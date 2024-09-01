Водная прогулка
Путешествие на пиратской яхте из Белека
Начало: Ваш отель
«Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$29 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и насладитесь видами Ликийской тропы, где море встречается с горами. Путешествие, полное открытий
Начало: Ваш отель
«Есть ещё истории и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
4 июн в 09:00
$340 за экскурсию
Водная прогулка
Путешествие на пиратской яхте из Белека
Отправьтесь в морское приключение на пиратской яхте из Белека! Живописные бухты, весёлые танцы и обед на борту ждут вас
Начало: Ваш отель
«Отплываем в Приключение: Пиратская Яхта из Белека Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля, отправляющегося из Белека»
Расписание: Каждый день.
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina1 сентября 2024По Средиземному морю - на пиратской яхте (с купанием)Очень красивые виды с моря, комфортная обстановка, дружелюбный персонал, а пенная вечеринка просто бомба!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пираты»
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