
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
347 за всё до 5 чел.
Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
5 отзывов
Путешествие во времени: храм Святого Николая и ликийские гробницы в Мире
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
450 за всё до 4 чел.
2 в 1: Памуккале и древний Иераполис
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Памуккале и Иераполис: Путешествие от Анталии к чудесам природы и античности
Путешествие к «восьмому чуду света» и античному городу, где история сочетается с лечебными водами. Идеальный выбор для любителей культуры и релакса
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
591 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Автобусная экскурсия «Сказочные пляжи и города Турции»
Отправьтесь в путешествие по нетуристической Турции, посетите Каш, Калкан и искупайтесь на пляжах Капуташ и Патара
Начало: У входа в ваш отель
Расписание: в среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
65 за человека
Из Антальи - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Памуккале и Иераполис: эксклюзивное путешествие из Анталии
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес, посетив Памуккале и Иераполис на однодневной экскурсии из Анталии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Анталии
Погрузитесь в историю древней Ликии, увидев великолепные наскальные гробницы и уникальный амфитеатр, а также посетив храм Святого Николая
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
7 отзывов
Сафари-микс из Антальи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе/кабрио-бусе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
4036 за человека
Из Антальи к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Антальи к озеру Салда: незабываемый побег от жары
Погрузитесь в прохладу турецких Мальдив - озера Салда. Бирюзовая вода и белоснежные берега ждут вас
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
311280 за всё до 4 чел.
Из Антальи, Кемера или Сиде в Каппадокию - 2 дня/2 ночи
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Антальи в Каппадокию: путешествие на 2 дня с ночевкой в пещерном отеле
Погрузитесь в волшебный мир Каппадокии с индивидуальной экскурсией из Антальи. Откройте для себя города-пещеры, скальные монастыри и величественные долины
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
625 за человека
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Антальи в Демре: погружение в историю ликийской культуры за один день
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 6 чел.
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Групповая
6 часов
5 отзывов
Экскурсия дайвинг в бухтах Кемера с трансфером из Анталии
Подарите себе незабываемое приключение под водой с двумя погружениями и вкусным обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
37 за человека
Путешествие на ликийскую винодельню
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Путешествие на ликийскую винодельню в Анталье
Погрузитесь в мир турецкого виноделия, посетив винодельню в Таврских горах. Дегустация шести сортов вина и прогулка по виноградникам ждут вас
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
350333 за всё до 2 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
3 отзыва
Активный отдых в Анталии: Сафари на багги и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Откройте для себя дух приключений с экскурсией, сочетающей сафари на багги и захватывающий рафтинг в Анталии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
35 за человека
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
10 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Антальи
Полюбоваться одним из крупнейших каньонов Турции и сплавиться по горной реке на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 за человека
Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1 отзыв
Погрузитесь в мир водопадов Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден
На этом маршруте вас ждут три уникальных водопада Антальи. Погрузитесь в прохладу природы и узнайте больше об истории этих мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
65 за человека
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
🛥 На яхте
Групповая
11 часов
2 отзыва
Экскурсия на остров Сулуада: райский отдых на яхте с белым песком и лазурной водой
Погрузитесь в атмосферу отдыха на Турецких Мальдивах: белоснежные пляжи, кристально чистая вода и незабываемая прогулка на яхте
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
40 за человека
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
34 отзыва
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
Начало: В отеле или по договоренности
Расписание: во вторник и субботу в 07:30, в четверг в 07:15
11 июня в 07:30
13 июня в 07:15
26 за человека
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
5 отзывов
Из Антальи - к лавандовым полям и озеру Салда
Отдохнуть у озера бирюзового цвета и сделать множество снимков среди цветущих полей
Начало: у вашего отеля
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Антальи
    Впервые заказывал экскурсию на трипстере и были некоторые опасения по поводу оплаты и т. д., но все прошло отлично. Сама
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    экскурсия очень понравилась, особенно понравилась работа экскурсовода Султана. Он очень интересный рассказчик, с обширными познаниями в истории современной Турции, а также античного времени. Было приятно слушать его рассказы и мысли на разные темы. Сама Каппадокия не требует представлений - волшебно. Однозначно рекомендую и обращусь еще для участия в других экскурсиях.

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что за короткое время можно
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    узнать основную информацию,а затем,по желанию,уже определиться на каких-то подробных конкретных объектах. Светлана молодец,все динамично,интересно! Все посмотрели,попробовали,померяли))) Все вовремя,без изнурительных ожиданий. От себя могу добавить только увеличить время на верхнем водопаде,территория красивая,фотолокации,настоящий кофе,фото в костюмах,тарзанка,ну,и собственно,сам водопад,не успеваешь все и везде. У нас,например,все время ушло на фотки в костюмах Сулеймана))))и сколько мы не просили бросить фото на электронную почту,все равно фотограф заставил выбирать на месте (((Остальные,кто спустился к водопаду,не успели выпить легендарный кофе. Это из мелочей. Вообщем экскурсия прошла очень здорово!!! Рекомендую,не пожалеете!

    Отличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому чтоОтличная экскурсия для тех,кто по приезду в Анталью хочет соориенитоваться по местности. Любим автобусные экскурсии,потому что
  • K
    Kate
    3 июня 2024
    Морская прогулка на остров Сулуада
    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в дороге никто ничего вам
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    рассказывать не будет. Татьяна максимально быстро реагирует на обращения. Трансфер туда немного задержался, ждали других опоздавших туристов, о задержке оперативно сообщила и Татьяна, и позвонил дополнительно водитель. Дорога занимает полтора-два часа в зависимости от удаленности отеля и пробок в Анталье (утром не было, вечером немножко постояли). Цены у трипстера указаны в евро, но лучше или брать в лирах, или в долларах/евро под расчет, у водителя могут возникнуть проблемы со сдачей, мы платили в евро, сдачу дали в лирах. Проблемой не было, потому что напитки на яхте выгоднее покупать за лиры, чем за доллары. Сам маршрут не очень длинный, но очень красивый. Три остановки для купания, две из них возле острова. Нам повезло и с лодкой, и с капитаном, и с командой в целом, людей было не очень много, они (команда) дополнительно ориентировались, где людей больше, и ехали сначала в другие места. Имейте в виду, что специально предназначенных мест для купания нет, это открытое море, так что если боитесь глубины, лучше рассматривать что-то другое. Для тех, кто не боится, - не сомневайтесь, это прекрасно! Но и не предъявляйте завышенных требований - это просто морская прогулка, а не индивидуальная экскурсия, где все только для вас. Команда максимально отзывчива к каждому требованию, но вип-сервис не обеспечит и не должна, собственно. На обед давали потрясающе вкусную рыбу, но все напитки за свой счёт. Экскурсию очень рекомендую, тем более что стоимость более чем приемлемая. Организаторам душевное спасибо!

    Были на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, вБыли на прогулке вчера, все замечательно. Главное - понимать, что это прогулка, а не экскурсия, в
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Анталье
    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется в памяти. В конце
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    экскурсии, когда задавали вопросы, то она консультировалась с турецким представителем, чтобы не ответить не точно. Молодец! Большое спасибо! Буду рекомендовать знакомым и друзьям.

    Экскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останетсяЭкскурсовод Светлана очень позитивная, доброжелательна к туристам. Информацией не перегружает, а даёт тот объем, который останется
  • A
    Andrey
    31 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
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    с собой и ведёт вас на лодку. Этих лодок как и операторов около 20-30 штук. Сама поездка в любом случае очень живописно и тут вопрос в том, как вы относитесь к данным поездкам. Лично мне все очень понравилось. красивые места и отличные места для купания. На корабле вас очень вкусно покормят. однако алкоголь, советую брать с собой в какой-нибудь фляге. Это сильно увеселяет всю поездку. Сами места куда вас повезут, +/- одинаковые у каждого оператора. Однако впечатление от поездки зависят исключительно от вас самих. Мне все понравилось, однозначно советую. 👍😊

  • о
    ольга
    31 мая 2024
    По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Антальи: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
    Всем добрый день! В последнее время часто беру экскурсии через Трипстер, это удобно, зараннее все планируешь. Экскурсией по каньонам Кепрюлю
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    и рафтингом все остались довольны (наша компания 7 чел), сопровождающий на рафтинге замечательный молодой человек постоянно с шутками-прибаутками, было весело. Каньон, ущелье тоже очень красивое захватывающее зрелище. Единственный минус не было гида-экскурсовода, никто ничего не расказывал (привезли-увезли)

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Древние города Демре и Мира + остров Кекова: в группе из Антальи
    Автобус чуть-чуть задержался и приехал не ко времени, но это скорее вина туристов, в целом поездка прошла хорошо, гид Алекс (Руфат) все рассказывал хорошо и содержательно)
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Водопады Антальи: Куршунлу, Верхний и Нижний Дюден (в группе)
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное спасибо гиду за красные фото и видео
    Спасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельноеСпасибо за экскурсию, было очень интересно,красиво, посмотрели 3 водопада, не спеша, времени было предостаточно, еще отдельное
  • В
    Виктория
    30 мая 2024
    Демре - Мира - Кекова: затонувший город и древние захоронения
    Отличная экскурсия, рекомендую. Разнообразная программа с морской прогулкой. Работа гида понравилась.
  • A
    Andrey
    29 мая 2024
    Активный отдых в Анталье: сафари на квадроциклах + рафтинг + зиплайн
    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите: Короткая версия:
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    Да, определённо да. Всем советую всё супер! В конце отзыва напишу нюансы которые стоит учитывать. Длинная версия: Начал записывать отзыв ещё в начале поездки что бы ничего не забыть и точно описать происходящее на свежих эмоциях. Меня забрали из отеля на 20 минут позже договорённого, но это норм. С здешним трафиком и сложностью логистики в плане поиска отелей и главное - пассажиров в этих отелях. Всё понимаю, претензий нет. Дальше мы носились по городу собирая всех пассажиров - это тоже предсказуемо 😊. Первое интересное ощущение возникло когда мне захотелось пристегнутся в микро автобусе) но, не забываем что этот трип активного отдыха и адреналина - тут всё продумано!) ремней нет 😅 После 20 минут езды по городу - водитель подумал что нам наверное скучно, и решил включить музыку. Видимо колонки впереди не работали, по этому, что бы водителю было слышно он включил задние колонки на полную. Для понимания громкости, что бы поговорить с соседом по сиденью нужно было надрывать связки и кричать в ухо. Но через минут 20 приходит смирение и вы просто наслаждаетесь поездкой. Но не долго 😅 По началу водитель даже немного щадил нас и ставил английские песни. Однако ни одну мы не дослушали до конца. Где то на половине каждой песни они переставали нравиться водителю и он переключал на следующую 😅возможно он просто хотел что бы мы успели послушать все? 😅 Но тут пошли турецкие песни. Их мы слушали до конца а некоторые по два раза (а может нет? Звучат одинаково) 😅 Если вы не знаете что такое турецкая музыка - включите индийкую на ютубе и поставьте скорость воспроизведения на 0,25-0,75 (в зависимости от жанра). Тут хочется заметить что пишу всё это вообще без каких то претензий а просто как полный отчёт о поездке и пытаюсь передать всю палитру эмоций. Это другая культура и мы тут в гостях. Стиль вождения и люди везде разные и лично я приехал посмотреть как тут живут и получил интересный опыт 👍😅 Повторяю претензий ноль! Пока всё нравится) В какой то момент мы вышли на трассу и водитель закрыл окна. Что то зажужжало над головой… Это был турецкий кондиционер. От обычного он отличался гудением сломанных подшипников и теплым воздухом который он выдувал 😅. Тут я понял что о нашем здоровье тоже подумали и позаботились что бы мы не замёрзли 😅 Было бы очень тупо простудится в такой поездке 😓 В какой то момент мы приехали на небольшую стоянку где можно было сходить в туалет и купить воды, снеков, очки, головные уборы и всего остального по мелочи. Так же местный диджей ставил нам 50 centа и Akonа. 👍 Топ 😊 (Не - правда топ, хорошая музыка😊). После небольшой остановки мы тронулись дальше. Водитель тоже понял что открытые окна всё же эффективнее чем турецкий кондиционер - и открыл окна. Так же он нашел кнопку на магнитофоне, которая ставила песню на повтор. Он так же продолжал заботится о том что бы мы все отчётливо слышали музыку, переодически добавляя громкость. 👍😊 В дальнейшей поездке по горам - сложилось впечатление что мы сильно опаздываем. 🤔 По скольку мы шли на обгон в местах где можно и нельзя - дабы обогнать остальные туристические маршрутки и приехать первыми 👍😊 Нам удалось. Мы первые 💪. Сейчас чего то ждём 😅 Для тех кого беспокоит вопрос туалетов. Они есть, но я бы посоветовал сделать всё что бы они вам не понадобились 😅 Ну там не есть с прошлого вечера например😅 Но дальше… честно, вас просто затягивает в эпицентр эмоций. Да, как и везде в Турции вам непременно предложат доп. услуги, по типу аренды аква костюма или покупки очков и. т. д. Но об этом позже. Сначала вас покатают на сафари. Сафари это какая то машина без крыши и окон. Это весело) я и раньше катался на таких, но тут вопрос скорее какой водитель вам попадется. Наш включил музыку на полную и носился по горам. Дальше мы сделали остановку в живописных местах, по фоткались. Посмотрели на мост которому 2000 лет. Ну знаете, обычный Питерский мост 🤷‍♂️😅 Далее последовал Рафтинг. Надо понимать что туры устраивают разные операторы и этих операторов тьма тьмущая. Конкретно мне попался тур от Chill Out. Очень клёвые ребята, расскажу позже. Из минусов. Ни о каком русско говорящим гиде и речи не шло, да и в принципе вся наша группа была интернациональная. Всё. Минусы закончились. Сам рафтинг прям советую) вот он как выглядит на фото вот он именно такой. На лодке в общей сложности мы прошли около 10-12 километров. Если по фото не понятно интересно вам или нет, Ютуб вам в помощь. Опыт очень классный! На самом деле у каждого тура +/- хорошие гиды и примерно один и тот же маршрут. Остановки и порядок действий разный. Некоторые да, говорят по русски. Но по факту, вам это нафиг не надо. Всё понятно и без этого. Все гиды прикалываются и шутят всю дорогу. Вас могут внезапно столкнуть в низ с лодки, или начать водяную войну с рядом идущей 😅 Адреналина и эмоций масса. И все позитивные 👍😊 Далее была остановка. Тут мы пересели на багги. Можно было самому выбирать поедешь ты на багги или на квадриках. Тут все зависит от вашей группы. Если у вас в группе улитки, пожилые и дети, то вы будете двигаться с их скоростью. Однако если повезёт и у вас будет активная группа, будет возможность погонять. Катаетесь вы примерно 20 минут. Ни скажу что прям вау, примерно как картинг. Но как смена деятельности работает отлично. 👍😊 Дальше шел Зип Лайн. На вас надевают снаряжение, и дают проехать по Зип Лайну. Для меня не в новинку, по этому не вау, но в целом - это крутое ощущение полёта 😊👍 Всё безопасно. Можно поехать с ребёнком на руках 👍 Тут мы продолжили сплавляться на лодках по реке (Рафтинг). Ну и по прибытию на точку изначального отправления нас очень вкусно накормили! Напитки да, платные. Но цены завышены не сильно. Примерно в 1.2-1.5 раза от реальной цены в магазинах. Так что не критично. В конце концов, вы на отпуске, можно и позволить а не жмотиться! (Да, пиво тоже продаётся (5е/175 лир)😉) За эту поездку ваша группа постепенно сплочается и в конце все уже общаются друг с другом на любых языках. Все на эмоциях а водитель который оказался одним из наших сопровождающих становится «своим». На обратном пути, громкая музыка ни капли не напрягает и кто то даже просит поставить конкретную песню 😅. Но большинство спит от усталости 😅. Кондиционер дул не такой уж и тёплый воздух, можно и потерпеть. К тому же, скорее всего вы будете спать 😅 Короче. Эмоций вагон и маленькая тележка. Крайне советую) По поводу нюансов которые не были описаны в описании и других отзывах. Очень здорово что в описании написано взять полотенце, очки, головные уборы и сменную одежду. Если вы ломаете голову - а как я повезу с собой рюкзак, он же промокнет. Вы оставляете все не нужные вам вещи в машине на которой вы приезжаете 👍😊 Что я бы посоветовал взять с собой: - Водонепроницаемый чехол для телефона. Желательно на верёвке. Что бы он висел на шее и вы быстро могли взять его в руки для фото (продаётся на месте за 10е/350 лир) - Костюм или купальник в котором вы будете сплавляться. Ну или как минимум полотенце и сменные трусы. По скольку на месте можно арендовать гидро костюм за 5е/175 лир - Водные тапочки с ТОЛСТОЙ ПОДОШВОЙ. Продаются на месте за 10е/350лир. Ваши ботинки с вероятностью 300% намокнут. Если хотите на всякий случай вторую пару носков. - Возьмите с собой очки и бандану. По скольку катаясь на багги летит очень много пыли и грязи, порой крупные ошмётки грязи прилетают вам прямо в лицо и это очень не приятно и не безопасно (Прикрепил фото). Их так же можно купит на месте. Очки 4е/140 лир Бандана 4е/140е. - Запаситесь денежкой что бы иметь возможность купит напитки или доп. Услуги (цены могут измениться). Всю поездку вас будут снимать и фотографировать. Видео с фото можно купить за 30-40е. Файл скинут на Watsapp или эмейл. Деньги можно спокойно оставить в машине на время активностей. Подводя итог. Однозначно советую! Ездил не совсем в сезон (конец мая) за 35е. Оно однозначно того стоит! Конкретно мне попался команда Chill Out. Очень клёвые ребята. Дружелюбная атмосфера. Это их семейные и весь Трип прошел по семейному тепло и классно! Надеюсь вам тоже повезёт 👍😊

    Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:Вы знаете… сначала хотел написать очень длинный отзыв. Но потом понял что надо писать ещё длиннее. Так что ловите:

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «На весь день»

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