Прогулка на Яхте в Белекe

Вам ведь нравятся фильмы "Пираты Карибского моря"

Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Тогда тема «Пиратская лодка в Кемере» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте.

Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов! Кроме того, вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт, участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Прогулка на Яхте в Белекe
Прогулка на Яхте в Белекe
Прогулка на Яхте в Белекe
Прогулка на Яхте в Белекe
Прогулка на Яхте в Белекe

Что вы увидите 🤩

  • Фазелис Древний ликийский город и его залив
  • Залив Клеопатры
  • Кемерская гавань и залив
  • Райский залив
Об экскурсии
Мы рады пригласить вас на пиратскую яхту! Если вы ищете среду, в которой вы сможете получить незабываемые воспоминания, освежиться в темно-синих водах и поделиться лучшими моментами со своей семьей, то наш тур как раз подходит по вашим требованиям.
Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Белекe» вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт. Более того, вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Преимущества Прогулка на Яхте
На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.
Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.
Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре на яхте, который продлится около 6 часов.
Маршрут прогулки на яхте

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что тур покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря. Во время тура вы также увидите следующие бухты:

  • Фазелис Древний ликийский город и его залив
  • Залив Клеопатры
  • Кемерская гавань и залив
  • Райский залив
Древнем городе Фасалис
Его географическое положение указывает на то, что это важный портовый город. У него три гавани: одна на севере полуострова, другая на северо-востоке и третья на юго-западном побережье. Описания судов на гаванях, агорах и городских монетах подчеркивают идентичность Фазелиса как торгового порта. Фазелис иногда называют городом Ликии, а иногда — регионом Памфилии. Фактически он находится между границами обоих регионов.
Порт Кемера и Пляжи
Пристань Кемер-Туркиз славится своими яхтами и парусными лодками в старинном стиле, которые ежедневно перевозят сотни туристов. Залив Клеопатры привлекает внимание своим бирюзовым морем и золотисто-желтым песком. А Кемерский залив является частью уникального национального заповедника, всемирно известного своей богатой природой и фантастическим разнообразием флоры и фауны.
Берега Кемера заряжают позитивной энергией и являются отличным ресурсом для великолепных фотографий! Все, что вы здесь увидите, будет выглядеть лучше, чем предыдущее.
Весело провести время на яхте в Белекe
Во время прогулки на пиратской яхте в Кемере у вас будет возможность принять участие в развлекательной программе с аниматорами в костюмах настоящих пиратов!
Кроме того, некоторые соревнования, пенная вечеринка, вкусная еда и напитки из бара сделают время на яхте еще более приятным.
Те, кто хочет спокойно отдохнуть на палубе, могут сесть на носу яхты в специальном месте, откуда открывается великолепный вид на достопримечательности Кемера. Также можно полежать на верхней палубе и позагорать.
Важная информация
Вы должны взять с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (12+)
$30
Детский (6-11)
$20

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
Что не входит
  • Все напитки на яхте
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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