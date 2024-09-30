Отправимся в столицу древней Памфилии — вы увидите античный театр, стадион, торговую площадь. Полюбуетесь барельефами с изображениями богов, мозаикой Троянской битвы. Узнаете, как здесь жили раньше — и как живут сейчас. А затем отдохнёте возле живописного водопада — одного из самых красивых в Анталье.

Описание экскурсии

Руины Перге

Вы полюбуетесь античным театром, где проводились гладиаторские бои. Увидите один из крупнейших стадионов Малой Азии, который вмещал в себя около 12 000 человек. А ещё — римские термы, эллинистические ворота, рыночную площадь. И пройдёте по главной улице со стройными рядами колонн и фонтаном эпохи императора Адриана.

Водопад Куршунлу

В глубине тихого парка есть небольшой каньон — здесь и спрятался водопад Куршунлу. Шумный каскад падает с нескольких ступеней высотой 18 метров, образуя неглубокое озеро с прозрачной водой. Вы отдохнёте в тенистом хвойном лесу и насладитесь красотой природы.

Организационные детали