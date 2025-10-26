Мои заказы

Бирюзовая мечта: город Каш и пляж Капуташ из Белека

Наш тур в город Каш и пляж Капуташ — это день красоты, солнца и морского вдохновения! Отправьтесь в живописное путешествие к одному из самых красивых пляжей Турции — Капуташ, с остановкой в уютном городе Каш и панорамами на греческий остров Мейс.
3.4
3 отзыва
Описание экскурсии

В колоритном уголке Турции Во время поездки вы насладитесь чарующими морскими пейзажами Средиземного побережья, а затем сделаете остановку на панорамной площадке, откуда открывается потрясающий вид на греческий остров Мейс. Далее у вас будет свободное время в живописном городе Каш (2,5 часа). Здесь вы сможете прогуляться по узким мраморным улочкам, заглянуть в сувенирные лавки, посетить античный театр и прочувствовать атмосферу настоящей Турции. Живописный пляж Следующая остановка — великолепный пляж Капуташ. Мягкий песок, лазурная вода и уютные кабинки для переодевания — всё, чтобы насладиться купанием и солнцем с комфортом. У вас будет 3 часа на отдых и фото в этом райском уголке. Тур идеально подходит для тех, кто ищет красивые виды, пляжный отдых и знакомство с колоритными уголками Турции. Важная информация:
  • Возьмите с собой: удобная одежда и обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки и крем — для защиты от солнца, купальник и полотенце — на случай водных развлечений, наличные деньги — для оплаты дополнительных услуг и сувениров.
  • Обратите внимание: обед не включён в стоимость тура. Вы сможете пообедать в городе Каш или в муниципальном кафе на пляже.

Ежедневно в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Каш
  • Пляж Капуташ
Что включено
  • Трансфер из/в отель
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Завтрак (по желанию, за дополнительную плату)
  • Обед
  • Вход на пляж Капуташ
  • Русскоязычный гид
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
26 окт 2025
Сразу отмечу, что это не экскурсия, а трансфер очень низкого сервиса. Ни какого экскурсовода не было, водитель не говорит по русски, среди туристов была девушка, которая знала турецкий, она нам
читать дальше

все переводила. Автобус был маленький, сиденья не опускались, пять часов тридцать минут из Белека в одну сторону едешь полностью в вертикальном положении, пространство между сиденьями узкое, кондиционер работал не всегда. Каш и Капуташ очень красивые, но за 56$ платить только за трансфер дорого.

З
Зарина
1 окт 2025
Понравился и Каш и Капуташ, но не хватало русскоязычного гида и полок для вещей в автобусе. Водитель хорошо работает, остановки делает. Группа была из 14 человек, очень комфортно.
Ф
Фил
6 авг 2025

Входит в следующие категории Белека

