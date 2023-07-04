Отправиться в плавание на частной яхте с осмотром бухт, купанием в водопаде и обедом
В этом путешествии вы очутитесь среди великолепных морских пейзажей, поплаваете в чистых водах или просто позагораете на борту яхты. Проведёте время в приватной обстановке с друзьями и близкими, наслаждаясь незабываемыми видами.
А мы приготовим для вас изысканный обед из свежих местных продуктов и позаботимся, чтобы отдых прошёл интересно и с комфортом.
А мы приготовим для вас изысканный обед из свежих местных продуктов и позаботимся, чтобы отдых прошёл интересно и с комфортом.
Ближайшие даты:
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
23
авг
авг
24
авг
авг
25
авг
авг
26
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- В назначенное время наш сотрудник заберёт вас из лобби отеля и отвезёт в порт (за отдельную плату).
- Прогулка начнётся утром и продлится 6 часов. У вас будет достаточно времени, чтобы понежиться на солнышке и несколько раз искупаться.
- Из порта Антальи мы отправимся к водопаду, исследуя многочисленные бухты.
- По прибытии сделаем остановку, чтобы вы искупались в открытом море в брызгах водопада.
- Обратно проплывём мимо красивых рифов до острова Черепаший (Сычан). По пути вы увидите электростанцию на берегу моря, построенную ещё в 1923 г.
- У острова сделаем ещё одну остановку для отдыха и обеда. Вас ждёт изысканное меню (выбор блюд уточняйте заранее при бронировании), высококлассное обслуживание, прохладительные напитки и фрукты.
Организационные детали
- Экскурсия проводится для туристов, отдыхающих на курортах Кемер, Белек и Анталия.
- Цена указана за яхту длиной 12 м. (рассчитана на 4 человек). В зависимости от количества пассажиров длина и стоимость яхты меняется.
- Отдельно оплачивается трансфер из отеля в порт и обратно, а также обед и напитки на борту (меню оговаривается заранее).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мустафа — ваша команда гидов в Анталии
Провели экскурсии для 1724 туристов
Стамбул прекрасный город. И я каждый день не перестаю им восхищаться. Стамбул один из самых посещаемых городов мира. В туристических целях в частности. Я работаю гидом уже более 15 лет и мои услуги всегда востребованы. Часто так бывает, что вы хотите отправиться со мной на экскурсию, но я уже занят. Мне всегда тяжело отказывать и видеть как вы расстраиваетесь. А теперь у меня отличная новость. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов Стамбула. Каждый со стажем работы не менее 10 лет. Каждый любит этот город всем сердцем. И влюбляет своих туристов в него без остатка. Мы показываем не только достопримечательности. Мы открываем вам душу Стамбула. Его самые красивые дворцы, улицы, парки. Рынки, где можно отведать по-настоящему вкусные продукты. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете много о наших традициях, устоях, менталитете. О том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
4 июля 2023
Путешествие очень понравилось, комфортная яхта, сбалансированный маршрут, отличное питание и персонал. Организатор был всегда на связи и ответил на все вопросы.
Рекомендую
Рекомендую
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Анталии
Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Природа и пейзажи
Гастрономические
Водопады
На яхте
Похожие туры из Анталии
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте по бухтам Адрасана
Из Антальи или Кемера отправиться в райские бухты, искупаться в гротах и встретить морских черепах
в отеле или по договоренности
22 авг
24 авг
26 авг
29 авг
€35 за человека
Групповая
12 часов
Прогулка на яхте и отдых на райском острове Сулуада
Поплавать в бухтах на турецких Мальдивах, пообедать на борту и насладиться морскими видами
в холле вашего отеля
25 авг
27 авг
1 сен
8 сен
€35 за человека
Групповая
6 часов
Дайвинг в бухтах Кемера: поездка на лодке из Антальи
Провести день в море и совершить 2 погружения в живописных бухтах Пещера и Аквариум
у вашего отеля
Завтра
23 авг
27 авг
30 авг
€35 за человека
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду