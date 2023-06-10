Насладиться морскими пейзажами и накупаться в бухтах Ликийского побережья
Сулуада — восхитительный остров вулканического происхождения со сквозными гротами, скалами и белоснежным песком. Здесь вы по-настоящему отдохнёте вдали от цивилизации и без туристической инфраструктуры.
Далее отправимся к не менее прекрасному Ликийскому побережью — здесь вы продолжите отдых, купаясь на идеальных пляжах и высматривая в прозрачных водах черепах!
Далее отправимся к не менее прекрасному Ликийскому побережью — здесь вы продолжите отдых, купаясь на идеальных пляжах и высматривая в прозрачных водах черепах!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Природные жемчужины Турции
🦪 «Suluada» c турецкого языка переводится как «остров на воде» — это необитаемый остров со сквозными гротами и скалами. Здесь есть замечательные бухты для купания, минеральный источник с целебными свойствами и подскальные озёра.
🦪 Побережье вдоль посёлков Ликийского пути славится своей первозданной природой, дикими скалистыми выступами и ослепительно-синей водой. Сюда тоже не дошла цивилизация и all inclusive благодаря черепахам каретта-каретта, облюбовавшим вереницу пляжей от Чиралы до самого Фетхие. Может, вам повезёт и вы увидите одну из них?
Наша программа
7:00–8:00 — выезд из Антальи на автобусе
8:40 — остановка на завтрак
9:30 — прибытие в бухту Адрасан, посадка на яхту
10:00 — начало морского путешествия
- 1,5 часа на острове Сулуада
- несколько остановок в бухтах
- купание с борта яхты
- обед на борту
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- Трансфер заберёт вас из отеля или удобного вам места в Белеке, Анталье или Кемере и по окончании отвезёт обратно
- Прогулка проходит на комфортабельной двухуровневой яхте со всеми удобствами
- В стоимость включён обед (рыба, макароны, салат, чай, фрукты). Завтрак и напитки оплачиваются дополнительно. Вы можете взять с собой из отеля ланч-бокс с завтраком (попросите на ресепшене).
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Белеке / Анталье / Кемере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Анталии
Здравствуйте! Уже 18 лет мы заботимся о вашем комфорте, постоянно ищем и находим новые интересные локации для туров. Путешествуйте вместе с нами по живописнейшим уголкам и историческим местам Турции из Антальи!
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