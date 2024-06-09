Руины города Перге и водопад Куршунлу

Памфилия знаменита своими пятизвездочными отелями и роскошным отдыхом, ведь именно здесь находится знаменитая Анталья. Однако наш путь лежит в совершенно другой город — один из самых древних на территории региона.

Мы прогуляемся по римским руинам Перге, поговорим об его истории, а затем отправимся дальше, к живописному водопаду Куршунлу. В конце экскурсии у вас будет время на посещение торгового центра.
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

Что вас ожидает:

  • Крепостные стены города
  • Античный театр
  • Стадион Римского периода
  • Сторожевые башни города
  • Римские бани
  • Центральная улица с колоннами
  • Агора и некрополь города
  • Водопад Куршунлу
  • Торговый центр Deepo Outlet & Mall of Antalya

Описание экскурсии

По следам прошлого Сегодня мы с вами посетим один из самых известных древних городов Памфилии — Перге. Легенды об основании города датируются примерно вторым тысячелетием до нашей эры, в эпоху древней цивилизации хетты, проживающей в Анатолии и в этих краях. Город расцвел во время Римского периода: многие памятники и архитектурные достопримечательности можно увидеть и сегодня. Именно с Перге святой Павел начал свою миссию по распространению христианской религии. Прогулка по природному парку и торговому центру Затем посетим одно из природных чудес — парк и водопад Куршунлу, где у вас будет возможность насладиться первозданной красотой. В конце программы мы отправимся в популярный торговый центр города — Deepo Outlet & Mall of Antalya, где у вас будет свободное время для покупок.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепостные стены города
  • Античный театр
  • Стадион Римского периода
  • Сторожевые башни города
  • Римские бани
  • Центральная улица с колоннами
  • Агора и некрополь города
  • Водопад Куршунлу
  • Торговый центр Deepo Outlet & Mall of Antalya
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Вода (три бутылки)
  • Транспорт (минивэн на 5 человек)
Что не входит в цену
  • Личные расходы на еду и сувениры
  • Входной билет в Водопад Куршунлу
  • Входной билет в Перге
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
  • Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
  • Экскурсия проводится из регионов Белек, Кунду, Кемер, Анталия
  • Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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