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Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)

Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Всем любителям активного отдыха этот тур точно придётся по душе. Мы отправляемся в поход по восточной части Ликийской тропы вдоль Средиземного моря.

Никаких палаток — мы ценим комфорт! Каждый день будем
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наслаждаться разнообразными ландшафтами: тенями сосновых лесов, перевалами с видом на каньон Гармонии, осмотрим древнюю крепость Гедельме и руины Олимпоса.

Также увидим огни Химеры, пройдём по тропам у моря и доберёмся до маяка на мысе Гелидония — одного из самых впечатляющих мест маршрута. Путешествие сочетает горные восхождения, купание в тёплых бухтах и вечерний отдых в уютных отелях.

5
3 отзыва
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Рекомендация: при бронировании обратных авиабилетов стоит предусмотреть запас времени или остаться в Анталии ещё на 1–2 дня.

Список вещей:
– шорты, футболки из синтетических материалов (хлопок не рекомендуется);
– треккинговые штаны;
– непродуваемая ветровка;
– флисовая кофта;
– купальник, шлёпки, пляжное полотенце;
– крем от загара;
– головной убор от солнца;
– личная аптечка;
– налобный фонарь;
– средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло и т. д.).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Гёйнюк и отдых у моря

Встреча группы в Анталье и переезд на автобусе в посёлок Гёйнюк. После заселения в отель состоится знакомство участников и обсуждение организационных деталей путешествия.

Далее запланирован отдых на побережье: купание в тёплом море, прогулка вдоль берега и возможность насладиться средиземноморским вечером. Такое спокойное начало помогает восстановиться после дороги и настроиться на предстоящий маршрут.

Прибытие в Гёйнюк и отдых у моряПрибытие в Гёйнюк и отдых у моря
2 день

Переход через перевал и купание в каньоне Гармонии

Пешая часть маршрута — около 14 км. Перепад высот: подъём — 650 м, спуск — 350 м.

День начнётся с перехода через перевал в сторону каньона Гармонии. Несмотря на протяжённость, маршрут не сложный, но требует выносливости и запаса воды. Тропа проходит среди высоких сосен, оплетённых плющом, по камням, покрытым мягким мхом, в окружении аромата хвои и тишины горного леса.

После 4-часового подъёма запланирован отдых на перевале и перекус с панорамным видом. Затем путь ведёт вниз — к каньону, где прозрачная река образует естественные ванны. Здесь можно искупаться, погреться на камнях и расслабиться после долгого пути.

Финальный отрезок маршрута приведёт к гостевому дому с великолепным видом на горы. Переночуем в атмосфере полного уединения и спокойствия.

Переход через перевал и купание в каньоне ГармонииПереход через перевал и купание в каньоне Гармонии
3 день

Путь к Гедельме и древняя крепость в горах

Пешая часть — 17 км. Перепад высот: подъём — 800 м, спуск — 400 м.

Предстоит насыщенный день с многочисленными переходами, речными бродами и встречами с природными и историческими памятниками. Первые километры маршрута пролегают вдоль горной реки, среди огромных валунов и карстовых пещер. Пейзаж постоянно меняется, создавая ощущение путешествия через природную галерею.

По пути маршрут проходит через Сад Сулеймана — место, где растут гранатовые деревья и царит аромат спелых фруктов. Во второй половине дня запланирован спуск к деревушке Гедельме, известной своими руинами крепости. После обеда — прогулка по старинным улочкам, осмотр древнего платана и каменных стен, хранящих историю региона.

Завершением дня станет короткий переход до гостевого дома.

Путь к Гедельме и древняя крепость в горахПуть к Гедельме и древняя крепость в горах
4 день

Восхождение на Тахталы-Даг - вершину Олимпа Ликии

Пешая часть — 22 км. Перепад высот: подъём — 1200 м, спуск — 2000 м.

Самый продолжительный и зрелищный день путешествия начинается с раннего выхода. Тропа тянется по грунтовой дороге в сторону посёлка Яйла Куздере, где пейзаж постепенно меняется: платаны уступают место соснам, а выше появляются вековые кедры.

После 7 км подъёма открывается просторное плато Чукур с видом на гору Тахталы-Даг. Тут запланирован отдых и перекус. Далее следует ключевой участок — подъём на вершину высотой 2365 м. Последние километры проходят по открытым каменистым склонам, откуда открывается грандиозная панорама: с одной стороны — морское побережье, с другой — горный массив Бей-Даг.

После восхождения маршрут уходит вниз по густому кедровому лесу, наполненному туманами и прохладой. Спуск завершается в деревне Бейджик, здесь переночуем.

Восхождение на Тахталы-Даг - вершину Олимпа ЛикииВосхождение на Тахталы-Даг - вершину Олимпа Ликии
5 день

Огни Химеры и дорога к морю

Пешая часть — 16 км. Перепад высот: подъём — 300 м, спуск — 450 м.

После насыщенного дня путешествие продолжится в более спокойном темпе. Дорога ведёт в сторону прибрежного посёлка Чиралы. По пути открываются панорамы моря, горных склонов и зелёных долин.

К вечеру доберёмся до природного памятника — огней Химеры. С наступлением сумерек это место выглядит особенно завораживающе: пламя вырывается прямо из камней, создавая мистическую атмосферу.

После осмотра и отдыха спустимся к Чиралы, где запланирована ночёвка в гостевом доме у моря.

Огни Химеры и дорога к морюОгни Химеры и дорога к морю
6 день

Отдых в Чиралы и морская прогулка

День полностью посвящён отдыху. Утро можно провести на пляже, купаясь в прозрачной воде и наслаждаясь тишиной. Улочки посёлка располагают к прогулкам и неторопливому знакомству с местным укладом жизни.

Для желающих предусмотрена возможность посетить морской грот, ведущий к открытому морю. Эта прогулка позволяет ощутить близость к природе и почувствовать силу Средиземного побережья.

Отдых в Чиралы и морская прогулкаОтдых в Чиралы и морская прогулка
7 день

Древний Олимпос и переход в Адрасан

Пешая часть — 19 км. Перепад высот: подъём — 700 м, спуск — 700 м.

Утро начинается с прогулки к руинам древнего Олимпоса — одного из шести крупнейших городов Ликии. Среди густой зелени можно увидеть арочные ворота, амфитеатр и саркофаги, покрытые резьбой.

После экскурсии направимся в сторону Адрасана — уютной бухты, скрытой среди гор. По дороге открываются виды на побережье, а в окрестностях встречаются остатки Адрасанских башен и бухта Сазак с уединённым пляжем.

Древний Олимпос и переход в АдрасанДревний Олимпос и переход в Адрасан
8 день

Мыс Гелидония и белоснежный маяк

Пешая часть — 20 км. Перепад высот: подъём — 700 м, спуск — 550 м.

Утром на такси группа отправляется в посёлок Караоз, где начинается восхождение на хребет Эрен-Тепе, венчающий мыс Гелидония. Это место известно как одна из самых живописных точек всей Ликийской тропы.

Она петляет среди хвойных деревьев и крупных камней, постепенно открывая виды на море и прибрежные острова. На смотровой площадке у белоснежного маяка предусмотрен отдых и перекус. Здесь можно сделать фотографии на фоне бескрайнего Средиземного моря.

Вечером спустимся к побережью и Адрасану.

Мыс Гелидония и белоснежный маякМыс Гелидония и белоснежный маяк
9 день

Возвращение в Анталью

Утро свободное: можно понежиться на пляже, искупаться или просто насладиться покоем побережья. После обеда запланирован переезд в Анталью, где завершится путешествие.

Желающие могут остаться в городе на несколько дней, чтобы прогуляться по старинным улочкам, посетить рынки и почувствовать атмосферу средиземноморского города.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник99 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины (кроме дней, проведённых в Чиралы)
  • Трансфер из/до Антальи
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение инструктора
  • Сопровождение менеджера на всех этапах (помощь в покупке билетов, выборе одежды и снаряжения и др.)
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Антальи и обратно
  • Питание в Чиралы (около 1000 ₽ за приём пищи)
  • Доплата за 1-местное размещение - 35 000 ₽
  • Страховка (около 500 ₽)
  • Каньонинг в ущелье Гёйнюк (по желанию, около 1500 ₽)
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Морская прогулка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, точное место - по договорённости, 14:00 (или другое удобное вам время)
Завершение: Анталья, точное место - по договорённости, 16:00 (или другое удобное вам время)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Я с Урала, но большую часть времени я провожу в других странах, путешествуя. В туризме с 2017 года. Работала гидом и инструктором на сплавах, организатором туров и турагентом. Сейчас — собственник
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одной из ведущих компаний туров на Урале. Умею быстро принимать решения и решать вопросы в нестандартных ситуациях, сохраняя нервы путешественника. Считаю, что главное в путешествиях — это эмоции. Вы никогда не будете вспоминать, в каком году был построен тот или иной храм, но точно вспомните, как провожали закат на горе с кружкой чая. Наша цель — помочь людям стать свободнее и счастливее с помощью путешествий. Наши постоянные путешественники говорят, что у нас комфортная и дружелюбная атмосфера, всегда чётко продуманная и интересная программа и адекватные цены. Я и мои коллеги всем сердцем любим свою работу.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Огромное спасибо Наталье! Поездка удалась просто на отлично! Всё прошло без сбоев от начала и до самого конца, а группа была очень дружная и слаженная. Мой муж, которому больше 50
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лет и который раньше никогда не ходил в походы, справился отлично, хотя я переживала, что может быть слишком тяжело. В итоге мы остались очень довольны оба. Но если вы совсем не привыкли к движению и физическим нагрузкам, то стоит подумать — нагрузка в этом туре есть.

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Т
Это было просто супер — наконец-то сбылась давняя мечта пройти Ликийку! С Натальей ехать очень удобно, она много рассказывает и показывает всякие интересности. Гид всегда внимательно смотрит, кто как справляется,
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чтоб всем было в кайф и ни у кого сил не убавилось. Важно быть в нормальной форме, потому что тропа местами очень круто вверх и вниз идет — так что тренировок перед поездкой не помешает. А виды… просто сказка! Всё прошло на отличном настроении: пели, плясали и любовались красотами вокруг! Определённо хочу вернуться с Натальей, чтобы пройти вторую часть Ликийской тропы!

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Е
Очень запомнилась эта поездка, столько всего необычного увидела. Турцию открыла для себя совсем с другой стороны, и именно это впечатлило больше, чем шикарные 5-звездочные отели. Дикие пляжи, потрясающие горы, классные новые знакомства и теплое отношение местных жителей — вот что действительно цепляет.
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Тур входит в следующие категории Антальи

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