Насладитесь круизом с вкусным завтраком, сытным обедом и неограниченными безалкогольными напитками. Развлечения включают живой сет диджея, пенную вечеринку и шоу. Для детей — анимация и аквагрим. Круиз включает купание в бухтах Фаселиса, Алакасу (Райская бухта) и Бухте Лунного Света. Идеально для семей, пар и компаний.
Описание водной прогулкиПрограмма тура 🎥 Нажмите, чтобы посмотреть видео 🎥 Наш тур начинается утром. Для вашего удобства комфортабельный автомобиль заберет вас из вашего отеля в Кемере и доставит в порт. Далее вы будете плыть на впечатляющем пиратском корабле! Этот многоуровневый корабль имеет невероятный пиратский дизайн и полностью оборудован для того, чтобы сделать ваше путешествие приятным и радостным. Среди прочего, на пиратском корабле есть удобные лаунж-зоны, бары, пенная вечеринка, роспись лиц для детей и современная звуковая система. Фазелис В ходе экскурсии вы сделаете остановку в живописной бухте Фазелис. Фазелис — это античный город, расположенный у подножия Таврских гор. Он был основан в VII веке до нашей эры и стал важным поселением с богатой историей. Райский залив Далее мы остановимся в Райском заливе, известном своей кристально чистой водой изумрудного цвета. Вода здесь настолько прозрачная, что вы сможете увидеть морское дно и полюбоваться подводной жизнью. Лунная бухта Следующей остановкой будет Лунная бухта, получившая свое название благодаря форме, напоминающей полумесяц. Здесь вас приятно удивит белоснежный песчаный пляж, по которому можно прогуляться босиком, а также потрясающая лазурная вода Средиземного моря. Эти пейзажи по-настоящему завораживают. Пенная вечеринка В завершение вашего морского путешествия команда корабля устроит веселую пенную вечеринку с зажигательной музыкой. Вы сможете потанцевать среди мыльных пузырей и зарядиться позитивом и хорошим настроением. Такое завершение круиза останется в вашей памяти надолго! Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Античный город Фаселис
- Райский залив
- Лунная бухта
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоязычный экипаж лодки
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Пенная вечеринка
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 08:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 300 человек.
Важная информация
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по WhatsApp, по которому организатор может связаться с вами
- Возьмите с собой: купальные принадлежности и солнцезащитные средства
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
