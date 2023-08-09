Экскурсии с животными в Белеке

Найдено 13 экскурсий в категории «Животные» в Белеке, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дайвинг: знакомство с подводным миром
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
23 отзыва
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Океанариум Анталии из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком
Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Морская рыбалка
Групповая
5 часов
1 отзыв
Морская рыбалка
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Плавание с дельфинами в Белеке
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Черепаший пляж посёлка Чиралы • Обед у реки в Улупынар (с возможностью рыбалки) • Развалины античного города Олимпос Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
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    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

  • С
    Соколова
    15 июля 2023
    Дайвинг: знакомство с подводным миром
    Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
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    фото плохого качества получились и я хотела в полный рост, когда было первое погружение, а сфотографировали и сняли на видео лицо и как я кормлю рыбок, за это 35$. Обещали выдать электронный сертификат в течении 3х дней, срок прошёл, а его всё нет. В целом, всё хорошо. Берите с собой больше воды.

  • V
    Vladislav
    30 июня 2023
    Морская рыбалка
    По русски и англ не говорят, но телефон и переводчик решил проблему
  • М
    Михаил
    14 мая 2022
    Океанариум Анталии из Белека
    Красивый, интересный, скаты, тунель.
  • Д
    Диана
    13 мая 2022
    Океанариум Анталии из Белека
    Аквариумы оформлены очень красиво. Есть огромные, на всю стену, есть совсем маленькие, закрытые и открытые, вогнутые. Вода во всех аквариумах чистая, видимость везде очень хорошая, стекла чистые, не залапанные, запах неприятный отсутствует.
  • Г
    Галина
    12 мая 2022
    Океанариум Анталии из Белека
    Тунель суперский. Атмосфера -Релакс, правда лично мне не хватало уединения, мне хотелось погрузится с головой в подводный мир. Аквариум туннеля оформлен очень круто.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Животные»

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  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Животные" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 35 до 500. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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