читать дальше внимание увлёк канатоходец. Потом стали появляться герои на гандолах. Они спускались по реке к площади с лошадьми, где всё завершилось танцевальным шоу. Великолепно! Огромное спасибо за организацию и трансфер. Очень вежливый и пунктуальный водитель.

Нам очень понравилось вечернее шоу. Очень увлекательно и зрелищно! Началось на площади у фонтанов с представления свето-музыкального фонтана, затем наше