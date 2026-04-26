Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в увлекательное путешествие вдоль побережья Анталии на настоящем пиратском корабле! Вас ждут живописные виды на водопад Дюден, весёлая анимация, пенная вечеринка, развлечения для детей и вкусный обед на борту. 4.7 36 отзывов

EKM TRAVEL Ваш гид в Белеке Задать вопрос Групповая экскурсия -25% $40 выгода $10 $30 за человека 4.7 36 отзывов 🇷🇺 русский 10 часов На автобусе, яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Представьте: вы поднимаетесь на яркий пиратский корабль и отправляетесь навстречу солнцу, морю и приключениям! Атмосфера веселья, музыка, пенные брызги и шум водопада Дюден сделают этот день незабываемым. Что вас ждёт: После трансфера из отеля вы прибудете в порт Анталии и отправитесь в морское путешествие вдоль побережья. Первая остановка — водопад Дюден, где можно насладиться потрясающим видом, сделать красивые фотографии и освежиться в прозрачной воде. На борту вас ждут весёлая пиратская анимация, конкурсы и развлечения для детей и взрослых. А затем — зажигательная пенная вечеринка под музыку и море позитива! Во время прогулки будет предложен обед в формате открытого буфета: курица на гриле, рис, салаты и блюда для детей.

Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Прогулка на яхте целый день

Обед Что не входит в цену Все напитки на яхте

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.