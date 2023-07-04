Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте

Отправиться в плавание на частной яхте с осмотром бухт, купанием в водопаде и обедом

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
В этом путешествии вы очутитесь среди великолепных морских пейзажей, поплаваете в чистых водах или просто позагораете на борту яхты. Проведёте время в приватной обстановке с друзьями и близкими, наслаждаясь незабываемыми видами.

А мы приготовим для вас изысканный обед из свежих местных продуктов и позаботимся, чтобы отдых прошёл интересно и с комфортом.
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Ближайшие даты:
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • В назначенное время наш сотрудник заберёт вас из лобби отеля и отвезёт в порт (за отдельную плату).
  • Прогулка начнётся утром и продлится 6 часов. У вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на солнышке и несколько раз искупаться.
  • Из порта Антальи мы отправимся к водопаду, исследуя многочисленные бухты.
  • По прибытии сделаем остановку, чтобы вы искупались в открытом море в брызгах водопада.
  • Обратно проплывём мимо красивых рифов до острова Черепаший (Сычан). По пути вы увидите электростанцию на берегу моря, построенную ещё в 1923 г.
  • У острова сделаем ещё одну остановку для отдыха и обеда. Вас ждёт изысканное меню (выбор блюд уточняйте заранее при бронировании), высококлассное обслуживание, прохладительные напитки и фрукты.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится для туристов, отдыхающих на курортах Кемер, Белек и Анталия.
  • Цена указана за яхту длиной 12 м. (рассчитана на 4 человек). В зависимости от количества пассажиров длина и стоимость яхты меняется.
  • Отдельно оплачивается трансфер из отеля в порт и обратно, а также обед и напитки на борту (меню оговаривается заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
4 июля 2023
Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи и ответил на все вопросы.
Рекомендую
Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водопады
На яхте

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