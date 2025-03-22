Походный рюкзак, палатки и прочее снаряжение брать не нужно. Из обязательного мы берём:

Пенка, на которой сидеть во время остановок;

Тренинговые палки (они хорошо разгружают ваши колени на подъёмах и особенно на спусках);

Спортивные футболки, легинсы и шорты;

Разношенная треккинговая обувь;

Ланч-бокс для обедов на тропе;

Флиски;

Купальник.

Проживание. 2-местное размещение в уютных отелях, расположенных в деревне Чиралы и Адрасан.

Питание. Включены все завтраки и обеды. Ужины оплачиваются отдельно. Обеды готовят турлидеры заранее в отеле и раскладывают по ланч-боксам участников.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Уровень сложности. Маршрут средней сложности. Мы будем проходить по 20 км в течение 3 дней. На пути встречаются как простые для прохождения участки, так и отрезки, требующие хорошей физической подготовки и выносливости. Тем не менее к нам присоединяются много новичков без походного опыта. Мы идём в комфортном темпе, без тяжёлых рюкзаков, делая много остановок. Группу сопровождает 2 гида, чтобы никто не потерялся.

Связь и интернет. В отеле есть Wi-Fi. На тропе практически всегда ловит мобильная связь.