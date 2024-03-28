1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
The Land of Legends Night Show - вечернее шоу в Белеке
Погрузитесь в волшебный мир The Land of Legends Night Show в Белеке. Вас ждут невероятные световые шоу, акробаты и выступления талантливых артистов
Начало: Ваш отель
«Проведите захватывающий семейный вечер в парке развлечений — незабываемые впечатления гарантированы»
Расписание: Каждый день, кроме понедельника и четверга.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$15 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в мир сказок: The Land Of Legends из Белека
Встречайте волшебство и веселье в The Land Of Legends, где каждый найдет развлечение по душе
Начало: Ваш отель
«The Land Of Legends из Белека известен как турецкий Диснейленд, и каждый сезон полон волнений и развлечений с различными мероприятиями»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от $80 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в Океанариум Анталии: морские чудеса рядом с Белеком
Подарите себе встречу с загадочным миром океана, посетив Океанариум Анталии - незабываемое приключение для всей семьи
Начало: Анталия
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая
4 часа
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
$20 за человека
Групповая
2 часа
Путешествие в Аквапарк Water Hill из Белека: водные приключения
Погрузитесь в атмосферу безудержного веселья в обновленном Аквапарке Water Hill, где вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Все аттракционы в аквапарке и шоу китов включены в стоимость билета»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 марта 2024Нам очень понравилось вечернее шоу. Очень увлекательно и зрелищно! Началось на площади у фонтанов с представления свето-музыкального фонтана, затем наше
- ИИрина16 мая 2022Супер парк для всей семьи!
- ТТатьяна15 мая 2022Все понравилось, только большие очереди. Советую приехать. Конечно не сравнится с Сиамом на Канарских, но приехать можно
- ЕЕкатерина14 мая 2022Отличный парк для отдыха всем. Очень рекомендую к посещению всей семьей или большой компанией.
- ММихаил14 мая 2022Красивый, интересный, скаты, тунель.
- ДДиана13 мая 2022Аквариумы оформлены очень красиво. Есть огромные, на всю стену, есть совсем маленькие, закрытые и открытые, вогнутые. Вода во всех аквариумах чистая, видимость везде очень хорошая, стекла чистые, не залапанные, запах неприятный отсутствует.
- ГГалина12 мая 2022Тунель суперский. Атмосфера -Релакс, правда лично мне не хватало уединения, мне хотелось погрузится с головой в подводный мир. Аквариум туннеля оформлен очень круто.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Развлечения»
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