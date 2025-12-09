Всем любителям активного отдыха этот тур точно придётся по душе. Мы отправляемся в поход по восточной части Ликийской тропы вдоль Средиземного моря.Никаких палаток — мы ценим комфорт! Каждый день будем

наслаждаться разнообразными ландшафтами: тенями сосновых лесов, перевалами с видом на каньон Гармонии, осмотрим древнюю крепость Гедельме и руины Олимпоса. Также увидим огни Химеры, пройдём по тропам у моря и доберёмся до маяка на мысе Гелидония — одного из самых впечатляющих мест маршрута. Путешествие сочетает горные восхождения, купание в тёплых бухтах и вечерний отдых в уютных отелях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Рекомендация: при бронировании обратных авиабилетов стоит предусмотреть запас времени или остаться в Анталии ещё на 1–2 дня.

Список вещей:

– шорты, футболки из синтетических материалов (хлопок не рекомендуется);

– треккинговые штаны;

– непродуваемая ветровка;

– флисовая кофта;

– купальник, шлёпки, пляжное полотенце;

– крем от загара;

– головной убор от солнца;

– личная аптечка;

– налобный фонарь;

– средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло и т. д.).