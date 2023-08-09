1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Дайвинг в Белеке: встреча с подводным миром Средиземного моря
Погрузитесь в синеву вод Средиземного моря, встретьте удивительный подводный мир вместе с профессиональными инструкторами
Начало: Белек
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 07:45
10 июня в 07:45
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком
Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
5 часов
Морская рыбалка
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Белеке: встреча мечты и реальности
Воплотите мечту в жизнь: плавайте с дельфинами и наслаждайтесь их акробатическими трюками в Белеке
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$135 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Черепаший пляж посёлка Чиралы • Обед у реки в Улупынар (с возможностью рыбалки) • Развалины античного города Олимпос Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
- ССоколова15 июля 2023Ребята молодцы, старались. Снизила оценку из-за очень старой лодки, хорошо, что, чистая. Гидрокостюм дали мне весь рваный (индивидуальное погружение 50$),
- VVladislav30 июня 2023По русски и англ не говорят, но телефон и переводчик решил проблему
- ММихаил14 мая 2022Красивый, интересный, скаты, тунель.
- ДДиана13 мая 2022Аквариумы оформлены очень красиво. Есть огромные, на всю стену, есть совсем маленькие, закрытые и открытые, вогнутые. Вода во всех аквариумах чистая, видимость везде очень хорошая, стекла чистые, не залапанные, запах неприятный отсутствует.
- ГГалина12 мая 2022Тунель суперский. Атмосфера -Релакс, правда лично мне не хватало уединения, мне хотелось погрузится с головой в подводный мир. Аквариум туннеля оформлен очень круто.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Животные»
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