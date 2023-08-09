1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
5 часов
Морская рыбалка
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
$60 за человека
Групповая
9 часов
Комбо Тур 5 в 1 Каньоны Кёпрюлю и Тазы
Начало: Ваш отель. Шлагбаум
«Сафари на Багги в лесу И Релакс на базе, где есть небольшой зиплайн, заводь для рыбалки и надувной аквапарк - стихия детей»
Расписание: вторник, пятница
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$60 за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
«Черепаший пляж посёлка Чиралы • Обед у реки в Улупынар (с возможностью рыбалки) • Развалины античного города Олимпос Вас ждут самые красивые места и фото»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная прогулка на яхте в Белеке: рыбалка и отдых
Подарите себе день роскоши на частной яхте в Белеке, где морские пейзажи и увлекательная рыбалка ждут вас
Начало: Ваш Отель
«Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта»
Расписание: Каждый день
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$500 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
- VVladislav30 июня 2023По русски и англ не говорят, но телефон и переводчик решил проблему
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Рыбалка" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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