Наш тур в город Каш и пляж Капуташ — это день красоты, солнца и морского вдохновения! Отправьтесь в живописное путешествие к одному из самых красивых пляжей Турции — Капуташ, с остановкой в уютном городе Каш и панорамами на греческий остров Мейс.
Описание экскурсииВ колоритном уголке Турции Во время поездки вы насладитесь чарующими морскими пейзажами Средиземного побережья, а затем сделаете остановку на панорамной площадке, откуда открывается потрясающий вид на греческий остров Мейс. Далее у вас будет свободное время в живописном городе Каш (2,5 часа). Здесь вы сможете прогуляться по узким мраморным улочкам, заглянуть в сувенирные лавки, посетить античный театр и прочувствовать атмосферу настоящей Турции. Живописный пляж Следующая остановка — великолепный пляж Капуташ. Мягкий песок, лазурная вода и уютные кабинки для переодевания — всё, чтобы насладиться купанием и солнцем с комфортом. У вас будет 3 часа на отдых и фото в этом райском уголке. Тур идеально подходит для тех, кто ищет красивые виды, пляжный отдых и знакомство с колоритными уголками Турции. Важная информация:
- Возьмите с собой: удобная одежда и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем — для защиты от солнца, купальник и полотенце — на случай водных развлечений, наличные деньги — для оплаты дополнительных услуг и сувениров.
- Обратите внимание: обед не включён в стоимость тура. Вы сможете пообедать в городе Каш или в муниципальном кафе на пляже.
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Каш
- Пляж Капуташ
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Страховка
Что не входит в цену
- Завтрак (по желанию, за дополнительную плату)
- Обед
- Вход на пляж Капуташ
- Русскоязычный гид
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
26 окт 2025
Сразу отмечу, что это не экскурсия, а трансфер очень низкого сервиса. Ни какого экскурсовода не было, водитель не говорит по русски, среди туристов была девушка, которая знала турецкий, она нам
З
Зарина
1 окт 2025
Понравился и Каш и Капуташ, но не хватало русскоязычного гида и полок для вещей в автобусе. Водитель хорошо работает, остановки делает. Группа была из 14 человек, очень комфортно.
Ф
Фил
6 авг 2025
