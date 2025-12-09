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Описание тура
Организационные детали
Рекомендация: при бронировании обратных авиабилетов стоит предусмотреть запас времени или остаться в Анталии ещё на 1–2 дня.
Список вещей:
– шорты, футболки из синтетических материалов (хлопок не рекомендуется);
– треккинговые штаны;
– непродуваемая ветровка;
– флисовая кофта;
– купальник, шлёпки, пляжное полотенце;
– крем от загара;
– головной убор от солнца;
– личная аптечка;
– налобный фонарь;
– средства личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло и т. д.).
Программа тура по дням
Прибытие в Гёйнюк и отдых у моря
Встреча группы в Анталье и переезд на автобусе в посёлок Гёйнюк. После заселения в отель состоится знакомство участников и обсуждение организационных деталей путешествия.
Далее запланирован отдых на побережье: купание в тёплом море, прогулка вдоль берега и возможность насладиться средиземноморским вечером. Такое спокойное начало помогает восстановиться после дороги и настроиться на предстоящий маршрут.
Переход через перевал и купание в каньоне Гармонии
Пешая часть маршрута — около 14 км. Перепад высот: подъём — 650 м, спуск — 350 м.
День начнётся с перехода через перевал в сторону каньона Гармонии. Несмотря на протяжённость, маршрут не сложный, но требует выносливости и запаса воды. Тропа проходит среди высоких сосен, оплетённых плющом, по камням, покрытым мягким мхом, в окружении аромата хвои и тишины горного леса.
После 4-часового подъёма запланирован отдых на перевале и перекус с панорамным видом. Затем путь ведёт вниз — к каньону, где прозрачная река образует естественные ванны. Здесь можно искупаться, погреться на камнях и расслабиться после долгого пути.
Финальный отрезок маршрута приведёт к гостевому дому с великолепным видом на горы. Переночуем в атмосфере полного уединения и спокойствия.
Путь к Гедельме и древняя крепость в горах
Пешая часть — 17 км. Перепад высот: подъём — 800 м, спуск — 400 м.
Предстоит насыщенный день с многочисленными переходами, речными бродами и встречами с природными и историческими памятниками. Первые километры маршрута пролегают вдоль горной реки, среди огромных валунов и карстовых пещер. Пейзаж постоянно меняется, создавая ощущение путешествия через природную галерею.
По пути маршрут проходит через Сад Сулеймана — место, где растут гранатовые деревья и царит аромат спелых фруктов. Во второй половине дня запланирован спуск к деревушке Гедельме, известной своими руинами крепости. После обеда — прогулка по старинным улочкам, осмотр древнего платана и каменных стен, хранящих историю региона.
Завершением дня станет короткий переход до гостевого дома.
Восхождение на Тахталы-Даг - вершину Олимпа Ликии
Пешая часть — 22 км. Перепад высот: подъём — 1200 м, спуск — 2000 м.
Самый продолжительный и зрелищный день путешествия начинается с раннего выхода. Тропа тянется по грунтовой дороге в сторону посёлка Яйла Куздере, где пейзаж постепенно меняется: платаны уступают место соснам, а выше появляются вековые кедры.
После 7 км подъёма открывается просторное плато Чукур с видом на гору Тахталы-Даг. Тут запланирован отдых и перекус. Далее следует ключевой участок — подъём на вершину высотой 2365 м. Последние километры проходят по открытым каменистым склонам, откуда открывается грандиозная панорама: с одной стороны — морское побережье, с другой — горный массив Бей-Даг.
После восхождения маршрут уходит вниз по густому кедровому лесу, наполненному туманами и прохладой. Спуск завершается в деревне Бейджик, здесь переночуем.
Огни Химеры и дорога к морю
Пешая часть — 16 км. Перепад высот: подъём — 300 м, спуск — 450 м.
После насыщенного дня путешествие продолжится в более спокойном темпе. Дорога ведёт в сторону прибрежного посёлка Чиралы. По пути открываются панорамы моря, горных склонов и зелёных долин.
К вечеру доберёмся до природного памятника — огней Химеры. С наступлением сумерек это место выглядит особенно завораживающе: пламя вырывается прямо из камней, создавая мистическую атмосферу.
После осмотра и отдыха спустимся к Чиралы, где запланирована ночёвка в гостевом доме у моря.
Отдых в Чиралы и морская прогулка
День полностью посвящён отдыху. Утро можно провести на пляже, купаясь в прозрачной воде и наслаждаясь тишиной. Улочки посёлка располагают к прогулкам и неторопливому знакомству с местным укладом жизни.
Для желающих предусмотрена возможность посетить морской грот, ведущий к открытому морю. Эта прогулка позволяет ощутить близость к природе и почувствовать силу Средиземного побережья.
Древний Олимпос и переход в Адрасан
Пешая часть — 19 км. Перепад высот: подъём — 700 м, спуск — 700 м.
Утро начинается с прогулки к руинам древнего Олимпоса — одного из шести крупнейших городов Ликии. Среди густой зелени можно увидеть арочные ворота, амфитеатр и саркофаги, покрытые резьбой.
После экскурсии направимся в сторону Адрасана — уютной бухты, скрытой среди гор. По дороге открываются виды на побережье, а в окрестностях встречаются остатки Адрасанских башен и бухта Сазак с уединённым пляжем.
Мыс Гелидония и белоснежный маяк
Пешая часть — 20 км. Перепад высот: подъём — 700 м, спуск — 550 м.
Утром на такси группа отправляется в посёлок Караоз, где начинается восхождение на хребет Эрен-Тепе, венчающий мыс Гелидония. Это место известно как одна из самых живописных точек всей Ликийской тропы.
Она петляет среди хвойных деревьев и крупных камней, постепенно открывая виды на море и прибрежные острова. На смотровой площадке у белоснежного маяка предусмотрен отдых и перекус. Здесь можно сделать фотографии на фоне бескрайнего Средиземного моря.
Вечером спустимся к побережью и Адрасану.
Возвращение в Анталью
Утро свободное: можно понежиться на пляже, искупаться или просто насладиться покоем побережья. После обеда запланирован переезд в Анталью, где завершится путешествие.
Желающие могут остаться в городе на несколько дней, чтобы прогуляться по старинным улочкам, посетить рынки и почувствовать атмосферу средиземноморского города.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|99 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины (кроме дней, проведённых в Чиралы)
- Трансфер из/до Антальи
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение инструктора
- Сопровождение менеджера на всех этапах (помощь в покупке билетов, выборе одежды и снаряжения и др.)
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Антальи и обратно
- Питание в Чиралы (около 1000 ₽ за приём пищи)
- Доплата за 1-местное размещение - 35 000 ₽
- Страховка (около 500 ₽)
- Каньонинг в ущелье Гёйнюк (по желанию, около 1500 ₽)
- Входные билеты на достопримечательности
- Морская прогулка