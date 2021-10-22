Я познакомлю вас с историей Стамбула, расскажу о завоевании города турками, самых выдающихся личностях 600-летней эпохи Османского правления и основателе современной Турецкой Республики. И, конечно, главной темой будет история жизни великого правителя – султана Сулеймана I.
Мы начнем с центральной площади Султанахмет. На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши. Также я поделюсь с вами секретом, как и где приобрести музейную карту, которая существенно сократит ваши расходы на входные билеты в музеи и дворцы;
Большой Базар в комплексе Сулеймание — великое архитектурное творение архитектора Синана — императорскую мечеть Сулеймана I, где он покоится в своем мавзолее рядом с любимой Роксоланой.
Мы пройдем сквозь Большой Стамбульский крытый рынок и Египетский рынок специй и завершим прогулку на берегу залива Золотой Рог в районе Эминьоню, знаменитом своими лодками, с которых продают местное традиционное лакомство Balik ekmek — рыба в хлебе.
В популярном сериале показана история любви величайшего из османских султанов, Сулеймана Великолепного, к славянской наложнице Роксолане. Вы узнаете ответы на многие вопросы, которые помогут вам разобраться в том, правдива ли история, показанная на экране.
Прогулка отлично подойдет и для тех, кто в Стамбуле впервые, так как проходит по центральным туристическим местам исторической части города. По вашему желанию, повествование о Сулеймане Великолепном легко трансформируется в рассказ об истории Стамбула в целом, который поможет сориентироваться в многообразии маршрутов, музеев и достопримечательностей нашего города.
При посещении мечети девушкам стоит одеваться соответственно: захватить с собой платки/шали и не надевать короткие юбки/шорты, так как при посещении действующей мечети голова, плечи и колени женщин должны быть покрыты (при этом брюки/джинсы вполне допустимы).