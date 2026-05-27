Мои заказы

Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)

Дюденовские водопады, загадочная пещера и полный релакс
Поднять паруса — отправляемся в путешествие по Средиземному морю. Вы увидите водопады, срывающиеся с обрыва, и искупаетесь в уютной бухте вдали от людей. А ещё насладитесь обедом на борту. Можно прогуляться на яхте утром или вечером, чтобы застать закат.
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)
Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)

Описание экскурсии

  • Малый и Большой Дюденовские водопады — мощные потоки воды стекают прямо в море
  • Пещера — если вода будет спокойной, мы подойдём поближе и даже заглянем внутрь
  • Уединённая бухта, где приятно поплавать и расслабиться
  • Обед на борту: курица или рыба, паста или рис, салаты и закуски (меню может немного меняться)

Примерный тайминг

Утренняя прогулка

9:00 — отправление из порта
15:00 — возвращение

Вечерняя прогулка с закатом

15:00 — отправление из порта
22:00 — возвращение

Организационные детали

  • Трансфер из/в отель (1 час в обе стороны), обед на борту (курица или рыба, паста или рис, салаты и закуски), напитки (вода, газировки, чай/кофе) и страховка включены в стоимость
  • На борту: зона отдыха, навес от солнца, туалет и лестница для купания
  • Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погодных условий
  • Алкогольные напитки — по запросу (за дополнительную плату или можно взять с собой)
  • На корабле с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
читать дальшеуменьшить

маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Морская сказка: круиз на частной яхте из Белека (всё включено)»

Анталия Сити: водопады Дюден, морская прогулка и старый Калеичи из Белека
На автобусе
11 часов
3 отзыва
Групповая
Анталия Сити: водопады Дюден, морская прогулка и старый Калеичи из Белека
Начало: Заберем Вас от места проживания / места встречи
Сегодня в 08:00
30 мая в 08:00
$40 за человека
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На автобусе
На яхте
10 часов
-
25%
34 отзыва
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$30$40 за человека
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
На яхте
8 часов
14 отзывов
Групповая
Прогулка на яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница В 08:30
$50 за человека
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Белека (всё включено)
На яхте
Круизы
8 часов
Групповая
На яхте к необитаемому острову Сулуада - из Белека (всё включено)
Морской круиз с купанием в укромных бухтах и обедом на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
€41 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
от €550 за экскурсию