Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Рыбалка в открытом море приносит гораздо больше эмоций, чем ловля с берега.



Здесь можно встретить множество видов морских обитателей, совсем не похожих на тех, что живут в пресной воде. Средиземное море славится своим разнообразным и богатым подводным миром.

Viavia Ваш гид в Белеке Водная прогулка Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Когда Понедельник, Четверг, Суббота $67 за человека

Описание водной прогулки Рыбалка в открытом море — это особое удовольствие, несравнимое с ловлей у берега. Здесь водятся совсем другие виды рыб, а богатая флора и фауна Средиземного моря делают процесс ещё интереснее. Рыбалка в Белеке Это путешествие проходит на современном комфортабельном судне, полностью оснащённом всем необходимым для успешной рыбалки. Во время тура предусмотрено несколько остановок в местах с наибольшим количеством рыбы, поэтому без улова не останется никто. А между забросами удочек можно искупаться, позагорать и насладиться красотой морских пейзажей.

