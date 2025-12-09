Рыбалка в открытом море приносит гораздо больше эмоций, чем ловля с берега.
Здесь можно встретить множество видов морских обитателей, совсем не похожих на тех, что живут в пресной воде. Средиземное море славится своим разнообразным и богатым подводным миром.
Описание водной прогулкиРыбалка в открытом море — это особое удовольствие, несравнимое с ловлей у берега. Здесь водятся совсем другие виды рыб, а богатая флора и фауна Средиземного моря делают процесс ещё интереснее. Рыбалка в Белеке Это путешествие проходит на современном комфортабельном судне, полностью оснащённом всем необходимым для успешной рыбалки. Во время тура предусмотрено несколько остановок в местах с наибольшим количеством рыбы, поэтому без улова не останется никто. А между забросами удочек можно искупаться, позагорать и насладиться красотой морских пейзажей.
Понедельник, Четверг, Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Анталии
- Побережье Средиземного моря
Что включено
- Трансфер в приют рыбака в Анталии
- 5 часов рыбалки на лодке
- Рыболовные снасти
- Обед
Что не входит в цену
- Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
- Напитки
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
