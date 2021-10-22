Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы

О жизни и любви великого Османского падишаха на экскурсии по историческим достопримечательностям

5
211 отзывов
Во время 3х часовой прогулки по самым достопримечательным местам исторического центра Стамбула я расскажу историю выдающегося Османского падишаха Сулеймана Великолепного, об эпохе, в которую он жил и правил, о его завоеваниях и достижениях.

И, конечно же, о том, что в действительности подлинно известно о любви его жизни — любви, повлиявшей на дальнейшую историю Османской Империи, предрешившую ее упадок и крах.
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы
Великолепный век: правдивая история султана Сулеймана и Роксоланы

Что вас ожидает

3 часа погружения в историю Османской Империи

Я познакомлю вас с историей Стамбула, расскажу о завоевании города турками, самых выдающихся личностях 600-летней эпохи Османского правления и основателе современной Турецкой Республики. И, конечно, главной темой будет история жизни великого правителя – султана Сулеймана I.

Аутентичные улочки и места старого города

Мы начнем с центральной площади Султанахмет. На этой площади вы увидите и познакомитесь с историей Голубой мечети, собора-музея Айя София, площади Ипподром, подземной цистерны, римского милона, дворца Ибрагима Паши. Также я поделюсь с вами секретом, как и где приобрести музейную карту, которая существенно сократит ваши расходы на входные билеты в музеи и дворцы;

Мечетный комплекс Сулеймание

Большой Базар в комплексе Сулеймание — великое архитектурное творение архитектора Синана — императорскую мечеть Сулеймана I, где он покоится в своем мавзолее рядом с любимой Роксоланой.

Колорит восточного рынка

Мы пройдем сквозь Большой Стамбульский крытый рынок и Египетский рынок специй и завершим прогулку на берегу залива Золотой Рог в районе Эминьоню, знаменитом своими лодками, с которых продают местное традиционное лакомство Balik ekmek — рыба в хлебе.

Правда и вымысел “Великолепного века”

В популярном сериале показана история любви величайшего из османских султанов, Сулеймана Великолепного, к славянской наложнице Роксолане. Вы узнаете ответы на многие вопросы, которые помогут вам разобраться в том, правдива ли история, показанная на экране.

  • Была ли действительно Роксолана огненно-рыжей красавицей.
  • Правда ли, что Сулейман был искусным ювелиром.
  • Существовали ли в действительности те интриги, тайны, убийства наследников и визирей.
  • Каким образом Роксолане удалось пленить сердце султана и стать самой влиятельной женщиной в истории Османской Империи.
  • Почему нам она известна под именем Роксолана, а в турецкую историю вошла под именем Хюррем.
  • Что же такое гарем и кто такие евнухи.
  • Как возможно, что правители-османы, являющиеся святыми защитниками ислама, имели наследников престола от женщин не мусульманского происхождения.
  • Действительно ли Сулейман проводил так много времени во дворце, а не в военных походах.
  • За что Сулейман велел казнить великого визиря Ибрагима Пашу и своих собственных сыновей принцев Мустафу и Беязида.
  • Как на самом деле сложилась судьба сестер и детей султана? Отчего умерла Роксолана и сам Сулейман и где они похоронены.
  • Кто же из сыновей унаследовал престол и как это повлияло на дальнейшую судьбу Империи.

Кому подойдет экскурсия

Прогулка отлично подойдет и для тех, кто в Стамбуле впервые, так как проходит по центральным туристическим местам исторической части города. По вашему желанию, повествование о Сулеймане Великолепном легко трансформируется в рассказ об истории Стамбула в целом, который поможет сориентироваться в многообразии маршрутов, музеев и достопримечательностей нашего города.

Организационные детали

При посещении мечети девушкам стоит одеваться соответственно: захватить с собой платки/шали и не надевать короткие юбки/шорты, так как при посещении действующей мечети голова, плечи и колени женщин должны быть покрыты (при этом брюки/джинсы вполне допустимы).

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Gala
Gala
Я профессиональный историк, в прошлом преподаватель ВУЗа. Гид с лицензией Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. Специализируюсь на классической истории, архитектуре, культуре, урбанистике, социальной демографии, классическом и современном искусстве. Живу в Стамбуле более 10 лет. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет понять непростую многослойную историю Стамбула, прочувствовать его колоритную атмосферу и при этом не умереть от скуки:) Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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211 реальных отзывов от туристов

А
22 окт 2021
Всё было очень шикарно! Gala, низкий поклон! Спасибо за очччень интересную экскурсионную программу и советы по городу!
А
28 янв 2020
Великолепная экскурсия. Галя настолько увлеченно рассказывающем, что время пролетело незаметно. Очень глубокие знания истории османской империи. Жена - поклонница сериала «Великолепный век», была под огромным впечатлении от экскурсии
Е
27 дек 2019
Замечательный город, замечательный экскурсовод! Галина - молодая интересная женщина любящая город, живущая в нем, много знающая, интересующаяся историей. Так как мы были в Стамбуле не первый раз, для нас она провела индивидуальную экскурсию по тем местам, где мы не были раньше. Услышали много интересного о времени правления Сулеймана и вообще о истории Стамбула и Турции. Не смотря на периодически идущий дождь экскурсия прошла очень хорошо, время пролетело незаметно. Хотим поздравить Галину с Новым годом и пожелать ей личного счастья и творческих успехов
T
21 ноя 2019
Экскурсия очень понравилось. Тот самый случай, когда полностью совпадаешь по энергетике с человеком и время пролетает незаметно. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Эта экскурсия сделала мою поездку незабываемой.
М
18 ноя 2019
Потрясающий гид! Огромное количество интересной информации! Индивидуальный подход!
Все просто шикарно! Рассказ не только в рамках темы экскурсии, но еще и много других фактов и событий. Гала показала нам настоящий Стамбул от его возникновения до современности!
Маргарита
27 авг 2019
Спасибо огромное за экскурсию, сколько всего интересного и нового мы узнали. На экскурсию мы пошли с дочерью двоем (ей 14), для меня важно было через личное общение привить ей интерес к истории - это получилось на 100%, дочь до сих размышляет над информацией, задает интересные вопросы, решила смотреть весь сериал, чтобы узнать еще глубже историю и хочет в Стамбу леще раз, чтобы уже пройти по другим маршрутам и поговорить с вами еще)
с
5 авг 2019
Потрясающая экскурсия, было интересно, информативно, Галина настоящий профессионал своего дела. Остались очень довольны.
Евгения
9 июля 2019
Гала влюблена в свой город, блестяще эрудирована и разносторонне образована, обладает даром увлекательного рассказа, что редкость даже для экскурсовода. Все это гарантирует вам моментально пролетевшее время в увлекательнейшей прогулке. Самые лучшие рекомендации.
Ксения
23 янв 2019
Я заказывала у Галины экскурсии по Стамбулу для своих родителей. Мама большая фантка сериала. Родители остались в полном восторге от обеих экскурсий. "Галина просто умница! Обладает огромным объемом информации о городе и его истории. На любой вопрос дает исчерпывающий развернутый ответ" Выражаем большую благодарность за чудесные туры от все нашей семьи.
Ж
15 дек 2018
Выбрали эту экскурсию, основываясь на отзывах. Гала действительно приятный в общении человек, много знает про древнюю историю Византии. Лично мне не хватило эмоций во время экскурсии (речь действительно правильная, но сам текст простой пересказ), каких-то ярких образных рассказов и впечатлений. Не понравилось, что часть экскурсии мы шли отдельно от экскурсовода, т. к. есть разногласия у трипстера и официальных гидов. Цена данной экскурсии в итоге показалась довольно завышенной.
Г
13 дек 2018
Хочу сказать большое спасибо Гале за эту экскурсию! Мне безумно не повезло с погодой, я взяла сразу три экскурсии у Гали, и все три дня было безумно холодно, и шёл дождь. Но не смотря на это, мне все очень понравилось. Галина смогла на ходу перепланировать экскурсию, чтоб мы могли где-то погреться, для этого она выбирала маленькие кафешки со своим стилем и с вкусным кофем! Галя умеет очень интересно приподносить информацию, не сыплет фактами, а рассказывает то, что действительно запоминается, я уже всей семье пересказала ее рассказы. История Стамбула расставляется по полочкам, все становится предельно понятно и захватывает. Одновременно Галя рассказывает о жизни Турции сегодня, не вставая на какую-то сторону, а как независимый влюблённый в Турцию и Стамбул, наблюдатель. Знания Галины очень обширны, она знает обо всем))), за время проживания в Турции она чему только не успела поучиться, но больше всего меня поразило то, что она изучала в институте 8 месяцев древний османский язык, чтоб иметь доступ к письмам Роксоланы и Сулеймана. Восхищаюсь такими людьми, которые с такой страстью и любовью подходят к своему делу. Экскурсия по Истиклялю была тоже очень необычная, не ожидала увидеть такую архитектуру в самом центре Стамбула, это стоит посмотреть для понимания разных эпох и осознания всего колорита города. Трущобы - тоже очень интересная экскурсия, которая началась с поездке на водном автобусе))), а потом мы окунулись в район, который переживал как расцвет, так и полный упадок, а сейчас постепенно возрождается. Очень необычно там, и тоже совсем не похоже на Стамбул в нашем представлении. И все это сопровождается очень познавательными рассказами! Спасибо Гале за то, что показала нам разный Стамбул! В общении Галина очень приятная, не опаздывала ни разу. Так что всем рекомендую от души, будем в Стамбуле, надеюсь, что встретимся с Галей вновь.
Д
26 ноя 2018
Делал для жены в подарок сюрпризом эту экскурсию, она поклонница сериала "Великолепный Век". И вот что она просила написать в отзыве:
Гала самый лучший экскурсовод в мире!
Такая слаженная, правильная и грамотная речь. Знает ответы на все вопросы. Очень интересно рассказывает. Милая и приятная девушка. Всем рекомендуем!
М
12 ноя 2018
Экскурсия с Галой была приятной и интересной. Гала владеет глубокими знаниями об истории города, готова ответить на любые вопросы, показать все самые знаменитые места. В экскурсии нам не хватало общей темы, которая об’единила бы все рассказы в одну увлекательную историю и помогла бы создать целостную картину Стамбула. На сайте была дана не корректная информация, по поводу посещения достопримечательностей, и оказалось, что Айя-Софию мы не смогли посетить, а посмотрели ее только снаружи. Рекомендации Галы по ресторанам Стамбула были прекрасны! Спасибо!
С
11 ноя 2018
Добрый день! Эта экскурсия соединяет в себе интересные подробности жизни султана и его приближенных с глубокими историческими знаниями. 3 часа пролетели не заметно, хотелось еще и еще) Гала так увлекает своим интереснейшим рассказом, что невольно начинаешь представлять себе картины из истории Стамбула. Экскурсию однозначно рекомендую! Спасибо за чудесно проведенное время!
В
6 ноя 2018
Благодарю за прекрасную экскурсию. Экскурсовод - Гала. Несколько слов о самом гиде. Пунктуальная, глубоко знающая историю и традиции Турции, Стамбула. О чем бы не зашла у нас речь - она могла дать развернутый ответ, рассказать интересный случай или факт. Моментально подстраивается под ваши интересы и пожелания. 3 часа экскурсии пролетели как один миг. Очень красивая, правильная речь. Сама экскурсия не перегружена фактами и именами, вам рассказывают историю города, влетая историю людей, их обычаи, традиции. Великолепно! Благодарю.
Ещё 196 отзывов

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