Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отеле Radisson Blue или Nova, размещение в двухместном номере. *Фото отелей взяты с сайтов radissonhotels.com и booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, ланч на корабле в путешествии на Кекова и ланч на конной прогулке и яхте. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito/Spгinter.

Уровень сложности. Путешествие подходит для активных и мобильных людей.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.