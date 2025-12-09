Мои заказы

Морская Рыбалка в Белеке

Рыбалка в открытом море приносит гораздо больше эмоций, чем ловля с берега.

Здесь можно встретить множество видов морских обитателей, совсем не похожих на тех, что живут в пресной воде. Средиземное море славится своим разнообразным и богатым подводным миром.
Морская Рыбалка в Белеке
Морская Рыбалка в Белеке
Морская Рыбалка в Белеке

Описание водной прогулки

Рыбалка в открытом море — это особое удовольствие, несравнимое с ловлей у берега. Здесь водятся совсем другие виды рыб, а богатая флора и фауна Средиземного моря делают процесс ещё интереснее. Рыбалка в Белеке Это путешествие проходит на современном комфортабельном судне, полностью оснащённом всем необходимым для успешной рыбалки. Во время тура предусмотрено несколько остановок в местах с наибольшим количеством рыбы, поэтому без улова не останется никто. А между забросами удочек можно искупаться, позагорать и насладиться красотой морских пейзажей.

Понедельник, Четверг, Суббота

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Порт Анталии
  • Побережье Средиземного моря
Что включено
  • Трансфер в приют рыбака в Анталии
  • 5 часов рыбалки на лодке
  • Рыболовные снасти
  • Обед
Что не входит в цену
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Напитки
  • Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии из Белека

Джип Сафари в Белеке
На автобусе
Джиппинг
6 часов
8 отзывов
Групповая
Джип Сафари в Белеке
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$40 за человека
Морская рыбалка из Белека: свежий бриз, удача и улов мечты
5 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Морская рыбалка из Белека: свежий бриз, удача и улов мечты
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
$70 за человека
Морская Рыбалка в Белеке
5 часов
18 отзывов
Водная прогулка
Морская Рыбалка в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
2 мая в 06:00
4 мая в 06:00
$60 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке