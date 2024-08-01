скидка
19%
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:00
10 авг в 04:00
67€54 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
€330 за всё до 7 чел.
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
€35 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 августа 2024Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл - прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- ААнастасия13 июля 2024Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
- ММихаил14 июня 2024Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
- ТТатьяна8 июня 2024Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
- ЮЮлия29 апреля 2024Было очень интересно!
- ДДмитрий14 апреля 2024Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
- ООлеся17 марта 2024Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
- ССветлана20 февраля 2024Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
- ААндрей18 октября 2023Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
- ТТатьяна3 июля 2023Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Однодневные»
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