Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»

Откройте для себя величие Османской империи в Дворце Топкапы. Погрузитесь в историю и искусство, загляните в гарем и узнайте правду о «Великолепном веке»
Дворец Топкапы в Стамбуле - это не просто архитектурный шедевр, но и центр власти Османской империи. Групповая экскурсия проведёт через залы, где вершилась история, и откроет тайны гарема.

Профессиональный гид расскажет
о жизни султанов и их окружения, а также объяснит значение исламского искусства и каллиграфии. Посетители увидят уникальные артефакты, которые раскрывают культуру и традиции того времени.

Эта экскурсия подходит для всех возрастов и позволяет глубже понять исторические события, показанные в сериале «Великолепный век»

4.7
268 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Османской империи
  • 🕌 Исламское искусство и каллиграфия
  • 👑 Тайны гарема и жизнь султанов
  • 🎥 Правда и мифы «Великолепного века»
  • 💎 Уникальные османские артефакты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь - лучшие месяцы для посещения дворца Топкапы. В это время года туристов меньше, что позволяет насладиться экскурсиями без лишней суеты. Внимание к деталям архитектуры и истории будет сосредоточенным. Апрель, май и октябрь также подходят для визита. В это время в Стамбуле комфортная атмосфера, и вы сможете получить максимум удовольствия от знакомства с культурой и искусством.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»© Рушен
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»© Рушен
Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век»© Рушен
Ближайшие даты:
10
ноя16
ноя17
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Дворец Топкапы
  • Гарем
  • Церковь Святой Ирины

Описание экскурсии

Архитектура и искусство

Дворец Топкапы сочетает византийский и османский стили. Залы украшены каллиграфией, витражами и росписями. Гид, знающий арабский язык, объяснит значение древних текстов и цитат из Корана.

Жизнь в гареме

Как жили султаны, их жёны и наложницы? Какую роль играла Валиде-султан? Вы заглянете в покои гарема и узнаете, как была устроена жизнь его обитателей. А также разберёте обязанности и статус евнухов при дворе.

Сокровища султанов

Вы увидите османские артефакты: драгоценности, реликвии, одежды и оружие. Каждая вещь рассказывает о культуре и традициях империи.

История и мифы

Как дворец показан в сериале «Великолепный век»? Какие события соответствуют реальности? Разберёмся!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается комбинированный билет во дворец Топкапы (дворец, гарем и церковь Святой Ирины): 2400 турецких лир с чел.
  • Экскурсия подходит для путешественников любого возраста. Для ребёнка необходим документ подтверждающий возраст (до 5 лет посещение бесплатное)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды, окончивший духовный факультет

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30, в пятницу в 09:00 и 14:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 25 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€39
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа во дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:30, в пятницу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рушен
Рушен — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 975 туристов
Я работаю в сфере путешествий с 2001 года. За это время приобрёл опыт работы в разных странах и отраслях. Вместе с командой профессиональных гидов я организую индивидуальные, групповые и VIP-экскурсии по Стамбулу и другим регионам Турции. Мы всегда стараемся сделать каждую экскурсию уникальной, чтобы вы получили максимум впечатлений и знаний о нашей культуре и истории.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 268 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
253
4
9
3
3
2
1
1
2

Фотографии от путешественников

Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (сергей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (сергей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (сергей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (сергей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (сергей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Миля)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Миля)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Миля)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Миля)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Анастасия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Анастасия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Анастасия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Устинова)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Устинова)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Устинова)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Устинова)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Устинова)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Алексей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Алексей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Алексей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Алексей)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Светлана)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Светлана)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Светлана)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Светлана)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Юлия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Юлия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Юлия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Юлия)Дворец Топкапы: искусство, власть и «Великолепный век» (Юлия)
Надежда
Надежда
8 ноя 2025
Огромное спасибо гиду Рушену за прекрасную экскурсию по Топкапы! Отличный рассказчик, который с первых минут увлек нас в мир султанов. Очень живой, интересный рассказ и ответы на все вопросы. Для
себя узнала массу всего нового, разрушила стереотипы, которые раньше имела насчёт наложниц в гареме, а также жизни сультанов. Буду советовать своим друзьям, а также фанатам Великолепного Века, кто решит посетить Стамбул.

М
Марина
8 ноя 2025
Спасибо году Рушену! Экскурсия прошла хорошо, очень интересно рассказывает. Заметно,что любит своё дело. Однозначно рекомендую к посещению, полное погружение во времена султана Сулеймана Великолепного! Отличная программа, интересная и доступная подача информации! Спасибо.
А
Анастасия
8 ноя 2025
Экскурсия во дворец Топкапы была потрясающей! Сам дворец - музей под открытым небом: дух истории буквально в каждом уголке.
Наш гид Рушен рассказал всё очень увлекательно. Благодаря ему история султанов и гарема ожила прямо перед глазами. Остались только самые приятные впечатления, огромное спасибо 🩷
А
Алексей
8 ноя 2025
Рушен великолепный рассказчик. Видно глубокое знание истории и любовь к своему делу и истории своего города. Внимательный, тактичный, на 100% владеет русским языком, шутит и преподносит материал легко но при
этом достаточно, при этом видно что знает на много больше) мы были с детьми 7 и 10 лет. Детям экскурсия тоже понравилась. Внимание от гида к каждому участнику. Спасибо Рушену за такое отношение.

А
Артур
8 ноя 2025
Экскурсия хорошая, спасибо гиду Рушену. Хорошо знает историю, интересно рассказывает и отвечает на все вопросы. Хорошее чувство юмора.
Экскурсия подойдет фанатам сериала "Великолепный век", т. к. в рамках экскурсии также делается
акцент на развеивании мифов сериала.
Единственное, за что можно снять звезду - это быстрота экскурсии. Очень быстро наша группа проходила основные места дворца и все музеи. Порой не успевали даже разглядеть то, на что указывал экскурсовод. После экскурсии пришлось самостоятельно пройтись по всем местам заново.

I
Irina
7 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично! Спасибо гиду!!!
Наталия
Наталия
7 ноя 2025
Спасибо, было очень интересно. Гид хорошо говорит по-русски.
Я
Яна
6 ноя 2025
Супер провели время, гид супер
Наталья
Наталья
6 ноя 2025
Очень подробная и не скучная экскурсия, понравилось даже подростку, которого сложно заинтересовать, гид старался максимально доступно и обстоятельно все рассказать, при этом сделать наше путешествие по дворцу не утомительным и запоминающимся!
А
Альбина
6 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо, вся информация на доступном языке и все запомнилось, экскурсия соответствует описанию, советую
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с гидом Рушеном! Однозначно рекомендую к посещению, полное погружение во времена эпохи правления султана Сулеймана Великолепного! Отличная программа, маршрут спланирован оптимально, интересная и доступная подача информации!
Татьяна
Татьяна
5 ноя 2025
Большое спасибо Рушену за очень интересную и ёмкую по содержанию экскурсию!
с
сергей
4 ноя 2025
Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍
Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍Сегодня были на экскурсии с Равшаном, дворец Топкапы! Превзошло все ожидания! Экскурсия прошла на одном дыхании! Однозначно рекомендуем! 👍
М
Миля
3 ноя 2025
Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники, поэтому всегда было слышно, о чем рассказывалось. Посетили все залы дворца, особое внимание уделялось локациям, где проходили съёмки сериала «Великолепный век». Экскурсовод также показал площадки с красивыми видами на город и сфотографировал с янычарами 👍🏻 Было интересно и познавательно, спасибо за день!
Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники,Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники,Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники,Экскурсия прошла хорошо, была небольшая группа, гуляли по дворцу не менее трёх часов. Организатор выдал наушники,
А
Анна
3 ноя 2025
Познавательная, подробная экскурсия, с посещением основных мест дворца. без экскурсовода, думаю, это сделать сложновато. спасибо эксрурсоводу Рушену за "горящие глаза", энергию и желание расскать и объяснить все про династию Османских султанов. картинка сложилась:)

Входит в следующие категории Стамбула

