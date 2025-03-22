Описание тура
Организационные детали
Походный рюкзак, палатки и прочее снаряжение брать не нужно. Из обязательного мы берём:
Пенка, на которой сидеть во время остановок;
Тренинговые палки (они хорошо разгружают ваши колени на подъёмах и особенно на спусках);
Спортивные футболки, легинсы и шорты;
Разношенная треккинговая обувь;
Ланч-бокс для обедов на тропе;
Флиски;
Купальник.
Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях, расположенных в деревне Чиралы и Адрасан.
Питание. Включены все завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно. Обеды готовят турлидеры заранее в отеле и раскладывают по ланч-боксам участников.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Уровень сложности. Маршрут средней сложности. Мы будем проходить по 20 км в течение 3 дней. На пути встречаются как простые для прохождения участки, так и отрезки, требующие хорошей физической подготовки и выносливости. Тем не менее к нам присоединяются много новичков без походного опыта. Мы идём в комфортном темпе, без тяжёлых рюкзаков, делая много остановок. Группу сопровождает 2 гида, чтобы никто не потерялся.
Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На тропе практически всегда ловит мобильная связь.
Программа тура по дням
Прибытие в Анталью, переезд в Чиралы
По прилёте в Анталию вас ждёт трансфер, отправление запланировано на 14:00. Если вы уже в городе, то сможем забрать вас с обозначенного места в центре. Дорога до Чиралы займёт около полутора часов.
По прибытии заселимся в уютный отель и отправимся на ужин. После трапезы турлидеры расскажут о важных правилах безопасности и ответят на вопросы.
Поиграем, чтобы сблизиться и создать дружественную обстановку. Затем немного прогуляемся и увидим знаменитые «вечные огни» Химеры.
Чиралы - пляж Текирова
Начинаем день с традиционного турецкого завтрака и выходим на тропу в 10:00. Сегодня нам предстоит пройти 18 км за 8 часов, с подъёмом на 737 м и спуском на 734 м, достигая высоты 228 м. Наш путь пролегает через сосновые леса и живописные горные пейзажи. Мы будем идти в комфортном темпе, и второй гид будет поддерживать скорость самого неспешного участника, так что никто не отстанет.
На одном из пляжей сделаем длительный привал для обеда. В меню легкие и сытные блюда, приготовленные заранее из свежих фермерских овощей и фруктов. Завершим обед десертом.
Отдохнув, сможем искупаться, а затем мы продолжим путь. К вечеру, примерно в 18:00, трансфер заберёт нас от деревни Текирова и доставит обратно в отель. Вечер пройдёт в спокойной обстановке — ужин и релакс на просторной зелёной территории отеля с выходом к реке.
Дорога в Адрасан
Сегодня наш путь составит 19 км и займёт 8 часов. Мы поднимемся на 774 м и спустимся на 723 м, с максимальной высотой 725 м.
С утра сдаём багаж, который будет доставлен в наш следующий отель, а сами, подкрепившись завтраком, отправляемся на маршрут. Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь.
После осмотра римских руин продолжим путь по лесистой горной местности. На смотровой площадке нас ждёт обед с видом на Адрасан. Перекусив и попив чай, начнём спуск.
Вечером заселимся в отель, где на ужин нас ждёт гриль-меню: мясо и овощи, а также авторские закуски от хозяев. В завершение дня соберёмся у камина, где пообщаемся и поиграем, наслаждаясь тёплой и уютной атмосферой.
Путешествие к маяку Гелидония
Заключительный ходовой день включает 18 км пути, на котором мы преодолеем 936 м подъёма и 845 м спуска. Максимальная высота составит 416 м.
Сегодняшний маршрут подарит множество живописных видов на море, скалы и сосновый лес. Финальной точкой станет знаменитый маяк Гелидония, изображённый на обложке книги о Ликийской тропе.
После встречи заката на маяке мы спустимся к основной дороге, где нас будет ждать трансфер до отеля. Вечером, после ужина, вас ждёт увлекательная викторина.
Окончание тура
В этот день можно будет выспаться подольше и после завтрака подготовиться к отъезду. В 11:00 нас заберёт трансфер, который отвезёт обратно в Анталию. По пути в аэропорт будет возможность выйти в центре города.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Трансфер из/до аэропорта
- Сопровождение турлидерами
- Трансфер вещей
- Входные билеты к огням Химеры и в город Олимпос
Что не входит в цену
- Перелёт до Антальи и обратно
- Ужины
- Страховка