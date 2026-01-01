Вся Ликийская тропа за 8 дней: топ треки и места

Приглашаем вас за одну поездку пройти по самым интересным участкам всей Ликийской тропы
Описание тура

Приглашаем вас за одну поездку пройти по самым интересным участкам всей Ликийской тропы. Мы проедем на своей машине вдоль всей тропы от Анталии до Фетхие. Мы пройдём налегке самые красивые треки, посетим самые интересные места и достопримечательности. Это всё лучшее на Ликийской тропе, что можно увидеть примерно за неделю.

Ходим налегке, без рюкзаков, без палатки и спальника. Ночуем в комфортных гостиницах уровня 3 звезды. Вкусно едим в кафе.

Всё время с нами своя машина, все переезды на ней. Это даст комфорт и мобильность. Ходить будем только там, где максимально интересно и пропускать малоинтересное. Багаж перемещается исключительно на машине.

Поход по Ликийской тропе входит в топы мировых трекинговых маршрутов. Нас ждут живописные горы в сочетании с видами морского побережья, артефакты древних цивилизаций, природные чудеса, спелые фрукты и многое другое.

Вы сможете варьировать нагрузку, сокращая или отменяя выходы, или наоборот, увеличивая их. На многих участках программа построена так, что часть участников сможет выбрать трек покороче, остальные смогут пройти полный дневной маршрут.

Программа тура по дням

1 день

Приезд

Приезд в Анталию, групповой трансфер в Кемер, заселение в гостиницу, ужин знакомство и обсуждение всех вопросов. Ночь в Кемере.

2 день

Трек в районе Анталии

Трек в горах в районе Анталии с панорамными видами на окружающие горы. 15 км, набор 600 м. Ночь в Кемере.

3 день

Тахталы

Подъем на перевал под Тахталы (Олимпос) самую высокую точку на Ликийской тропе. Панорамные виды, причудливый горный мир, Ливанские кедры. 14 км, набор 700 м. Ночь в Кемере.

4 день

Чиралы

День в районе Чиралы. Живописный радиальный выход вдоль берега через уединённые бухты с песчаными пляжами, на которых можно будет купаться. С наступлением темноты смотрим знаменитые огни Химеры пламя выходит из отверстий в горе. 12 км, набор 600 м. Кроме того, можно осмотреть развалины древнего города Олимпос. Ночь в Кемере.

5 день

Каш

Переезд в Каш (3 часа). По пути осмотр древнего театра Мира и Ликийских гробниц. Возможен осмотр церкви Святого Николая (оплачивается дополнительно). Небольшой трек подъем спуск в Каш с красивыми видами на этот уютный городок на побережье и острова. 6 км, набор 500 м. Ночь в Каше.

6 день

Патара и Сакликент

Переезд в Олюдениз. По пути посещение знаменитого пляжа Патара с песчаными дюнами, древнего города Патара и каньона Сакликент. В случае неподходящей погоды Сакликент меняем на чтото другое. Ночь в Олюденизе.

7 день

Алинча

Красивый кольцевой трек с панорамными видами на море и горы в районе деревни Алинча, посещение уединенных пляжей. 12 км, набор 850 м. Обед с красивым видом в бухте Кабак. Посещение живописной Долины Бабочек. Желающие смогут полетать на параплане с инструктором (старт с горы Бабадаг, приземление на пляж Олюдениз, оплачивается дополнительно). Ночь в Олюденизе.

8 день

Олюдениз

Небольшой трек с красивым видом на знаменитый пляж Олюдениз. 6 км, набор 450 м. Трансфер в Анталию (4 часа), вылет домой (можно вылетать из Даламана, можно задержаться на несколько дней и отдохнуть на море самостоятельно).

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гостиницы уровня 3 звезды (2 человека в номере, одноместное размещение за доплату)
  • Трансферы по программе (своё авто на группу)
  • Входные билеты по программе
  • Русский тур-лидер (водит группы по Ликийской тропе с 2015 года)
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Еда и прочее: примерно 150-200 евро
  • Одноместное размещение (если необходимо) 190 евро
О чём нужно знать до поездки

Погода

Вторая половина сентября, октябрь и первая половина ноября оптимальное время для похода и треккинга. Жара уже не такая сильная, море тёплое, небо в основном ясное.

На Ликийской тропе днём будет в районе 20-25 С, ночью 15-20 С.

Дожди редки, но возможны. Нужно быть готовыми и к ним.

С марта до лета второй хороший сезон с похожей погодой.

Зимой очень приятно ходить по Ликийской тропе, нет жары. Температура воздуха в районе 15 градусов тепла. Температура воды в районе 20 градусов и вполне можно купаться. Но вероятность дождей повышается, однако, всё равно много отличных солнечных дней.

Летом погода слишком жаркая.

Пожелания к путешественнику

Вы должны быть готовы проходить до 15 км в день по горным тропам с набором высоты до 900 м.

Визы
Виза не требуется
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Николай
Николай — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Люблю горы и влюбляю в них! Организую и провожу активные путешествия с 2010 года. Широкий спектр программ от несложного треккинга до серьёзных восхождений по всему миру. Ликийская тропа, Патагония, Гималаи, Кавказ,
Альпы, Памир, Тянь-Шань, Анды и другие горы. В прошлом КМС по парашютному спорту и активный фрирайдер, сейчас сосредоточился на треккинге и восхождениях. Организуя и проводя путешествия, я занимаюсь любимым делом, от которого получаю удовольствие, поэтому стараюсь сделать всё максимально качественно. Это касается насыщенности поездки яркими впечатлениями, оптимального прохождения маршрута, безопасности участников и заботы об их здоровье, подбора гостиниц, кафе и всех прочих элементов отличного путешествия. Хорошая, дружная атмосфера в группе — крайне важная особенность наших поездок. Как правило, мы отлично проводим время и на треке и вечером за ужином, люди становятся друзьями, продолжают общаться, встречаться, вместе едут в новое путешествие. Присоединяйтесь, будет здорово!

