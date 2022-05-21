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Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00, 07:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Водопады Антальи: Дюден и Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00,13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Аквариум Анталия» и прогулка по Старому городу
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMehmeta21 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаВы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.
- CCihattkarakus20 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаЭто отличный вид, и пламя, выходящее из скал, подъем требует много усилий, но это того стоит…
- OOzgun19 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаЭто одно из самых красивых мест для посещения. Его история, природа очень красивая и достойная. Замечательно.
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