Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах

Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Ликийская тропа условно делится на несколько частей — мы пройдём участок восточного маршрута, который считается наиболее популярным, живописным и лёгким. Останавливаться будем в небольших домиках со всеми удобствами, а вещи повезёт машина. Посетим лучшие локации тропы с максимальным комфортом и минимальными усилиями.

Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах.
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.

На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.

Проживание. В пансионах в 2-, 3-местных номерах с санузлами (небольшие гостиницы с отдельно стоящими домиками и общими зонами). Полотенца предоставляются.

Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на территории пансионов на кухне и горелках из местных продуктов. Будет много овощей, фруктов, оливок и вкусных соусов. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.

Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 6 дней пройдём 83 км. Перепад высоты до 800 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.

Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Связь и интернет. В местах проживания и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.

Программа тура по дням

1 день

Каньон Гёйнюк и посёлок на побережье

Встречаемся на автовокзале Антальи в 11:00. Время прилёта — не позднее 10:00.

Загружаемся в микроавтобус и отправляемся в посёлок Адрасан. По дороге посетим каньон Гёйнюк. Общая протяжённость прогулки — 6 км. Возможны небольшие броды, поэтому важно сразу подготовить подходящую обувь (сандалии). Желающие смогут сплавиться на рафте в ущелье (за доплату).

В Адрасане разместимся в пансионе на побережье. Вечером соберёмся за ужином и познакомимся друг с другом поближе.

Каньон Гёйнюк и посёлок на побережьеКаньон Гёйнюк и посёлок на побережьеКаньон Гёйнюк и посёлок на побережьеКаньон Гёйнюк и посёлок на побережьеКаньон Гёйнюк и посёлок на побережье
2 день

Путь к маяку Гелидония

Сегодня нас ждёт насыщенный треккинг с подъёмами и спусками по живописной тропе вдоль Средиземного моря к маяку Гелидония. Общая протяжённость — 18 км.

Самое приятное, что весь путь идём налегке. Вещи поедут в машине, а мы сможем больше наслаждаться пейзажами. Посетим не только одну из самых лучших видовых точек на восточной части Ликийской тропы, но и место с историей, которое считалось довольно опасным для моряков. Множество кораблей разбилось здесь о скалы, о чём свидетельствует подводное кладбище.

Вечером отдохнём в уютных номерах пансиона.

Путь к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку ГелидонияПуть к маяку Гелидония
3 день

Через сосновый лес к райской бухте

После завтрака отправимся в бухту Сазак. Огромная чаша с прозрачной голубой водой расположилась в окружении белых скал. Здесь есть и песчаный пляж, и густой лес. Устроимся на побережье, заварим чай и кофе и перекусим, наслаждаясь природой. Есть вероятность увидеть черепах.

Общая протяжённость маршрута на сегодня — 18 км. Подъёмы и спуски незначительны. Тропа пролегает через сосновый лес.

Вечером вернёмся в гостевой дом.

Через сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухтеЧерез сосновый лес к райской бухте
4 день

Древний Олимпос и пляж уютного Чиралы

Выезжаем из номеров. Вещи едут на машине, а мы идём пешком к развалинам города Олимпос. Маршрут на 14 км.

Рассмотрим объект исторического и культурного наследия, посетим некрополь и узнаем об истории древнего поселения Ликии. Увидим фрагменты мозаики, античный амфитеатр, римские термы. Выйдем к морю и окажемся в Чиралы — уютном посёлке с шикарным пляжем. Здесь нет огромных отелей, поэтому и людей значительно меньше, чем на курортах.

Разместимся в гостевом доме на оставшиеся три ночи нашего путешествия. Желающие уже сегодня смогут искупаться в прозрачном море и проводить закат на побережье.

Древний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного ЧиралыДревний Олимпос и пляж уютного Чиралы
5 день

К уединённым бухтам и пляжам

Сегодня нас ждут соседние уединённые бухты, куда можно попасть только пешком. Общая протяжённость треккинга — 8 км. Будут подъёмы и спуски.

Открывающиеся перед нами виды однозначно стоят того! Полюбуемся терракотовыми скалами, огромными валунами и всеми оттенками синего морских просторов. Отдохнём на диких пляжах, искупаемся в чистейшей воде, сможем понырять с маской и рассмотреть дно.

А вечер вновь встретим на побережье в Чиралы. В посёлке есть кафе и небольшие продуктовые лавки. Можно попробовать вкуснейшие сезонные фрукты и блюда турецкой кухни.

К уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжамК уединённым бухтам и пляжам
6 день

Горящая гора

Одна из самых популярных локаций Ликийской тропы — гора Янарташ, она же Химера, где постоянно из-под земли между камнями выходит воспламеняющийся газ. Пройдём 19 км с небольшим набором высоты.

Это место упоминается даже в «Илиаде» Гомера. Вспомним про подвиг Беллерофонта и другие легенды. Наш маршрут туда-обратно не повторяется. Подъём начинается практически сразу у посёлка Чиралы. А спустимся мы с другой стороны, перейдём реку Улупынар и полюбуемся пейзажами ущелья.

Горящая гораГорящая гораГорящая гораГорящая гораГорящая гораГорящая гора
7 день

Возвращение в Анталью

До 12:00 отдыхаем в Чиралы. Далее возвращаемся на автовокзал Антальи. Рекомендуем планировать вылет после 18:00.

Возвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в АнтальюВозвращение в Анталью

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в пансионах
  • Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
  • Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
  • Завтраки и ужины на активной части маршрута
  • Аренда кострового оборудования
  • Экосборы
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
  • Билеты до Антальи и обратно в ваш город
  • Обеды и перекусы на маршруте
  • Страховка
  • Входной билет в Олимпос - 15 евро
  • Посещение музеев по маршруту (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Автовокзал Антальи, 11:00
Завершение: Автовокзал Антальи, рекомендуем планировать вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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