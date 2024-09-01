Найдено 3 экскурсии в категории « Пираты » в Белеке, цены от $29. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 10 часов Водная прогулка Путешествие на пиратской яхте из Белека Начало: Ваш отель «Морское приключение Отправьтесь в незабываемое морское путешествие на пиратской яхте — это будет день, наполненный приключениями, смехом и красивейшими морскими пейзажами» Расписание: Ежедневно в 8:00 $29 за человека Пешая 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта Погрузитесь в атмосферу древних легенд и насладитесь видами Ликийской тропы, где море встречается с горами. Путешествие, полное открытий Начало: Ваш отель «Есть ещё истории и про пиратов с посещением пиратской бухты, разрушенной римскими войсками в I веке до н» Расписание: По договоренности $340 за экскурсию На яхте 5 часов Водная прогулка Путешествие на пиратской яхте из Белека Отправьтесь в морское приключение на пиратской яхте из Белека! Живописные бухты, весёлые танцы и обед на борту ждут вас Начало: Ваш отель «Отплываем в Приключение: Пиратская Яхта из Белека Погрузитесь в атмосферу приключений на борту пиратского корабля, отправляющегося из Белека» Расписание: Каждый день. $45 за человека Другие экскурсии Белека Последние отзывы на экскурсии I Irina По Средиземному морю - на пиратской яхте (с купанием) Очень красивые виды с моря, комфортная обстановка, дружелюбный персонал, а пенная вечеринка просто бомба!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Пираты»

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