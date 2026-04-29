Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45

Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Белека.
На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Белека.
Описание экскурсииЭкскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
- 09:30/16:30 — Сбор гостей;
- 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
- 10:00/17:00 — Инструктаж;
- 10:10/17:10 — Начало сафари;
- 11:20/18:20 — Конец сафари;
- 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу. Организационные детали: Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
Ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Страховка
- Услуги инструктора
- Комфортабельные квадроциклы.
Что не входит в цену
- Личные расходы (обед и напитки)
- Бандана и очки
- Фотосессия или видеосъёмка.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Всё хорошо. Забрали из отеля вовремя, на хорошей машине. Объяснили теорию, рассказали про технику безопасности. Катались по желанию, кто-то на багги, кто хотел на квадрике. Весело, интересно, нам понравилось
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В
Местность, по которой мы катались обычная и предназначена для обычных прогулок на квадроцикле для тех, кто сел на этот аппарат даже впервые. Так что тем, что любит покататься на квадроцикле в России по грязи и бездорожью, эта экскурсия будет не интересна. В этой поездке можно полюбоваться природой, но и пыли тоже можно наглотаться.
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В
Это был подарок на день рождения мамы, короткий тур на 4 часа. Папа рулил, мама пищала от восторга! Красивые виды и локации, адреналин и скорость. Остановка в потрясной бухте чтоб остыть от эмоций и освежиться! Было супер! Родители в возрасте, вернулись с горящими глазами. Остались очень довольны! Рекомендуем
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А
Интересно, как люди различают новые квадроциклы или нет?)) Они же так быстро становятся грязными, что там сам себя с трудом узнаешь)) Если серьезно, то нам все понравилось, рекомендуем покататься. Рулить вообще не сложно, абсолютно никаких проблем не составляет. Рекомендуем.
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И
По совету друзей, впервые воспользовались услугами Туртеки. Очень хорошая организация, очень доступные цены. Водительские права не нужны, так что если у вас их нет, то можете не беспокоиться. Управлять просто. Не забудьте про удобную одежду и обувь. Было весело:)
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А
Отличные впечатления от вождения квадроцикла, тем более, что я никогда раньше на нем не ездил. Получил удовольствие от вождения квадроцикла на вершину гор. По дороге остановились и сделали два перерыва, чтобы сфотографироваться. Определенно рекомендую.
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