Рыбалка в Белеке

Найдено 8 экскурсий в категории «Рыбалка» в Белеке, цены от $60. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Морская рыбалка
Групповая
5 часов
1 отзыв
Морская рыбалка
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Черепаший пляж посёлка Чиралы • Обед у реки в Улупынар (с возможностью рыбалки) • Развалины античного города Олимпос Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
🛥 На яхте
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
    читать дальше

    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

  • V
    Vladislav
    30 июня 2023
    Морская рыбалка
    По русски и англ не говорят, но телефон и переводчик решил проблему

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
  2. Морская рыбалка
  3. Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
  4. Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
  5. Прогулка на яхте в Белеке (индивидульно)
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Рыбалка" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Белеке 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам