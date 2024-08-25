В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству

Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Каш — тихий и уютный городок на Средиземноморском побережье, хранящий в своём облике греческие нотки и историю древней Ликии. Приглашаем пожить в этом райском уголке и исследовать близлежащие достопримечательности.

Вы побываете
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в античных городах Тлос и Пынара, увидите знаменитый пляж Капуташ и полюбуетесь игрой закатного солнца на высоких дюнах Патары. Мы побываем в живописном каньоне Саклыкент, где постоим под водопадом. Совершим морскую прогулку к затонувшему городу Кекова.

Прогуляемся по участку Ликийской тропы до бухты Лимонази и устроим пикник в рыбацком домике, в котором, по местной легенде, останавливался Хемингуэй.

А завершим тур джазовой вечеринкой на корабле у греческого острова Кастелоризе и посещением винодельни.

Дополнительная опция тура — фотограф: при желании вы сможете поучаствовать в фотосессиях, а также мы покажем вам лучшие места, где вы сами сможете сделать крутые снимки.

В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Проживание. В отеле Radisson Blue или Nova, размещение в двухместном номере. *Фото отелей взяты с сайтов radissonhotels.com и booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки в отеле, ланч на корабле в путешествии на Кекова и ланч на конной прогулке и яхте. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Mercedes Vito/Spгinter.

Уровень сложности. Путешествие подходит для активных и мобильных людей.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городку

Встречаемся и отправляемся в Каш. Дорога займёт около 2 часов, но они пролетят незаметно — виды за окном не дадут заскучать. По приезде разместимся в отеле и отдохнём. Ближе к вечеру прогуляемся по уютному и аутентичному городку, любуясь милыми домиками в лучах заходящего солнца и разглядывая многочисленные интересные детали. По желанию заглянем в местные ресторанчики и бары или насладимся закатом, сидя на ступенях древнего амфитеатра.

Встреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городкуВстреча, переезд в Каш, размещение в отеле, прогулка по городку
2 день

Морская прогулка к затонувшему городу Кекова

Сегодня вас ждёт морская прогулка — на корабле мы поплывём к затонувшему городу Кекова. Это ликийский город, существовавший в период Крито-Микенской цивилизации и затонувший в результате землетрясения во 2 веке до нашей эры.

Путешествие рассчитано почти на весь день. Вас ждут ланч на борту и многочисленные остановки в живописных бухтах для купания. Также мы посетим крепость древнего города Симена, наполовину затопленные руины которого находятся недалеко от села Учаыз, и прогуляемся по турецкой деревушке на побережье.

Морская прогулка к затонувшему городу КековаМорская прогулка к затонувшему городу КековаМорская прогулка к затонувшему городу КековаМорская прогулка к затонувшему городу КековаМорская прогулка к затонувшему городу Кекова
3 день

Прогулка по участку Ликийской тропы и Кашу

Позавтракав, отправимся гулять по Ликийской тропе. Пройдём по узкой каменистой дорожке у обрыва над морем к живописной бухте с прозрачной бирюзовой водой, разглядывая по пути вековые оливковые деревья, пещеры и древние гробницы, делая красочные фото и слушая рассказ гида об истории этих мест.

Пообедать сможем в одном из кафе на побережье. Здесь же можно будет пробрести сувениры и отдохнуть перед возвращением в Каш на лодке. В городке гид проведёт нас по самым фотогеничным локациям с яркими цветами и необычной архитектурой и расскажет о его прошлом.

Прогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и КашуПрогулка по участку Ликийской тропы и Кашу
4 день

Пляж Капуташ, каньон Саклыкент, Патара

После завтрака выезжаем на пляж Капуташ, который считается одним из самых красивых в стране. Искупаемся в море, походим босиком по бархатному песку и пофотографируемся на фоне живописных скал.

Следующая точка маршрута — каньон Саклыкент, образованный тысячелетия назад. Говорят, это самый протяжённый каньон во всей Турции. Полюбуемся его фактурными «стенами», освежимся, переходя вброд протекающую по нему ледяную реку, желающие смогут сделать себе полезную маску из глины. Дойдём до водопада и насладимся видами, напоминающими тропики Азии. Здесь же, в деревенском ресторанчике, вы отведаете вкусные лепёшки гёзлеме с разными начинками. После отправимся встречать закат в высоких дюнах Патары.

Пляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, ПатараПляж Капуташ, каньон Саклыкент, Патара
5 день

Активность на выбор

В этот день вы можете выбрать для себя одну из активностей: погружение с аквалангом, выход в море на яхте до тихой бухты, куда можно попасть только по воде, конная прогулка в горы.

Активность на выборАктивность на выборАктивность на выборАктивность на выборАктивность на выбор
6 день

Древние города Тлос и Пынара

Сегодня совершим путешествие в древнейший город Тлос, основанный в 20 веке до нашей эры, ещё за долго до существования самой Ликии. Посмотрим на скальные захоронения, пройдём по следам истории, а с вершины крепости полюбуемся долиной, окруженной горами.

Во второй половине дня побываем в античном городе Пынара. Посмотрим на амфитеатр и, сидя на акрополе, поговорим о том, как завершилась греческая цивилизация и наступил период эллинизма.

Древние города Тлос и ПынараДревние города Тлос и ПынараДревние города Тлос и ПынараДревние города Тлос и Пынара
7 день

Свободное время, встреча заката на островах

Объявляем день релакса! Первую половину дня можно провести на пляже, погулять или отдохнуть в отеле. А вечером на корабле под звуки джаза мы отправимся встречать закат на пяти островах.

Свободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островахСвободное время, встреча заката на островах
8 день

Посещение винодельни, отъезд в аэропорт

После завтрака держим путь в строну Анталии. По дороге посетим ликийскую винодельню Likya, расположенную на месте античного «Города вина». В окружении Тарвских гор мы сможем прогуляться по древним виноградникам, познакомиться с процессом возделывания и искусством виноделия и, конечно, отведать местные сорта вин. Затем приедем в аэропорт и попрощаемся, увозя с собой тёплые воспоминания об отдыхе.

Посещение винодельни, отъезд в аэропортПосещение винодельни, отъезд в аэропортПосещение винодельни, отъезд в аэропортПосещение винодельни, отъезд в аэропорт

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 830
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Билеты на все исторические объекты и экскурсии
  • Русскоговорящий экскурсовод
  • Трансферы на все экскурсии, также от аэропорта и обратно
  • Проживание
  • Завтраки в отеле и ланчи по программе
  • Активности: дайвинг, конная прогулка, яхтинг
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Анталии и обратно
  • Обеды и ужины в ресторанах и кафе - около 20-40 долларов в день
  • Алкогольные напитки на джазовой вечеринке (но можно брать с собой любые напитки)
  • Трансферы вне программы
  • Фотосессии. Дополнительная опция тура - фотограф - оплачивается отдельно после согласования с группой. Мы также покажем вам лучшие места, где вы сами сможете сделать крутые снимки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, аэропорт, утро
Завершение: Анталья, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Антальи

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыНа 8 днейВодные развлеченияВечерниеПрирода и пейзажиГорыИз аэропорта

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