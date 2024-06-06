🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Путешествие по Старому городу Антальи с посещением водопада Дюден Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере 277 € 250 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 8 часов 11 отзывов Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах Начало: У вашего отеля 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 9 отзывов Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу € 320 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 13 часов 12 отзывов Памуккале и турецкие Мальдивы: незабываемое приключение из Белека Откройте для себя чудеса Памуккале и озера Салда на экскурсии, полной истории, красоты и уникальных моментов Начало: От вашего места проживания 40 € 36 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Из Белека в Сиде: История, водопад Манавгат и мечеть Кулийе Погрузитесь в историю Сиде, восхититесь водопадом Манавгат и посетите уникальную мечеть Кулийе € 350 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Путешествие из Белека в историческую Анталью - живая история Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом Начало: У вашего отеля в Белеке или Кунду € 250 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Групповая 12 часов 5 отзывов Групповая экскурсия на яхте по бухтам Адрасана из Белека Идеальный день на Средиземном море: яхта, купание в гротах, обед на борту и живописные виды. Забудьте о заботах и наслаждайтесь приключением Начало: От вашего отеля в Белеке Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:15 € 50 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 19% скидка Групповая 13 часов 13 отзывов Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение Начало: У вашего отеля 67 € 54 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Идеальный день в Анталье: от Белека до величия древности Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес € 325 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Приключения в Таврских горах: уникальная поездка из Белека Вас ждет путешествие по величественным Таврским горам, где каждый шаг открывает новые горизонты и дыхание истории € 282 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 13 часов 13 отзывов Из Белека в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и красоту Путешествие из Белека в Памуккале и Иераполис обещает вам незабываемые впечатления от великолепных пейзажей и теплых источников 550 € 495 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 7 часов 4 отзыва Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Белека Погрузитесь в историю древних цивилизаций и ощутите прохладу уникального водопада Куршунлу в окрестностях Белека 355 € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 12 часов 4 отзыва Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии 444 € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Сиде и водопад Манавгат: путешествие из Белека с культурным и природным наследием Погрузитесь в мир античной истории и природной красоты с индивидуальной экскурсией в Сиде и к водопаду Манавгат 333 € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Озеро Салда и Сагалассос: путешествие в историю и природу из Белека Погрузитесь в мир древности и природных чудес во время экскурсии из Белека. Откройте для себя Сагалассос и озеро Салда 516 € 465 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 7 отзывов Из Белека в Анталью: путешествие через века и природу Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса Начало: У шлагбаума вашего отеля € 289 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Старый город Антальи + водопады Куршунлу и Дюден Прогуляйтесь по древним улочкам Антальи, посетите знаменитые ворота Адриана и насладитесь красотой водопадов Куршунлу и Дюден Начало: у вашего отеля € 260 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🎈 На воздушном шаре Групповая 1 час 6 отзывов Восход солнца в Памуккале и полёт на воздушном шаре: уникальный опыт Памуккале на рассвете - это волшебное зрелище. Полет на воздушном шаре добавит вашему путешествию незабываемых эмоций и впечатлений Начало: Ваш отель Расписание: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота $ 199 за человека

🚌 На автобусе 44% скидка Групповая 12 часов 32 отзыва Дневная экскурсия в Памуккале: травертины, Иераполис, бассейн Клеопатры Откройте для себя великолепие Памуккале, погрузитесь в историю Иераполиса и ощутите целебную силу бассейна Клеопатры Начало: Ваш отель Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. от 54 $ 30 за человека

🚌 На автобусе 🛥 На яхте Групповая 12 часов 22 отзыва Демре - Мира - Кекова: знакомство с древней Ликией и затонувший город Загадочная история древней Ликии и затонувшего города ждет вас на экскурсии Демре - Мира - Кекова Начало: Белек Расписание: Среда, воскресенье $ 59 за человека

🚌 На автобусе Групповая 15 часов 7 отзывов Экскурсия в Памуккале: термальные источники и античные руины Погрузитесь в атмосферу древнего мира, посетив Памуккале и Хиерополис. Искупайтесь в термальных источниках и насладитесь видами озера Салда Начало: Ваш отель Расписание: Вторник и пятница в 04:15 - 20:00 $ 50 за человека

🛥 На яхте Групповая 2 часа 5 отзывов Групповой яхт-тур по реке Манавгат из Белека с обедом и купанием Приглашаем вас в захватывающее плавание по реке Манавгат, где вас ждут живописные виды и расслабляющий отдых Начало: Ваш отель Расписание: По понедельникам и четвергам, отъезд из отеля 8.00-8.30 $ 30 за человека

🚌 На автобусе 24% скидка Групповая 16 часов 10 отзывов 4в1: Памуккале, Иераполис, Бассейн Клеопатры и Озеро Салда из Белека Погрузитесь в удивительное путешествие, где вас ждут белоснежные пляжи, античные города и природные чудеса. Это незабываемый день, полный открытий и впечатлений Начало: Заберем вас от вашего места проживания 46 $ 35 за человека

🚌 На автобусе Групповая 18 часов 11 отзывов Однодневная экскурсия в Памуккале из Белека: Травертины и античные города Отправляйтесь в Памуккале из Белека на один день! Вас ждут белоснежные травертины, бассейн Клеопатры и прогулка по древнему Иераполису с гидом Начало: Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье от $ 54 за человека

🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг 🛞 Багги Групповая 10 часов 2 отзыва Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚌 На автобусе 🛞 Багги Групповая 10 часов 1 отзыв 3в1: Рафтинг+Багги+Зиплайн из Белека Сделайте свой отпуск незабываемым с экскурсией 3в1: рафтинг, багги и зиплайн! Прокатитесь по бурной реке, исследуйте бездорожье и ощутите полет над каньоном Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🛥 На яхте Групповая 8 часов 1 отзыв Незабываемое путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека Путешествие на яхте к Дюденскому водопаду из Белека - это незабываемый день, полный впечатлений, купания и веселья на борту комфортабельной яхты Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно $ 30 за человека

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова из Белека Погрузитесь в историю на экскурсии 3в1: Античный город Мира, Церковь Св. Николая и Остров Кекова. Уникальные памятники и захватывающие виды ждут вас Начало: Заберем вас от вашего места проживания $ 50 за человека

🛥 На яхте Групповая 10 часов 10 отзывов Прогулка на яхте по Зеленому каньону с Белека Начало: Ваш отель Расписание: понедельник и четверг, в 08:40 из отелей Белека $ 50 за человека

🛣 Джиппинг Групповая 7 часов Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб. $ 40 за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Экскурсия 3в1 в Белеке: Рафтинг, Зиплайн, Квадросафари Вас ждет день, полный приключений и адреналина: покорите бурные реки, парите над деревьями и исследуйте бездорожье на квадроциклах Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Храм Св. Николая и Кекова: уникальная экскурсия из Белека Погрузитесь в историю с экскурсией по Храму Св. Николая и затонувшему городу Кекова, начиная день с традиционного турецкого завтрака Начало: В вашем отеле € 550 за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг Групповая 10 часов 3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека Начало: Белек Расписание: Каждый день $ 35 за человека

🚌 На автобусе 🪂 На параплане Индивидуальная 5 часов Параглайдинг в Аланье из Белека: взмахните крыльями над морем Взлетите над берегами Аланьи, паря в небе с профессиональным инструктором и получая незабываемые эмоции Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день $ 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Из Белека - в Памуккале Увидеть «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по древнему городу € 500 за всё до 4 чел.

🛻 На квадроциклах 🛞 Багги Групповая 6 часов Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:45 € 35 за человека

🛞 Багги Групповая 1.5 часа Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день от $ 45 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Античный город Перге и следы Александра Македонского: экскурсия из Белека Погрузитесь в историю античного Перге, узнайте о его римском наследии и вкладе Александра Македонского в развитие города Начало: В вашем отеле в Белеке/Анталье € 350 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Руины города Перге и водопад Куршунлу Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 417 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 8 часов Эксклюзивный трансфер-тур Чиралы и Олимпос из Белека Приключения в Чиралы и Олимпос ждут! Индивидуальный трансфер на комфортабельном минивэне - начало незабываемого путешествия Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 9 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 8 часов Тур-трансфер по Анталии: история, природа и панорамы за 1 день Встречайте утро в Анталии с комфортом! Индивидуальный трансфер покажет вам лучшие места города Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 9 чел.

Индивидуальная 8 часов Экскурсия на водопады Анталии из Белека с индивидуальным трансфером Освежите воспоминания о лете, посетив живописные водопады Анталии с персональным трансфером Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде Расписание: ежедневно $ 300 за всё до 6 чел.