Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45

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Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)

Групповая экскурсия на квадроциклах в Белеке: общение и новые знакомства
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.

На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Белека.
5
20 отзывов
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)

Описание экскурсии

Экскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
  • 09:30/16:30 — Сбор гостей;
  • 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
  • 10:00/17:00 — Инструктаж;
  • 10:10/17:10 — Начало сафари;
  • 11:20/18:20 — Конец сафари;
  • 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу. Организационные детали: Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.

Ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Комфортабельные квадроциклы.
Что не входит в цену
  • Личные расходы (обед и напитки)
  • Бандана и очки
  • Фотосессия или видеосъёмка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
M
Всё хорошо. Забрали из отеля вовремя, на хорошей машине. Объяснили теорию, рассказали про технику безопасности. Катались по желанию, кто-то на багги, кто хотел на квадрике. Весело, интересно, нам понравилось
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В
Местность, по которой мы катались обычная и предназначена для обычных прогулок на квадроцикле для тех, кто сел на этот аппарат даже впервые. Так что тем, что любит покататься на квадроцикле в России по грязи и бездорожью, эта экскурсия будет не интересна. В этой поездке можно полюбоваться природой, но и пыли тоже можно наглотаться.
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В
Это был подарок на день рождения мамы, короткий тур на 4 часа. Папа рулил, мама пищала от восторга! Красивые виды и локации, адреналин и скорость. Остановка в потрясной бухте чтоб остыть от эмоций и освежиться! Было супер! Родители в возрасте, вернулись с горящими глазами. Остались очень довольны! Рекомендуем
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А
Интересно, как люди различают новые квадроциклы или нет?)) Они же так быстро становятся грязными, что там сам себя с трудом узнаешь)) Если серьезно, то нам все понравилось, рекомендуем покататься. Рулить вообще не сложно, абсолютно никаких проблем не составляет. Рекомендуем.
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И
По совету друзей, впервые воспользовались услугами Туртеки. Очень хорошая организация, очень доступные цены. Водительские права не нужны, так что если у вас их нет, то можете не беспокоиться. Управлять просто. Не забудьте про удобную одежду и обувь. Было весело:)
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А
Отличные впечатления от вождения квадроцикла, тем более, что я никогда раньше на нем не ездил. Получил удовольствие от вождения квадроцикла на вершину гор. По дороге остановились и сделали два перерыва, чтобы сфотографироваться. Определенно рекомендую.
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