Дворец Топкапы в Стамбуле - это не просто архитектурный шедевр, но и центр власти Османской империи. Групповая экскурсия проведёт через залы, где вершилась история, и откроет тайны гарема.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в историю Османской империи
- 🕌 Исламское искусство и каллиграфия
- 👑 Тайны гарема и жизнь султанов
- 🎥 Правда и мифы «Великолепного века»
- 💎 Уникальные османские артефакты
Лучшее время для посещения
Сентябрь и ноябрь - лучшие месяцы для посещения дворца Топкапы. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсиями без лишней суеты. Внимание к деталям архитектуры и истории будет сосредоточенным. Апрель, май и октябрь также подходят для визита. В это время в Стамбуле комфортная атмосфера, и вы сможете получить максимум удовольствия от знакомства с культурой и искусством.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дворец Топкапы
- Гарем
- Церковь Святой Ирины
Описание экскурсии
Архитектура и искусство
Дворец Топкапы сочетает византийский и османский стили. Залы украшены каллиграфией, витражами и росписями. Гид, знающий арабский язык, объяснит значение древних текстов и цитат из Корана.
Жизнь в гареме
Как жили султаны, их жёны и наложницы? Какую роль играла Валиде-султан? Вы заглянете в покои гарема и узнаете, как была устроена жизнь его обитателей. А также разберёте обязанности и статус евнухов при дворе.
Сокровища султанов
Вы увидите османские артефакты: драгоценности, реликвии, одежды и оружие. Каждая вещь рассказывает о культуре и традициях империи.
История и мифы
Как дворец показан в сериале «Великолепный век»? Какие события соответствуют реальности? Разберёмся!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы (дворец, гарем и церковь Святой Ирины): 2400 турецких лир с чел.
- Экскурсия подходит для путешественников любого возраста. Для ребёнка необходим документ подтверждающий возраст (до 5 лет посещение бесплатное)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды, окончивший духовный факультет
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30, в пятницу в 09:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа во дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30, в пятницу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Рушен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 975 туристов
Отзывы и рейтинг
4.7
Фотографии от путешественников
Надежда
8 ноя 2025
Огромное спасибо гиду Рушену за прекрасную экскурсию по Топкапы! Отличный рассказчик, который с первых минут увлек нас в мир султанов. Очень живой, интересный рассказ и ответы на все вопросы. Для
М
Марина
8 ноя 2025
Спасибо году Рушену! Экскурсия прошла хорошо, очень интересно рассказывает. Заметно,что любит своё дело. Однозначно рекомендую к посещению, полное погружение во времена султана Сулеймана Великолепного! Отличная программа, интересная и доступная подача информации! Спасибо.
А
Анастасия
8 ноя 2025
Экскурсия во дворец Топкапы была потрясающей! Сам дворец - музей под открытым небом: дух истории буквально в каждом уголке.
Наш гид Рушен рассказал всё очень увлекательно. Благодаря ему история султанов и гарема ожила прямо перед глазами. Остались только самые приятные впечатления, огромное спасибо
А
Алексей
8 ноя 2025
Рушен великолепный рассказчик. Видно глубокое знание истории и любовь к своему делу и истории своего города. Внимательный, тактичный, на 100% владеет русским языком, шутит и преподносит материал легко но при
А
Артур
8 ноя 2025
Экскурсия хорошая, спасибо гиду Рушену. Хорошо знает историю, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Хорошее чувство юмора.
Экскурсия подойдет фанатам сериала "Великолепный век", т. к. в рамках экскурсии также делается
I
Irina
7 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо гиду!!!
Наталия
7 ноя 2025
Спасибо, было очень интересно. Гид хорошо говорит по-русски.
Я
Яна
6 ноя 2025
Супер провели время, гид супер
Наталья
6 ноя 2025
Очень подробная и не скучная экскурсия, понравилось даже подростку, которого сложно заинтересовать, гид старался максимально доступно и обстоятельно все рассказать, при этом сделать наше путешествие по дворцу не утомительным и запоминающимся!
А
Альбина
6 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо, вся информация на доступном языке и все запомнилось, экскурсия соответствует описанию, советую
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Рушеном! Однозначно рекомендую к посещению, полное погружение во времена эпохи правления султана Сулеймана Великолепного! Отличная программа, маршрут спланирован оптимально, интересная и доступная подача информации!
Татьяна
5 ноя 2025
Большое спасибо Рушену за очень интересную и ёмкую по содержанию экскурсию!
с
сергей
4 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍
М
Миля
3 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники, поэтому всегда было слышно, о чем рассказывалось. Посетили все залы дворца, особое внимание уделялось локациям, где проходили съёмки сериала «Великолепный век». Экскурсовод также показал площадки с красивыми видами на город и сфотографировал с янычарами 👍🏻 Было интересно и познавательно, спасибо за день!
А
Анна
3 ноя 2025
Познавательная, подробная экскурсия, с посещением основных мест дворца. без экскурсовода, думаю, это сделать сложновато. спасибо эксрурсоводу Рушену за "горящие глаза", энергию и желание расскать и объяснить все про династию Османских султанов. картинка сложилась:)
