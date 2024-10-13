Увидим горящую гору Янарташ, маяк Гелидония и руины Олимпоса и отдохнём в уединённых бухтах и на шикарных пляжах.
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт. Виза гражданам РФ не требуется. С собой нужно иметь распечатанную страховку с покрытием активного отдыха.
На маршруте важно следовать всем указаниям инструктора. По технике безопасности, не стоит трогать незнакомые растения, ягоды, грибы, не нужно пытаться поймать животных/рыбок/насекомых. Если вас укусит насекомое, об этом срочно нужно сообщить инструктору. О всех проблемах со здоровьем и недомогании сразу же нужно сообщать инструктору. Важно бережно относится к природе, не оставлять мусор.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, накидку от дождя на рюкзак, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от насекомых, сидушку-пенку, головной убор, маленький рюкзак для радиальных выходов, бутылку для воды, налобный фонарик. Важно ответственно подойти к выбору обуви. Рекомендуем треккинговые ботинки с фиксацией голеностопа (не кроссовки, разношенные до похода). Также возьмите обувь для лагеря и лёгкие сандалии. Если у вас есть проблемы с коленями или лишний вес, важно обзавестись треккинговыми палками.
Проживание. В пансионах в 2-, 3-местных номерах с санузлами (небольшие гостиницы с отдельно стоящими домиками и общими зонами). Полотенца предоставляются.
Питание. Включены завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го по 6-й дни (на активной части маршрута). Совместное приготовление на территории пансионов на кухне и горелках из местных продуктов. Будет много овощей, фруктов, оливок и вкусных соусов. Перекусы (обеды) во время переходов вам необходимо организовать самостоятельно. Рекомендуем взять орешки, сухофрукты, батончики.
Уровень сложности. Это активный тур с треккингами налегке (с собой маленькие рюкзаки с самым необходимым во время пешего перехода). За 6 дней пройдём 83 км. Перепад высоты до 800 м в день. Опыт горных походов не требуется. Маршрут подойдёт людям в хорошей форме, готовым к длительным пешим прогулкам с подъёмами и спусками. Если у вас есть проблемы с коленями, важно взять с собой треккинговые палки и наколенники.
Дети. Рекомендуем не брать детей младше 7 лет. Но бывают исключения, когда ребёнок активный, спортивный и выносливый. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Связь и интернет. В местах проживания и кафе по пути будет Wi-Fi. В горах связь пропадает.
Программа тура по дням
Каньон Гёйнюк и посёлок на побережье
Встречаемся на автовокзале Антальи в 11:00. Время прилёта — не позднее 10:00.
Загружаемся в микроавтобус и отправляемся в посёлок Адрасан. По дороге посетим каньон Гёйнюк. Общая протяжённость прогулки — 6 км. Возможны небольшие броды, поэтому важно сразу подготовить подходящую обувь (сандалии). Желающие смогут сплавиться на рафте в ущелье (за доплату).
В Адрасане разместимся в пансионе на побережье. Вечером соберёмся за ужином и познакомимся друг с другом поближе.
Путь к маяку Гелидония
Сегодня нас ждёт насыщенный треккинг с подъёмами и спусками по живописной тропе вдоль Средиземного моря к маяку Гелидония. Общая протяжённость — 18 км.
Самое приятное, что весь путь идём налегке. Вещи поедут в машине, а мы сможем больше наслаждаться пейзажами. Посетим не только одну из самых лучших видовых точек на восточной части Ликийской тропы, но и место с историей, которое считалось довольно опасным для моряков. Множество кораблей разбилось здесь о скалы, о чём свидетельствует подводное кладбище.
Вечером отдохнём в уютных номерах пансиона.
Через сосновый лес к райской бухте
После завтрака отправимся в бухту Сазак. Огромная чаша с прозрачной голубой водой расположилась в окружении белых скал. Здесь есть и песчаный пляж, и густой лес. Устроимся на побережье, заварим чай и кофе и перекусим, наслаждаясь природой. Есть вероятность увидеть черепах.
Общая протяжённость маршрута на сегодня — 18 км. Подъёмы и спуски незначительны. Тропа пролегает через сосновый лес.
Вечером вернёмся в гостевой дом.
Древний Олимпос и пляж уютного Чиралы
Выезжаем из номеров. Вещи едут на машине, а мы идём пешком к развалинам города Олимпос. Маршрут на 14 км.
Рассмотрим объект исторического и культурного наследия, посетим некрополь и узнаем об истории древнего поселения Ликии. Увидим фрагменты мозаики, античный амфитеатр, римские термы. Выйдем к морю и окажемся в Чиралы — уютном посёлке с шикарным пляжем. Здесь нет огромных отелей, поэтому и людей значительно меньше, чем на курортах.
Разместимся в гостевом доме на оставшиеся три ночи нашего путешествия. Желающие уже сегодня смогут искупаться в прозрачном море и проводить закат на побережье.
К уединённым бухтам и пляжам
Сегодня нас ждут соседние уединённые бухты, куда можно попасть только пешком. Общая протяжённость треккинга — 8 км. Будут подъёмы и спуски.
Открывающиеся перед нами виды однозначно стоят того! Полюбуемся терракотовыми скалами, огромными валунами и всеми оттенками синего морских просторов. Отдохнём на диких пляжах, искупаемся в чистейшей воде, сможем понырять с маской и рассмотреть дно.
А вечер вновь встретим на побережье в Чиралы. В посёлке есть кафе и небольшие продуктовые лавки. Можно попробовать вкуснейшие сезонные фрукты и блюда турецкой кухни.
Горящая гора
Одна из самых популярных локаций Ликийской тропы — гора Янарташ, она же Химера, где постоянно из-под земли между камнями выходит воспламеняющийся газ. Пройдём 19 км с небольшим набором высоты.
Это место упоминается даже в «Илиаде» Гомера. Вспомним про подвиг Беллерофонта и другие легенды. Наш маршрут туда-обратно не повторяется. Подъём начинается практически сразу у посёлка Чиралы. А спустимся мы с другой стороны, перейдём реку Улупынар и полюбуемся пейзажами ущелья.
Возвращение в Анталью
До 12:00 отдыхаем в Чиралы. Далее возвращаемся на автовокзал Антальи. Рекомендуем планировать вылет после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в пансионах
- Групповой трансфер от автовокзала Антальи до старта маршрута и обратно от финиша
- Машина для перевозок вещей на протяжении всего маршрута
- Завтраки и ужины на активной части маршрута
- Аренда кострового оборудования
- Экосборы
- Групповая аптечка
- Сопровождение инструкторами-проводниками
Что не входит в цену
- Билеты до Антальи и обратно в ваш город
- Обеды и перекусы на маршруте
- Страховка
- Входной билет в Олимпос - 15 евро
- Посещение музеев по маршруту (по желанию)