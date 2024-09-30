Отправимся в столицу древней Памфилии — вы увидите античный театр, стадион, торговую площадь. Полюбуетесь барельефами с изображениями богов, мозаикой Троянской битвы. Узнаете, как здесь жили раньше — и как живут сейчас. А затем отдохнёте возле живописного водопада — одного из самых красивых в Анталье.
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Руины Перге
Вы полюбуетесь античным театром, где проводились гладиаторские бои. Увидите один из крупнейших стадионов Малой Азии, который вмещал в себя около 12 000 человек. А ещё — римские термы, эллинистические ворота, рыночную площадь. И пройдёте по главной улице со стройными рядами колонн и фонтаном эпохи императора Адриана.
Водопад Куршунлу
В глубине тихого парка есть небольшой каньон — здесь и спрятался водопад Куршунлу. Шумный каскад падает с нескольких ступеней высотой 18 метров, образуя неглубокое озеро с прозрачной водой. Вы отдохнёте в тенистом хвойном лесу и насладитесь красотой природы.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном Volkswagen Passat
- В стоимость включён трансфер из Белека и обратно
- Дополнительно оплачивается вход в Перге — 15€ за чел. и вход в парк с водопадом — 45 лир за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Белеке
Провели экскурсии для 227 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из университета,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виктория
30 сен 2024
Мы были на индивидуальной экскурсии "Древний город Перге и водопад Куршунлу" с Исламом - советую всем, кому интересная история. Ислам отлично говорит на русском и знает историю этого места. Спасибо
Входит в следующие категории Белека
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