Новый тренд на турецком побережье – не покупка туров или бронирования отелей на курортах, а именно аренда апартаментов, так туристы получают больше свободы, удобств, собственную кухню 🥧 и т. д. При этом, многие новые ЖК в Турции имеют свои сады и бассейны, всё это будет тоже в вашем распоряжении

Турция – самая популярная страна для летнего отдыха у граждан из постсоветского пространства. На протяжении многих лет туристы выбирали отдых в комфортабельных гостиницах и отелях. Но в последние годы наблюдается тенденция аренды курортного жилья для проведения своего отпуска на Средиземноморском побережье.

Такой вариант проживания позволяет не только насладиться ласковым солнцем и теплым морем, но и полностью погрузиться в очаровательную атмосферу этой южной державы.

Некоторые ЖК в Турции имеют даже свой небольшой аквапарк

Преимущества аренды жилья в Турции на период отпуска

Арендуя апартаменты у вас появляется полная свобода действий. Вы не привязаны к графику отеля и сами можете выбирать, где гулять и как распоряжаться своим свободным временем, какие продукты покупать, что готовить из них или в каких ресторанах ужинать.

Многие туристы, которые отдыхали в отеле и снимали квартиру в Турции, говорят что в последнем случае они успели посетить на порядок больше интересных мест. Такой формат отдыха позволяет познакомиться с большим количеством людей и привезти из отпуска множество интересных фотографий и ярких воспоминаний. Досуг проживающих в гостинице по системе All inclusive, как правило, ограничивается маршрутом пляж-номер-ресторан, с редкими вылазками на экскурсию или в город.

Наличие собственной кухни позволит хозяюшкам обустроить привычный быт для своей семьи. Особенно это важно когда есть маленькие дети, у которых имеется свой график приема пищи.

Помимо удобства, проживание в съемной квартире или вилле может быть целесообразнее с финансовой точки зрения. Если у вас большая семья или вы приехали в солнечную республику дружной компанией из нескольких человек намного дешевле снять апартаменты на несколько комнат, чем бронировать на всех отдельные номера. Или к примеру вы решили насладиться Турцией не 10-14 дней, а пожить подольше. Месячная аренда квартиры не так сильно ударит по кошельку, чем проживание в гостинице.

Как арендовать апартаменты в Турции

Итак, принято решение отказаться от отпуска «все включено», который ограничивает ваши желания и не дает развернуться душе. Возникает вопрос: как арендовать квартиру в Алании?

При выборе апартаментов сразу нужно определиться будете ли вы искать их самостоятельно, или воспользуетесь помощью квалифицированных специалистов.

Если вы решили снять жилье в Турции без посредников стоит быть очень внимательным, чтобы не попасться на удочку красивых картинок на различных сайтах. Можно найти много предложений аренды квартиры от самих собственников, которые предлагают очень соблазнительные цены. Но будьте осторожны!

Во-первых, не верьте тому, что вы видите на фотографии, нередко там грамотно скрыты даже самые очевидные огрехи! Особенно если стоимость будет подозрительно низкой.

Во-вторых, не переводите сразу же деньги на счет «владельца», потому что как только деньги придут на его счет, он попросту может исчезнуть. .

Сотрудничая с риелторской компанией вы сводите все риски быть обманутым к минимуму. Агенты не только найдут вам лучшее предложение на побережье Средиземного моря, но и расскажут, как лучше организовать свой отдых. Зачастую в агентствах работают русскоговорящие сотрудники, так что языкового барьера не будет вовсе, что является очень важным фактором успешной сделки.

Аренда через агентство Profit Real Estate – это самый простой и максимально безопасный способ выгодно и быстро обеспечить себя жильем на отдыхе в Турции.

Опытный риелтор сможет найти золотую середину между комфортом и ценой. В большой базе объектов нередко предлагаются поистине крутые варианты – уютные квартиры с дизайнерским ремонтом в шаговой доступности от моря или интересных достопримечательностей.

Типичный ЖК с бассейном на курортах Турции

Также важно знать, что независимо от того, на какой срок вы снимаете апартаменты в Турции, после заселения вы должны быть официально зарегистрированы в местной полиции. Этим занимаются агентства недвижимости, получившие специальное разрешение. Это еще один довод в пользу работы с надежным посредником.

Имейте в виду, хорошие варианты недвижимости на популярных курортах бронируют заранее за несколько месяцев. Если сделать это за 2-3 месяца до высокого сезона можно сэкономить приличную сумму, к тому же и выбор будет значительно богаче.

Что же касается самого объекта, то наиболее популярным и оптимальным вариантом считаются апартаменты в современных ЖК, которые расположены на расстоянии до 1 км от пляжа, планировкой 2+1, с собственной террасой или балконом.