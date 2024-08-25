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Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 5 лет.
Проживание. В отеле Radisson Blue или Nova, размещение в двухместном номере. *Фото отелей взяты с сайтов radissonhotels.com и booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, ланч на корабле в путешествии на Кекова и ланч на конной прогулке и яхте. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Mercedes Vito/Spгinter.
Уровень сложности. Путешествие подходит для активных и мобильных людей.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городку
Встречаемся и отправляемся в Каш. Дорога займёт около 2 часов, но они пролетят незаметно — виды за окном не дадут заскучать. По приезде разместимся в отеле и отдохнём. Ближе к вечеру прогуляемся по уютному и аутентичному городку, любуясь милыми домиками в лучах заходящего солнца и разглядывая многочисленные интересные детали. По желанию заглянем в местные ресторанчики и бары или насладимся закатом, сидя на ступенях древнего амфитеатра.
Морская прогулка к затонувшему городу Кекова
Сегодня вас ждёт морская прогулка — на корабле мы поплывём к затонувшему городу Кекова. Это ликийский город, существовавший в период Крито-Микенской цивилизации и затонувший в результате землетрясения во 2 веке до нашей эры.
Путешествие рассчитано почти на весь день. Вас ждут ланч на борту и многочисленные остановки в живописных бухтах для купания. Также мы посетим крепость древнего города Симена, наполовину затопленные руины которого находятся недалеко от села Учаыз, и прогуляемся по турецкой деревушке на побережье.
Прогулка по участку Ликийской тропы и Кашу
Позавтракав, отправимся гулять по Ликийской тропе. Пройдём по узкой каменистой дорожке у обрыва над морем к живописной бухте с прозрачной бирюзовой водой, разглядывая по пути вековые оливковые деревья, пещеры и древние гробницы, делая красочные фото и слушая рассказ гида об истории этих мест.
Пообедать сможем в одном из кафе на побережье. Здесь же можно будет пробрести сувениры и отдохнуть перед возвращением в Каш на лодке. В городке гид проведёт нас по самым фотогеничным локациям с яркими цветами и необычной архитектурой и расскажет о его прошлом.
Пляж Капуташ, каньон Саклыкент, Патара
После завтрака выезжаем на пляж Капуташ, который считается одним из самых красивых в стране. Искупаемся в море, походим босиком по бархатному песку и пофотографируемся на фоне живописных скал.
Следующая точка маршрута — каньон Саклыкент, образованный тысячелетия назад. Говорят, это самый протяжённый каньон во всей Турции. Полюбуемся его фактурными «стенами», освежимся, переходя вброд протекающую по нему ледяную реку, желающие смогут сделать себе полезную маску из глины. Дойдём до водопада и насладимся видами, напоминающими тропики Азии. Здесь же, в деревенском ресторанчике, вы отведаете вкусные лепёшки гёзлеме с разными начинками. После отправимся встречать закат в высоких дюнах Патары.
Активность на выбор
В этот день вы можете выбрать для себя одну из активностей: погружение с аквалангом, выход в море на яхте до тихой бухты, куда можно попасть только по воде, конная прогулка в горы.
Древние города Тлос и Пынара
Сегодня совершим путешествие в древнейший город Тлос, основанный в 20 веке до нашей эры, ещё за долго до существования самой Ликии. Посмотрим на скальные захоронения, пройдём по следам истории, а с вершины крепости полюбуемся долиной, окруженной горами.
Во второй половине дня побываем в античном городе Пынара. Посмотрим на амфитеатр и, сидя на акрополе, поговорим о том, как завершилась греческая цивилизация и наступил период эллинизма.
Свободное время, встреча заката на островах
Объявляем день релакса! Первую половину дня можно провести на пляже, погулять или отдохнуть в отеле. А вечером на корабле под звуки джаза мы отправимся встречать закат на пяти островах.
Посещение винодельни, отъезд в аэропорт
После завтрака держим путь в строну Анталии. По дороге посетим ликийскую винодельню Likya, расположенную на месте античного «Города вина». В окружении Тарвских гор мы сможем прогуляться по древним виноградникам, познакомиться с процессом возделывания и искусством виноделия и, конечно, отведать местные сорта вин. Затем приедем в аэропорт и попрощаемся, увозя с собой тёплые воспоминания об отдыхе.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 830
Ответы на вопросы
Что включено
- Билеты на все исторические объекты и экскурсии
- Русскоговорящий экскурсовод
- Трансферы на все экскурсии, также от аэропорта и обратно
- Проживание
- Завтраки в отеле и ланчи по программе
- Активности: дайвинг, конная прогулка, яхтинг
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Анталии и обратно
- Обеды и ужины в ресторанах и кафе - около 20-40 долларов в день
- Алкогольные напитки на джазовой вечеринке (но можно брать с собой любые напитки)
- Трансферы вне программы
- Фотосессии. Дополнительная опция тура - фотограф - оплачивается отдельно после согласования с группой. Мы также покажем вам лучшие места, где вы сами сможете сделать крутые снимки