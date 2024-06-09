Памфилия знаменита своими пятизвездочными отелями и роскошным отдыхом, ведь именно здесь находится знаменитая Анталья. Однако наш путь лежит в совершенно другой город — один из самых древних на территории региона. Мы прогуляемся по римским руинам Перге, поговорим об его истории, а затем отправимся дальше, к живописному водопаду Куршунлу. В конце экскурсии у вас будет время на посещение торгового центра.

Описание экскурсии

По следам прошлого Сегодня мы с вами посетим один из самых известных древних городов Памфилии — Перге. Легенды об основании города датируются примерно вторым тысячелетием до нашей эры, в эпоху древней цивилизации хетты, проживающей в Анатолии и в этих краях. Город расцвел во время Римского периода: многие памятники и архитектурные достопримечательности можно увидеть и сегодня. Именно с Перге святой Павел начал свою миссию по распространению христианской религии. Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой. В конце программы мы отправимся в популярный торговый центр города — Deepo Outlet & Mall of Antalya, где у вас будет свободное время для покупок.