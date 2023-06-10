Сулуада — восхитительный остров вулканического происхождения со сквозными гротами, скалами и белоснежным песком. Здесь вы по-настоящему отдохнёте вдали от цивилизации и без туристической инфраструктуры. Далее отправимся к не менее прекрасному Ликийскому побережью — здесь вы продолжите отдых, купаясь на идеальных пляжах и высматривая в прозрачных водах черепах!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природные жемчужины Турции

🦪 «Suluada» c турецкого языка переводится как «остров на воде» — это необитаемый остров со сквозными гротами и скалами. Здесь есть замечательные бухты для купания, минеральный источник с целебными свойствами и подскальные озёра.

🦪 Побережье вдоль посёлков Ликийского пути славится своей первозданной природой, дикими скалистыми выступами и ослепительно-синей водой. Сюда тоже не дошла цивилизация и all inclusive благодаря черепахам каретта-каретта, облюбовавшим вереницу пляжей от Чиралы до самого Фетхие. Может, вам повезёт и вы увидите одну из них?

Наша программа

7:00–8:00 — выезд из Антальи на автобусе

8:40 — остановка на завтрак

9:30 — прибытие в бухту Адрасан, посадка на яхту

10:00 — начало морского путешествия

1,5 часа на острове Сулуада

несколько остановок в бухтах

купание с борта яхты

обед на борту

Организационные детали

Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Трансфер заберёт вас из отеля или удобного вам места в Белеке, Анталье или Кемере и по окончании отвезёт обратно

Прогулка проходит на комфортабельной двухуровневой яхте со всеми удобствами

В стоимость включён обед (рыба, макароны, салат, чай, фрукты). Завтрак и напитки оплачиваются дополнительно. Вы можете взять с собой из отеля ланч-бокс с завтраком (попросите на ресепшене).

— отправление в Анталью— возвращение в отели