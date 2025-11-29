Мои заказы

Каппадокия: Путешествие Мечты из Белека

Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.

Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Описание тура

Отправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: каменный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Джип Сафари или прогулка на лошадях. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! 1 день – Выезд из отеля – Завтрак в горах Торос (включено) – Кервансарай Саратлы – Панорама вулкана Хасан – Подземный город Кая Шехир – Византийская крепость XIII века – Церковь Хагиос Георгиос – Мечеть Ибрагим-Паша – Античный город Рома – Церковь Девы Марии и Римские бани – Панорама Эрджияс – Обед в Аваносе (доп.) – Ортахисар: крепость + лавандовая панорама – Долина Дервент — фотостоп – Долина Фантазии — прогулка – Долина Любви — панорама – Гёреме и Скрытый сад – Закат в Кызыл Вадиси (доп.) – Магазины: çerez и taş – Заселение в отель – Ужин (включён) – Турецкая ночь (доп.) 2 день – Полёт на воздушном шаре (доп.) – Рассветная панорама шаров (доп.) – Jeep-фотосъёмка (доп.) – Завтрак в отеле – Прогулка у реки Кызылырмак, кормление уток и гусей – Центр анатолийских камней – Учисар — самая высокая точка Каппадокии – Долина Голубей — панорама – Выезд в Конью – Обед в Конье (доп.) – Возвращение в отели Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии: полный тур занимает около 40 часов, включая трансфер из Белека и обратно. 2. Что включено в стоимость:
  • Трансфер из вашего отеля и обратно.
  • Проживание в отеле Taşkın 3* (двухместное размещение).
  • Завтраки и ужин.
  • Услуги русскоговорящего гида.
  • Входные билеты кроме Гереме.
•Страховка. 3. Что не включено в стоимость:

  • входные билеты в Гереме.
  • Полет на воздушном шаре и посещение панорамной площадки.
  • Обеды, напитки, дополнительные услуги. 4. Рекомендуем взять с собой: Паспорт. Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, личные средства гигиены, деньги для дополнительных расходов. 5. Важные детали: Время выезда из отеля сообщается накануне тура вечером.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🕌 Подземный город Кая Шехир
  • Древний многоуровневый город, полностью выдолбленный в туфовых породах. За каждым поворотом - комнаты, тоннели, вентиляционные шахты и тайные ходы
  • 🏜 Долина Дервент (Долина фантазий)
  • Место, где скалы похожи на животных, фигуры и сказочные замки. Самые необычные формы природы - идеальные фото
  • 💗 Долина Любви
  • Знаменитые высокие туфовые столбы, ставшие символом Каппадокии. Лучшие панорамы и самые узнаваемые пейзажи региона
  • 🕊 Долина Голубей
  • Живописная долина с высеченными в скалах голубятнями. Здесь красивые смотровые площадки и мягкие, светлые пейзажи
  • 🏰 Учисар - самая высокая точка Каппадокии
  • Гигантская скальная крепость, доминирующая над всей местностью. Отсюда - лучший обзор на долины и вулканы
  • 🏘 Гёреме и Скрытый сад
  • Историческая часть Каппадокии: каменные дома, виды на туфовые скалы, уютные улочки. В Скрытом саду - зелёные уголки среди скал
  • 🌋 Панорама вулкана Эрджияс
  • Главный стратовулкан региона высотой 3917 м. Именно его извержения сформировали сегодняшние ландшафты Каппадокии
  • 🌋 Панорама вулкана Хасан
  • Вторая важная вершина, создающая «рамку» Каппадокии. Виды - величественные и необычные
  • 🕌 Старые церкви и храмы
  • Церковь Хагиос Георгиос
  • Церковь Девы Марии
  • Древние римские бани
  • Византийская крепость XIII века
  • Каждый объект - часть истории первых христиан и средневековой Византии
  • 🕌 Мечеть Ибрагим-Паша
  • Один из известных религиозных комплексов региона - с атмосферой старого поселения
  • 🏛 Античный город Рома (Çam Kulesi)
  • Остатки древнего поселения с характерными скальными образованиями и башней Чам
  • 🌾 Ортахисар: крепость и лавандовая панорама
  • Высокая природная крепость-пирамида, а рядом - прекрасные виды на лавандовые поля (в сезон)
  • 📍 Долина Фантазии (Фэнтези)
  • Прогулка по ущелью с мягкими туфовыми скалами необычных форм. Отличное место для фотографий
  • 🌅 Закат в Кызыл Вадиси (доп.)
  • Одна из самых красивых точек Каппадокии. Скалы на закате становятся красными - зрелище завораживает
  • 🦢 Река Кызылырмак
  • Прогулка вдоль самой длинной реки Турции, кормление уток и гусей. Спокойное и приятное место
  • 💎 Центр анатолийских камней (taş)
  • Магазин природных минералов: оникс, халцедон, малахит, агат и изделия мастеров. Можно увидеть процесс обработки камня
  • 🍬 Магазин сладостей (çerez)
  • Турецкие деликатесы: лукум, пастила, сушёные фрукты, орехи, халва, медовые рулеты. Всё можно попробовать
  • 🎈 Панорама воздушных шаров
  • Рассветная точка, с которой видно десятки шаров, поднимающихся в небо. Магия Каппадокии в чистом виде
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Белека

