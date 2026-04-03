Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
В провинции Анталья сохранилось множество величественных артефактов прошлого. Вы увидите грандиозные античные амфитеатры, стены, ворота, остатки площадей и церквей.
Я расскажу, как жили здесь люди много веков назад, как с этими местами связаны Александр Македонский и апостол Павел. А еще покажу 18-метровый водопад Куршунлу, окруженный лианами и хвойными деревьями.
Вы познакомитесь с историей античного города Перге и увидите его основные достопримечательности, дошедшие до наших дней: стадион, бани, ворота в виде округлых башен, торговую площадь, фонтан, церковь и акрополь. Я расскажу, как Перге стал крупным портом Памфилии, как он повлиял на распространение христианства и кто был его покровительницей. А также: в чем особенности местной архитектуры и зачем на главной улице возвели каскадный водный канал.
Руины Аспендоса и водопад Куршунлу
Аспендос — еще один древний город в окрестностях Антальи. Вы узнаете, кто его основал, на какую эпоху пришелся его экономический и культурный расцвет, почему некоторое время он использовался как караван-сарай и церковь под открытым небом. Рассмотрите прекрасно сохранившийся амфитеатр II века и 15-километровый акведук. В завершение мы отправимся на живописный водопад Куршунлу, где вы сможете отдохнуть от истории и полюбоваться чудесными пейзажами: соснами, дубами, покрытыми мхом камнями и озерами с разноцветными рыбками.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: Перге — €11 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Аспендос — €15 с чел., дети до 8 лет — бесплатно, Куршунлу — €2 с чел.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
С вами буду я или другой гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Угур — ваша команда гидов в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2224 туристов
Я представитель команды таких же, как и я, профессиональных русскоязычных гидов-историков в Турции. Мы с большим удовольствием поделимся с вами накопленными знаниями и расскажем всё самое интересное о богатом прошлом читать дальшеуменьшить
и настоящем этой чудесной республики.
За более чем 20 лет мы подарили незабываемые эмоции тысячам путешественников. Мы точно знаем, какие экскурсии предложить, чтобы отдых запомнился яркими впечатлениями и интересными приключениями. У нас есть все необходимые лицензии и разрешения от Министерства туризма в Турции, которые дают право на проведение экскурсий на всей территории страны.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Екатерина
Первая индивидуальная экскурсия в Турции и не пожалели - наоборот, остались под приятным впечатлением!! Много истории и фольклора, возможность задавать любые вопросы. Экскурсия проходит в комфортном темпе. Если бы мы читать дальшеуменьшить
с мужем были без детей, мы погуляли подольше- очень красивые места, пропитанные историей, от которой лично у меня всегда возникают мурашки. Если сомневаетесь - однозначно берите эту экскурсию. Перге- город в прекрасной сохранности. я видела не один такой город, тут, поверьте, есть на что посмотреть. Аспендос- там смотрели театр, но когда узнали, что он действующий, то захотели вернуться уже спектакль. Водопад в парке нам очень понравился, там хорошая атмосфера, уютно, нежарко.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вика
Турция - это страна, где мечты становятся реальностью. Каждый уголок этой удивительной страны наполнен теплом, гостеприимством и незабываемыми впечатлениями. Изюминкой нашего вояжа (семья из трех человек) стала индивидуальная экскурсия по читать дальшеуменьшить
античным городам: величественному Перге, потрясающему Аспендосу и к живописному водопаду Куршунлу. Хотим выразить огромную благодарность гиду Угуру за великолепно продуманную экскурсионную программу, глубокие знания об истории края и не только, безопасную езду на комфортабельном автомобиле и располагающую доброжелательную обстановку. Было очень познавательно и интересно. Даже июльская жара не помешала получить удовольствие от созерцания анатолийских артефактов. Спасибо за прекрасно проведенный день и профессиональный подход к делу, которому служите. Следующие экскурсии только с Вами! Рекомендуем, Вы- лучший!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анатолий
Экскурсия очень понравилась. Все чётко, экскурсовод забрал из отеля, удобный автомобиль, есть холодильник с водой. Информативно и интересно подает материал, приятный собеседник. На обеде познамил с местной кухней. Рекомендую. 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Доброго времени суток! Хочется поделиться эмоциями о данной экскурсии. Гидом у нас была Марина. В первую очередь хочется отметить ее увлеченность и любовь к данным местам, а также то с читать дальшеуменьшить
каким энтузиазмом она все рассказывает. Марина обладает огромными знаниями в области истории и ссылается на источники. Что несомненное играет важно в экскурсиях, где история играет ключевую роль.
Трансфер комфортабельный, с кондиционером и водой. При необходимости учтут Ваши пожелания.
Что касаемо самих мест. То водопад Куршунлу красивое природное место, которое однозначно стоит посетить. Город Перге довольно хорошо сохранился и совместно с замечательном Мариной Вы сможете погрузиться в прошлое. В Аспендосе хорошо сохранившийся театр, у Вас есть возможность прикоснуться к величию и наследию Римской империи.
В общем, экскурсию рекомендую однозначно! Не пожалеете. В ней идеально все, начиная от трансфера и чудесного гида - Марины, заканчивая невероятными местами.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Иван
-Отлично организованная экскурсия! Начиная со встречи у входа в отель и заканчивая посещением всех запланированных объектов по программе! -В плане «Тайминга» - все так же отлично спланировано – на каждой остановке читать дальшеуменьшить
всегда оставалось свободное время для фото и фотосессий!) – Нигде не спешили, ничего мимо не пропускали – осмотрели все, что было возможно!!! -Само собой, на каждом объекте была рассказана содержательная легенда и историческая справка, если таковая имелась по самому месту/строению…! -и так на протяжении всего времени! -Поскольку почти вся экскурсия была посвящена местам в древние времена покорёнными греками, а затем римлянами, то было интересно посмотреть и послушать историю о трансформации одной культуры в другую, а также услышать версии, почему эти когда-то процветающие места были покинуты и заброшены! -… В общем, огромное спасибо гиду Угуру - было интересно!!!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Владислав
Были на экскурсии, которую провел Угур. Для любителей древней истории очень интересно. В эти места не возят большие группы, поэтому вместе с гидом внимательно осмотрели памятники истории без толкотни и суеты. Угур отличный рассказчик и обаятельный человек, много знает фактов из местной истории и в ходе экскурсии сделал всё, чтобы ответить на все наши вопросы и удовлетворить запросы.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека»