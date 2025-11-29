Отправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: каменный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Джип Сафари или прогулка на лошадях. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! 1 день – Выезд из отеля – Завтрак в горах Торос (включено) – Кервансарай Саратлы – Панорама вулкана Хасан – Подземный город Кая Шехир – Византийская крепость XIII века – Церковь Хагиос Георгиос – Мечеть Ибрагим-Паша – Античный город Рома – Церковь Девы Марии и Римские бани – Панорама Эрджияс – Обед в Аваносе (доп.) – Ортахисар: крепость + лавандовая панорама – Долина Дервент — фотостоп – Долина Фантазии — прогулка – Долина Любви — панорама – Гёреме и Скрытый сад – Закат в Кызыл Вадиси (доп.) – Магазины: çerez и taş – Заселение в отель – Ужин (включён) – Турецкая ночь (доп.) 2 день – Полёт на воздушном шаре (доп.) – Рассветная панорама шаров (доп.) – Jeep-фотосъёмка (доп.) – Завтрак в отеле – Прогулка у реки Кызылырмак, кормление уток и гусей – Центр анатолийских камней – Учисар — самая высокая точка Каппадокии – Долина Голубей — панорама – Выезд в Конью – Обед в Конье (доп.) – Возвращение в отели Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии: полный тур занимает около 40 часов, включая трансфер из Белека и обратно. 2. Что включено в стоимость:

Трансфер из вашего отеля и обратно.

Проживание в отеле Taşkın 3* (двухместное размещение).

Завтраки и ужин.

Услуги русскоговорящего гида.

Входные билеты кроме Гереме.

•Страховка. 3. Что не включено в стоимость: