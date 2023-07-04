Мустафа — ваша команда гидов в Анталии

Провели экскурсии для 1724 туристов

Стамбул прекрасный город. И я каждый день не перестаю им восхищаться. Стамбул один из самых посещаемых городов мира. В туристических целях в частности. Я работаю гидом уже более 15 лет и мои услуги всегда востребованы. Часто так бывает, что вы хотите отправиться со мной на экскурсию, но я уже занят. Мне всегда тяжело отказывать и видеть как вы расстраиваетесь. А теперь у меня отличная новость. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов Стамбула. Каждый со стажем работы не менее 10 лет. Каждый любит этот город всем сердцем. И влюбляет своих туристов в него без остатка. Мы показываем не только достопримечательности. Мы открываем вам душу Стамбула. Его самые красивые дворцы, улицы, парки. Рынки, где можно отведать по-настоящему вкусные продукты. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете много о наших традициях, устоях, менталитете. О том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим.

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