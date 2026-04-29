Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45

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M MARINA Всё хорошо. Забрали из отеля вовремя, на хорошей машине. Объяснили теорию, рассказали про технику безопасности. Катались по желанию, кто-то на багги, кто хотел на квадрике. Весело, интересно, нам понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вадим Местность, по которой мы катались обычная и предназначена для обычных прогулок на квадроцикле для тех, кто сел на этот аппарат даже впервые. Так что тем, что любит покататься на квадроцикле в России по грязи и бездорожью, эта экскурсия будет не интересна. В этой поездке можно полюбоваться природой, но и пыли тоже можно наглотаться. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Василиса Это был подарок на день рождения мамы, короткий тур на 4 часа. Папа рулил, мама пищала от восторга! Красивые виды и локации, адреналин и скорость. Остановка в потрясной бухте чтоб остыть от эмоций и освежиться! Было супер! Родители в возрасте, вернулись с горящими глазами. Остались очень довольны! Рекомендуем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Антон Интересно, как люди различают новые квадроциклы или нет?)) Они же так быстро становятся грязными, что там сам себя с трудом узнаешь)) Если серьезно, то нам все понравилось, рекомендуем покататься. Рулить вообще не сложно, абсолютно никаких проблем не составляет. Рекомендуем. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Иван По совету друзей, впервые воспользовались услугами Туртеки. Очень хорошая организация, очень доступные цены. Водительские права не нужны, так что если у вас их нет, то можете не беспокоиться. Управлять просто. Не забудьте про удобную одежду и обувь. Было весело:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет