Отправьтесь в увлекательное путешествие вдоль побережья Анталии на настоящем пиратском корабле! Вас ждут живописные виды на водопад Дюден, весёлая анимация, пенная вечеринка, развлечения для детей и вкусный обед на борту.
Описание экскурсииПредставьте: вы поднимаетесь на яркий пиратский корабль и отправляетесь навстречу солнцу, морю и приключениям! Атмосфера веселья, музыка, пенные брызги и шум водопада Дюден сделают этот день незабываемым. Что вас ждёт: После трансфера из отеля вы прибудете в порт Анталии и отправитесь в морское путешествие вдоль побережья. Первая остановка — водопад Дюден, где можно насладиться потрясающим видом, сделать красивые фотографии и освежиться в прозрачной воде. На борту вас ждут весёлая пиратская анимация, конкурсы и развлечения для детей и взрослых. А затем — зажигательная пенная вечеринка под музыку и море позитива! Во время прогулки будет предложен обед в формате открытого буфета: курица на гриле, рис, салаты и блюда для детей.
Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Прогулка на яхте целый день
- Обед
Что не входит в цену
- Все напитки на яхте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 36 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Это было восхитительное приключение на пиратском корабле. Команда корабля просто отличные ребята. Особая благодарность нашему гиду. Нас забрали с отели, после забрали других участников. Около 9 утра мы прибыли на
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K
Забрали как положено из отеля в назначенное время, привезли на корабль. Мы активно провели там время. Посмотрели водопад, было 2 остановки на купание. Обед хороший. Экскурсия мне понравилась 🥰 Спасибо большое за сервис
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Y
Просто скажу, что за свои деньги отличная экскурсия. Прогулка на яхте море, солнце, все класс. Приветливый экипаж. Да, яхта не на 5с плюсом (уже бывала), но это и не 600
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Y
Просто скажу, что за свои деньги отличная экскурсия. Прогулка на яхте море, солнце, все класс. Приветливый экипаж. Да, яхта не на 5с плюсом (уже бывала), но это и не 600
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М
Очень понравилась экскурсия! Потрясающие пейзажи - это в первую очередь ради чего можно и нужно ехать! На этой яхте меня не укачивало, хотя раньше случалось, думаю из-за габаритов яхты, двигались
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М
Очень понравилась экскурсия! Потрясающие пейзажи - это в первую очередь ради чего можно и нужно ехать! На этой яхте меня не укачивало, хотя раньше случалось, думаю из-за габаритов яхты, двигались
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