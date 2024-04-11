Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 10 экскурсий в категории «История и культура» в Белеке, цены от $35, скидки до 24%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
12 часов
22 отзыва
Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова
Начало: Белек
Расписание: Среда, воскресенье
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$59 за человека
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
7 отзывов
Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины
Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00
11 июня в 04:15
14 июня в 04:15
$50 за человека
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
🚌 На автобусе
скидка
24%
Групповая
16 часов
10 отзывов
4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
11 июня в 04:00
46$35 за человека
Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
11 отзывов
Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города
Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом
Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $54 за человека
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завтра в 04:00
12 июня в 04:00
$50 за человека
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека
Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Величественный Термессос
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Величественный Термессос
Начало: Ваш отель
Расписание: Суббота
30 ноя в 07:30
$60 за человека
Руины города Перге и водопад Куршунлу
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Руины города Перге и водопад Куршунлу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$417 за всё до 5 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
🚶 Пешая
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 06:00, 07:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$735 за всё до 10 чел.
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 апреля 2024
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Экскурсия очень понравилась,познавательно,очень хороший гид Юлия. Чудесная прогулка на яхте. Мы посетили много удивительных, богатых историей мест, открыли для себя много нового.
  • Н
    Николай
    3 апреля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Всё отлично, всё супер.
  • М
    Марина
    2 февраля 2024
    4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека
    Экскурсия очень интересная. Дорога занимает много времени, но это мы сразу поняли по программе экскурсии и были готовы) Памуккале очень красивое,
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    мы гуляли по травертинам, в январе там не много людей и можно спокойно насладиться видами и сделать красивые фото. Потом мы пошли прогулялись по античному городу, чего бы не сделали летом в жару. Руины расбросаны на большой территории, но не сильно далеко друг от друга и спокойно можно дойти до всех локаций. И завершили мы посещение Памуккале искупавшись в Бассейне Клеопатры, вода в нем была потрясающая и как говорит таблица Менделеева очень полезной) Посмотрели мы и местные фабрики, чем славится регион) Приобрели пару сувениров и винишко) Озеро Салда очень красивое, но холодное) Но посмотреть на него тоже удовольствие) Спасибо организатором за экскурсию. Гид, водитель, транпорт – все было хорошо)

  • Т
    Татьяна
    28 января 2024
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
    Я поехала на эту экскурсию вместе с подругой и мы обе остались в восторге. Это был потрясающий день, полный приключений
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    и открытий. Мы начали нашу экскурсию с посещения города Демре, где мы посмотрели на церковь Святого Николая. Церковь была очень старинной и красивой, в ней было много фресок и мозаик. Мы узнали много о жизни и чудесах Святого Николая. После этого мы отправились на яхту, которая нас ждала в порту. Яхта была уютной, на ней было все необходимое для комфортного плавания. Мы плыли по заливу Кекова, где вода была такая прозрачная, что можно было видеть дно. Мы также увидели развалины затонувшего города, который был потоплен в результате землетрясения. Это было очень захватывающее зрелище, как будто мы попали в другой мир. Затем мы поехали в Миру, где мы увидели древние ликийские гробницы, высеченные в скалах. Они были очень впечатляющими и загадочными, некоторые из них имели резные фасады и колонны. Мы также посмотрели на амфитеатр, где можно было почувствовать дух древности. Экскурсовод был просто супер. Он знал все об истории и культуре Турции, рассказывал нам много интересных историй и легенд. Он был очень доброжелательным и внимательным, помогал нам во всем и делал наше путешествие еще более приятным. Экскурсия была одним из лучших дней в моей жизни. Я получила массу эмоций и впечатлений, узнала много нового и интересного. Я очень благодарна за эту возможность и рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет провести незабываемый день в Турции.

  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека
    Я в восторге от экскурсии! Гид Марина - настоящий профессионал: знает и любит свою работу, умеет увлечь и развеселить туристов.
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    Организация экскурсии - безупречна: начиная от бронирования на сайте – все расписали в WhatsApp, приехали вовремя, описание на сайте соответствует действительности. Посещаемые места - потрясающие: Мира с гробницами и театром, Демре с церковью Святого Николая, Кекова с затонувшим городом и прозрачной водой. Спасибо Марине и всем, кто сделал этот день незабываемым!

  • М
    Мария
    15 июля 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Одна из самых лучших экскурсий, нами побыванных! Храм Николая Чудотворца это обязательное к посещению место, тем более настолько красивое и
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    самобытное! Наш гид Айнура - просто богиня гидов! Очень внимательная, с шутками-прибаутками и байками про турецкую историю. Нам очень понравилось как Айнура рассказывала про историю места, куда мы ездили на экскурсию, вовремя обращала внимание в какую сторону и куда смотреть, в то же время не надоедадала излишним вниманием. Обед был также шикарный!

  • P
    Pertur
    9 июня 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Я не могу поверить, что Памуккале находится так близко к Белеку! Это место впечатляет своей природной красотой. Я получил огромное удовольствие от путешествия и рекомендую его всем.
  • Я
    Ярослав
    21 мая 2023
    Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город
    Классная, познавательная поездка.
  • E
    Elenna
    14 мая 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Этот тур из Белека в Памуккале - это настоящая сказка! Яркое солнце, горячие источники и впечатляющие террасы создают неповторимую атмосферу. Было великолепно!
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2023
    Памуккале из Белека: Мраморные чудеса и термальные источники
    Рекомендую всем! Этот тур просто восхитителен. Белоснежные террасы и горячие источники оставили незабываемое впечатление.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
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