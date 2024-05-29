1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
«В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
277€250 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
«Затем вы окажетесь среди причудливых природных образований, скал Адам Каялар»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
«В завершение мы заедем в национальный парк Куршунлу, где вы насладитесь пением птиц, прохладой реки Аксу и великолепным водопадом»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
13 часов
Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека
Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов
Начало: От вашего места проживания
«Дивное Памуккале — природный феномен, который называют «восьмым чудом света»»
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
40€36 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе
Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе
«Вы увидите самый широкий и плодородный водопад региона — Манавгат — раскроете тайну его названия и узнаете, каким образом в Сиде поступала вода в римский период»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
«Наш путь — это коллекция живописных горных пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
«Около 17:30 Техническая остановка в дороге перед въездом в горы»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
67€54 за человека
Индивидуальная
4 часа
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
«Вы соберете коллекцию фантастически красивых пейзажей»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека
«В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
355€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием
Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат
«Ежегодно сюда приезжают миллионы людей, чтобы полюбоваться речными горными потоками и сделать незабываемые снимки на фоне захватывающих пейзажей»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека
Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда
«Приглашаю в насыщенное путешествие, соединяющее многовековую историю и фантастическую природу Турции»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
516€465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Пришла пора отдать должное красивой природе Антальи»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден
Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден
Начало: у вашего отеля
«На территории национального парка вы посетите живописный водопад Куршунлу»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€260 за всё до 4 чел.
скидка
43%
Групповая
12 часов
Незабываемый день на острове Сулуада - морская экскурсия из Белека
Остров Сулуада - это место, где вы почувствуете себя в раю. Насладитесь белоснежными пляжами и бирюзовой водой на этой незабываемой морской прогулке
Начало: Ваш отель
«Красота природы Вы увидите черепах каретта-каретта, благодаря которым на острове нет огромных отелей и других построек»
Расписание: Каждый день с 07:00-19:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 30$17 за человека
Групповая
10 часов
Яхт-тур по Зеленому Каньону: незабываемые впечатления из Белека
Погрузитесь в мир природной красоты и тишины во время путешествия на яхте по живописному Зеленому Каньону
Начало: Ваш отель
«Это идеальное место, если вы хотите сбежать из города и насладиться природой»
Расписание: Понедельник, Четверг
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$50 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на джипах по каньону Тазы с рафтингом из Белека
Захватывающее путешествие на джипах по каньону Тазы ждет вас! Откройте мир приключений среди Таврских гор
Начало: Ваш отель
«Это поездка на джипах 4×4 по природной красоте гор Таурус по гравийным дорогам и пыльным дорогам»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$25 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
«Вы будете покорять горы и холмы на внедорожных машинках-багги, а затем вас ждет сплав по горной реке на надувных плотах или каноэ»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
«Если вы считаете себя любителем природы и путешественником, любящим приключения, мы уже знаем ваш ответ: «Конечно, да»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Групповая
15 часов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
скидка
24%
Групповая
16 часов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Ослепительные травертины «Хлопкового замка» Затем отправимся к другому чуду природы — белоснежным травертинам Памуккале»
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
18 часов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
«Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Белека соответствует вашим требованиям»
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
1 час
Групповое сафари на квадроциклах в Белеке с полной страховкой
Погрузитесь в атмосферу приключений, управляя квадроциклом по живописным тропам Белека с полным пакетом услуг
Начало: Трансфер от отеля
«На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Белека»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $35 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Испытайте себя, сражаясь с волнами белой воды, дырами и каплями — это лучшее развлечение на природе с семьей и близкими»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека
Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном
Начало: Белек
«Выбирая нашу экскурсию, рассчитывайте на участие в захватывающем сафари с рафтингом, багги и зиплайном»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Групповая
8 часов
Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека
Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты
Начало: Ваш отель
«Этот морской круиз подарит Вам незабываемые впечатления и день, полный веселых забав, купания в лазурных бухтах и наслаждения природой»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$30 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Групповая
12 часов
Лавандовые поля Ыспарты и Турецкие Мальдивы Озеро Салда из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
«Озеро окружают горы, и благодаря своей высоте, облака визуально практически свисают над озером»
28 июня в 05:00
2 июля в 05:00
$50 за человека
Групповая
10 часов
Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека
Начало: Ваш отель
«Здесь можно купаться, ловить рыбу, наслаждаться красивой природой и просто отдыхать»
Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека
10 июня в 08:40
13 июня в 08:40
$50 за человека
Групповая
5 часов
Морская рыбалка
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
«Это мероприятие — отличный вариант, сочетающий в себе потрясающие пейзажи Белека, быструю езду на Багги Сафари»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Экскурсия в Чиралы и Олимпос: уникальное сочетание чудес природы и памятников многовековой истории»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером
Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Что может быть лучше в жару, чем прогуляться по трем водопадам Анталии, два из которых находятся в горах, в окружении соснового леса»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Белека на гору Янарташ: античный Олимпос и красоты Турции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие из Белека, где история и природа Турции раскрываются во всей красе
«Древний Фаселис: история и природа»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
«В результате этих природных катаклизмов были нарушены системы водоснабжения и жителям пришлось покинуть город»
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Кроме того, здесь можно будет сделать много красивых ярких фото на фоне природы»
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Национальный парк каньон Кёпрюлю предлагает своим посетителям множество возможностей для активного отдыха благодаря своему природному, историческому и культурному богатству»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Белека
«Даже заядлые путешественники не отказывают себе в удовольствии полюбоваться его райскими бухтами и понежиться на живописных пляжах»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$30 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
«Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
«В окружающей природе есть свое очарование и красота, а рафтинг — это прекрасная возможность полюбоваться пейзажами»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Пейзаж действительно впечатляющий»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Групповая
9 часов
Зеленый каньон
«Приглашаем вас в тур по заповедным местам Турции с живописными озерами, где воздух напоен ароматом хвои и горной свежестью»
Расписание: Понедельник, Четверг в 08:15
$40 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Адреналин при рафтинге и наслаждение от красоты горных каньонов, в головокружительном аромате хвойного леса Торосских гор»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ИИрина24 мая 2024Все прекрасно, все понравилось. Очень красивые виды. Единственный минус очень долгая дорога до места.
- ААлина23 мая 2024Очень рекомендую. Во-первых,Угур отличный рассказчик! наш 8 летний сын запомнил многие моменты Во-вторых,и это очень важно,не было ощущения,что мы на экскурсии,где отрабатывают
- ММария19 мая 2024Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
- ММария18 мая 2024Очень понравилась экскурсия в каньон Тазы,единственное на фото и просмотр дают всего 30 мин,это очень мало,так как очередь из групп
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ААндрей11 мая 2024Все отлично, интересная экскурсия
- ТТатьяна10 мая 2024Спасибо всем, кто причастен к организации тура! Экскурсия очень понравилась! После бронирования связались по Ватсап и выслали всю информацию по экскурсии.
- ЮЮлия5 мая 2024Здравствуйте! Прошло уже две недели, как мы вернулись с отпуска, а эмоции от увиденной красоты до сих пор не отпускают. Большое спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Природа и пейзажи»
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