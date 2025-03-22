Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях

Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Когда сердце требует приключений, пора собирать чемодан в Турцию! Под руководством опытных гидов это путешествие станет не просто активным отпуском, но и возможностью почувствовать связь с природой, а также найти
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новых друзей. Во время тура вы пройдёте по одному из самых живописных маршрутов Турции — Ликийской тропе. Окажетесь среди вековых сосен и подниметесь на смотровые точки с захватывающими видами.

Вас ждут неторопливые походы по древним дорогам, таинственные огни горы Янарташ и знаменитый маяк Гелидония на фоне закатного неба.

Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Ближайшие даты:
22
мар5
апр12
апр1
мая7
мая11
окт25
окт
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Походный рюкзак, палатки и прочее снаряжение брать не нужно. Из обязательного мы берём:
Пенка, на которой сидеть во время остановок;
Тренинговые палки (они хорошо разгружают ваши колени на подъёмах и особенно на спусках);
Спортивные футболки, легинсы и шорты;
Разношенная треккинговая обувь;
Ланч-бокс для обедов на тропе;
Флиски;
Купальник.

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях, расположенных в деревне Чиралы и Адрасан.

Питание. Включены все завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно. Обеды готовят турлидеры заранее в отеле и раскладывают по ланч-боксам участников.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Маршрут средней сложности. Мы будем проходить по 20 км в течение 3 дней. На пути встречаются как простые для прохождения участки, так и отрезки, требующие хорошей физической подготовки и выносливости. Тем не менее к нам присоединяются много новичков без походного опыта. Мы идём в комфортном темпе, без тяжёлых рюкзаков, делая много остановок. Группу сопровождает 2 гида, чтобы никто не потерялся.

Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На тропе практически всегда ловит мобильная связь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Анталью, переезд в Чиралы

По прилёте в Анталию вас ждёт трансфер, отправление запланировано на 14:00. Если вы уже в городе, то сможем забрать вас с обозначенного места в центре. Дорога до Чиралы займёт около полутора часов.

По прибытии заселимся в уютный отель и отправимся на ужин. После трапезы турлидеры расскажут о важных правилах безопасности и ответят на вопросы.

Поиграем, чтобы сблизиться и создать дружественную обстановку. Затем немного прогуляемся и увидим знаменитые «вечные огни» Химеры.

Прибытие в Анталью, переезд в ЧиралыПрибытие в Анталью, переезд в ЧиралыПрибытие в Анталью, переезд в ЧиралыПрибытие в Анталью, переезд в ЧиралыПрибытие в Анталью, переезд в ЧиралыПрибытие в Анталью, переезд в Чиралы
2 день

Чиралы - пляж Текирова

Начинаем день с традиционного турецкого завтрака и выходим на тропу в 10:00. Сегодня нам предстоит пройти 18 км за 8 часов, с подъёмом на 737 м и спуском на 734 м, достигая высоты 228 м. Наш путь пролегает через сосновые леса и живописные горные пейзажи. Мы будем идти в комфортном темпе, и второй гид будет поддерживать скорость самого неспешного участника, так что никто не отстанет.

На одном из пляжей сделаем длительный привал для обеда. В меню легкие и сытные блюда, приготовленные заранее из свежих фермерских овощей и фруктов. Завершим обед десертом.

Отдохнув, сможем искупаться, а затем мы продолжим путь. К вечеру, примерно в 18:00, трансфер заберёт нас от деревни Текирова и доставит обратно в отель. Вечер пройдёт в спокойной обстановке — ужин и релакс на просторной зелёной территории отеля с выходом к реке.

Чиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж ТекироваЧиралы - пляж Текирова
3 день

Дорога в Адрасан

Сегодня наш путь составит 19 км и займёт 8 часов. Мы поднимемся на 774 м и спустимся на 723 м, с максимальной высотой 725 м.

С утра сдаём багаж, который будет доставлен в наш следующий отель, а сами, подкрепившись завтраком, отправляемся на маршрут. Первым пунктом станет древний город Олимпос, известный тем, что его посещал Юлий Цезарь.

После осмотра римских руин продолжим путь по лесистой горной местности. На смотровой площадке нас ждёт обед с видом на Адрасан. Перекусив и попив чай, начнём спуск.

Вечером заселимся в отель, где на ужин нас ждёт гриль-меню: мясо и овощи, а также авторские закуски от хозяев. В завершение дня соберёмся у камина, где пообщаемся и поиграем, наслаждаясь тёплой и уютной атмосферой.

Дорога в АдрасанДорога в АдрасанДорога в АдрасанДорога в АдрасанДорога в АдрасанДорога в Адрасан
4 день

Путешествие к маяку Гелидония

Заключительный ходовой день включает 18 км пути, на котором мы преодолеем 936 м подъёма и 845 м спуска. Максимальная высота составит 416 м.

Сегодняшний маршрут подарит множество живописных видов на море, скалы и сосновый лес. Финальной точкой станет знаменитый маяк Гелидония, изображённый на обложке книги о Ликийской тропе.

После встречи заката на маяке мы спустимся к основной дороге, где нас будет ждать трансфер до отеля. Вечером, после ужина, вас ждёт увлекательная викторина.

Путешествие к маяку ГелидонияПутешествие к маяку ГелидонияПутешествие к маяку ГелидонияПутешествие к маяку Гелидония
5 день

Окончание тура

В этот день можно будет выспаться подольше и после завтрака подготовиться к отъезду. В 11:00 нас заберёт трансфер, который отвезёт обратно в Анталию. По пути в аэропорт будет возможность выйти в центре города.

До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Сопровождение турлидерами
  • Трансфер вещей
  • Входные билеты к огням Химеры и в город Олимпос
Что не входит в цену
  • Перелёт до Антальи и обратно
  • Ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
Завершение: Аэропорт Антальи, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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