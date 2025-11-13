Отправьтесь на захватывающую рыбалку в открытом море, где вас ждёт свежий морской воздух и азарт настоящего улова. Испытайте радость рыбака, а пойманная рыба станет вашим трофеем. Это путешествие подарит расслабление и яркие эмоции прямо посреди морской глади.
Описание водной прогулки
Рыбалка в открытом море Экскурсия «Морская рыбалка из Белека» — это возможность почувствовать себя настоящим моряком и испытать азарт рыбалки в открытом море. Свежий бриз, просторы Средиземного моря и предвкушение улова сделают эту поездку по-настоящему незабываемой. Азарт и улов мечты У вас будет шанс поймать свою рыбу мечты и ощутить радость настоящего рыбака. Независимо от опыта, море дарит каждому свою удачу и неповторимые эмоции. Отдых и впечатления Рыбалка — это не только улов, но и отдых на воде. Пока вы наслаждаетесь тишиной, свежим воздухом и чарующими морскими видами, вы наполняетесь энергией и впечатлениями, которые останутся с вами надолго. Важная информация:
Что взять с собой: деньги, воду, купальник, полотенце, солнцезащитные средства.
Ответы на вопросы
Что включено
- 5 часовая Морская рыбалка с яхты
- Завтрак
- Безалкогольные напитки
- Трансфер от вашего отеля и обратно
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
13 ноя 2025
Заказали экскурсию- рыбалку. Мне было важно, чтобы заказчик - дочь 8 лет была довольна) Все прошло, на мой взгляд, идеально. Договорились о деталях заранее. Трансфер забрал нас в оговоренное время
А
Анатолий
2 ноя 2025
Просто супер. Наловили сначала рыбы. Потом много крабов. Приготовили вкусный обед из наших трофеев. Крабов штук 15 ещё с собой взяли. Спасибо команде.
Г
Гасан
15 окт 2025
