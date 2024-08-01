Однодневные – экскурсии в Белеке

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Белеке, цены от €35, скидки до 19%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
На автобусе
скидка
19%
14 отзывов
13 часов
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
8 авг в 04:00
10 авг в 04:00
6754 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Белека
На машине
15 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека
Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории
8 авг в 08:00
9 авг в 14:00
330 за всё до 7 чел.
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
На квадроциклах
Багги
1 отзыв
6 часов
Водная прогулка
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
7 авг в 08:45
35 за человека
Из Белека - в Анталью
На машине
8 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 августа 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл - прекрасный рассказчик. Время пролетело незаметно.
    Отличная экскурсия, очень красивые виды. Несложный маршрут, но при этом Турция открывается с другой стороны. Кирилл
  • А
    Анастасия
    13 июля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Отличная экскурсия. Подходит для посещения с детьми. Гид рассказал много нового и интересного.
  • М
    Михаил
    14 июня 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
    Нам все понравилось Квадрики скучно можно без них
    Нам все понравилосьНам все понравилосьНам все понравилось
  • Т
    Татьяна
    8 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Экскурсия понравилась. Спасибо экскурсоводу Султану! Очень интересно рассказывает, много узнали из истории страны и Каппадокии. Султан отличный экскурсовод.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Из Белека - в Анталью
    Было очень интересно!
    Было очень интересно!Было очень интересно!Было очень интересно!
  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом про жизнь в Турции,
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    про историю страны и ее обычаи, про особенности быта и религиозный уклад. Спасибо за экскурсию! Что касается самой экскурсии, скажу чужими словами: Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал.

    Кирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целомКирилл, как экскурсовод, великолепен. Узнали много нового не только про посещенные места, но и в целом
  • О
    Олеся
    17 марта 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Белека
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит. Фотографии получаются отличные, пейзажи замечательные. Качели над пропастью впечатлили) экскурсию советуем.
    Экскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподноситЭкскурсия интересная, Кирилл владеет информацией, которую преподносит
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
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    вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.

    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
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    На шаре не полетали, т. к. цена начала шкалить от 270 до 370 евро за полет, но за 15 долларов в долине любви с квадрокоптера сняли бомбические видео на фоне шаров. Очень повезло нам с гидом. Гид Султан - профи своего дела! Он решал все задачи просто, профессионально и с юмором) Одним словом - рекомендасьен. Для двух дней очень насыщенно!

    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили
  • Т
    Татьяна
    3 июля 2023
    Из Белека - в Анталью
    Интересная экскурсия позволяет познакомиться с городом, его жизнью и культурой. Мы увидели красивые места как в городе, так и на природе. Водопады прекрасны, старинные улочки зовут вернуться ещё раз. Много всего увидели. Гид вежливый и внимательный к просьбам. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
  2. Приключения в горах Турции: поездка из Белека
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
  4. Из Белека - в Анталью
Какие места ещё посмотреть в Белеке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале
  2. Старый город
  3. Калеичи
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2024
Сейчас в Белеке в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 330 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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