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Авторский тур
7 дней
Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
Насладиться природой и видами, увидеть огни Химеры и древние города, поесть фруктов прямо с деревьев
Начало: Анталья, аэропорт/автостанция, время - по договорё...
«Пройдём сегодня всего 7 километров, но горная дорожка крутая, поэтому не будем спешить и насладимся природой»
8 окт в 08:00
16 окт в 08:00
75 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 15:00
«Поужинаем и отдохнём, наслаждаясь пейзажем из окон деревянных бунгало»
29 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$980 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
«Вы полюбуетесь живописной природой и пройдётесь по следам истории»
14 окт в 13:00
11 ноя в 13:00
$600 за человека
Авторский тур
6 дней
Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
Полюбоваться живописным побережьем, исследовать древности и увидеть чудо природы
Начало: Анталья, автовокзал, 12:00
«Сегодня отправимся на гору Янарташ, где уже не одно тысячелетие из земли выходит и самовозгорается природный газ»
6 окт в 12:00
3 ноя в 12:00
$600 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на корабле в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
«Оно хорошо скрыто от посторонних глаз и радует в конце освежающим водопадом»
15 июня в 16:00
14 сен в 16:00
$1 225 за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги, комфорт и отдых на море: из Антальи в Каппадокию с заездом в Сиде
Исследовать коридоры пещеры на лодке, увидеть 8 долин и руины амфитеатра на 10 000 человек
Начало: Анталья, аэропорт, после 12:00
«Каппадокию исследуем всю вдоль и поперёк — от долин с изрезанными холмами и причудливыми природными изваяниями до пещерных городов со сложной системой ходов»
9 ноя в 12:00
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
«Подышим горным воздухом, наполненным мельчайшими взвесями воды, и насладимся отдыхом на природе»
28 сен в 12:30
19 окт в 12:30
$1 225 за человека
Авторский тур
8 дней
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
«Вас ждёт единение с заповедной природой и чарующие виды синевы моря, живописных гор и пляжей»
6 окт в 10:00
€750 за человека
Авторский тур
8 дней
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
«Полюбуемся грандиозным творением природы и сделаем десятки невероятных кадров»
6 окт в 08:00
$1 439 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Природа и пейзажи»
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- Пешком по Ликийской тропе: поход по легендарному маршруту
- Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
- Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
- Вдоль Средиземного моря с комфортом: треккинг по Ликийской тропе с проживанием в гостевых домах
- Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях
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