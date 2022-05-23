Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)

Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом

4.9
7 отзывов
Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом.

На этом сафари вы почувствуете, как управляете мощной машиной, при этом успевая наслаждаться окружающими пейзажами высокогорных окрестностей Чамьювы.
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
Экскурсионная программа:• 09:15/16:15 — Выезд из гостиницы;
  • 09:30/16:30 — Сбор гостей;
  • 09:45/16:45 — Прибытие на место сафари;
  • 10:00/17:00 — Инструктаж;
  • 10:10/17:10 — Начало сафари;
  • 11:20/18:20 — Конец сафари;
  • 11:35/18:35 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Комфортабельные квадроциклы
Что не входит
  • Личные расходы (обед и напитки)
  • Бандана и очки
  • Фотосессия или видеосъёмка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Возьмите с собой: предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п.), фотоаппарат или видеокамеру, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара, деньги для оплаты дополнительных услуг и покупок, воду.
  • До экскурсии вы также можете связаться с гидом в whatsapp по номеру +90 5538726294
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 08:00, 10:00, 14:45

Отзывы от туристов

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