M Mehmeta

Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из Белека

Вы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.