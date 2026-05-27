Поднять паруса — отправляемся в путешествие по Средиземному морю. Вы увидите водопады, срывающиеся с обрыва, и искупаетесь в уютной бухте вдали от людей. А ещё насладитесь обедом на борту. Можно прогуляться на яхте утром или вечером, чтобы застать закат.
Описание экскурсии
- Малый и Большой Дюденовские водопады — мощные потоки воды стекают прямо в море
- Пещера — если вода будет спокойной, мы подойдём поближе и даже заглянем внутрь
- Уединённая бухта, где приятно поплавать и расслабиться
- Обед на борту: курица или рыба, паста или рис, салаты и закуски (меню может немного меняться)
Примерный тайминг
Утренняя прогулка
9:00 — отправление из порта
15:00 — возвращение
Вечерняя прогулка с закатом
15:00 — отправление из порта
22:00 — возвращение
Организационные детали
- Трансфер из/в отель (1 час в обе стороны), обед на борту (курица или рыба, паста или рис, салаты и закуски), напитки (вода, газировки, чай/кофе) и страховка включены в стоимость
- На борту: зона отдыха, навес от солнца, туалет и лестница для купания
- Маршрут может незначительно меняться в зависимости от погодных условий
- Алкогольные напитки — по запросу (за дополнительную плату или можно взять с собой)
- На корабле с вами будет русскоговорящий сопровождающий из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Белеке
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 226 туристов
Я человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а изнутри. Лично подбираю лучшие экскурсии, живописные
