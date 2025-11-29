Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии! Вас ждут крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай.
Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят волшебные виды (оплачивается отдельно). Эта экскурсия сочетает магию природы, историю и яркие эмоции, оставляя незабываемые впечатления!
Описание тура
Отправьтесь в сказочное путешествие по Каппадокии — региону, где величественные скалы, древние города и волшебные пейзажи сливаются в незабываемую гармонию. Вы увидите крепость Учхисар, Долину Любви, загадочные долины с «трубами фей», один из подземных городов, а также легендарный караван-сарай на Великом Шёлковом пути. Вечером — уютный ужин и ночёвка в отеле. Доступны варианты размещения: каменный или пещерный отель. На рассвете — по желанию полёт на воздушном шаре или поездка на панорамную площадку. Джип Сафари или прогулка на лошадях. Эта экскурсия — уникальное сочетание приключений, истории и волшебных пейзажей! 1 день – Выезд из отеля – Завтрак в горах Торос (включено) – Кервансарай Саратлы – Панорама вулкана Хасан – Подземный город Кая Шехир – Византийская крепость XIII века – Церковь Хагиос Георгиос – Мечеть Ибрагим-Паша – Античный город Рома – Церковь Девы Марии и Римские бани – Панорама Эрджияс – Обед в Аваносе (доп.) – Ортахисар: крепость + лавандовая панорама – Долина Дервент — фотостоп – Долина Фантазии — прогулка – Долина Любви — панорама – Гёреме и Скрытый сад – Закат в Кызыл Вадиси (доп.) – Магазины: çerez и taş – Заселение в отель – Ужин (включён) – Турецкая ночь (доп.) 2 день – Полёт на воздушном шаре (доп.) – Рассветная панорама шаров (доп.) – Jeep-фотосъёмка (доп.) – Завтрак в отеле – Прогулка у реки Кызылырмак, кормление уток и гусей – Центр анатолийских камней – Учисар — самая высокая точка Каппадокии – Долина Голубей — панорама – Выезд в Конью – Обед в Конье (доп.) – Возвращение в отели Важная информация: 1. Продолжительность экскурсии: полный тур занимает около 40 часов, включая трансфер из Белека и обратно. 2. Что включено в стоимость:
- Трансфер из вашего отеля и обратно.
- Проживание в отеле Taşkın 3* (двухместное размещение).
- Завтраки и ужин.
- Услуги русскоговорящего гида.
- Входные билеты кроме Гереме.
•Страховка. 3. Что не включено в стоимость:
- входные билеты в Гереме.
- Полет на воздушном шаре и посещение панорамной площадки.
- Обеды, напитки, дополнительные услуги. 4. Рекомендуем взять с собой: Паспорт. Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитный крем, личные средства гигиены, деньги для дополнительных расходов. 5. Важные детали: Время выезда из отеля сообщается накануне тура вечером.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🕌 Подземный город Кая Шехир
- Древний многоуровневый город, полностью выдолбленный в туфовых породах. За каждым поворотом - комнаты, тоннели, вентиляционные шахты и тайные ходы
- 🏜 Долина Дервент (Долина фантазий)
- Место, где скалы похожи на животных, фигуры и сказочные замки. Самые необычные формы природы - идеальные фото
- 💗 Долина Любви
- Знаменитые высокие туфовые столбы, ставшие символом Каппадокии. Лучшие панорамы и самые узнаваемые пейзажи региона
- 🕊 Долина Голубей
- Живописная долина с высеченными в скалах голубятнями. Здесь красивые смотровые площадки и мягкие, светлые пейзажи
- 🏰 Учисар - самая высокая точка Каппадокии
- Гигантская скальная крепость, доминирующая над всей местностью. Отсюда - лучший обзор на долины и вулканы
- 🏘 Гёреме и Скрытый сад
- Историческая часть Каппадокии: каменные дома, виды на туфовые скалы, уютные улочки. В Скрытом саду - зелёные уголки среди скал
- 🌋 Панорама вулкана Эрджияс
- Главный стратовулкан региона высотой 3917 м. Именно его извержения сформировали сегодняшние ландшафты Каппадокии
- 🌋 Панорама вулкана Хасан
- Вторая важная вершина, создающая «рамку» Каппадокии. Виды - величественные и необычные
- 🕌 Старые церкви и храмы
- Церковь Хагиос Георгиос
- Церковь Девы Марии
- Древние римские бани
- Византийская крепость XIII века
- Каждый объект - часть истории первых христиан и средневековой Византии
- 🕌 Мечеть Ибрагим-Паша
- Один из известных религиозных комплексов региона - с атмосферой старого поселения
- 🏛 Античный город Рома (Çam Kulesi)
- Остатки древнего поселения с характерными скальными образованиями и башней Чам
- 🌾 Ортахисар: крепость и лавандовая панорама
- Высокая природная крепость-пирамида, а рядом - прекрасные виды на лавандовые поля (в сезон)
- 📍 Долина Фантазии (Фэнтези)
- Прогулка по ущелью с мягкими туфовыми скалами необычных форм. Отличное место для фотографий
- 🌅 Закат в Кызыл Вадиси (доп.)
- Одна из самых красивых точек Каппадокии. Скалы на закате становятся красными - зрелище завораживает
- 🦢 Река Кызылырмак
- Прогулка вдоль самой длинной реки Турции, кормление уток и гусей. Спокойное и приятное место
- 💎 Центр анатолийских камней (taş)
- Магазин природных минералов: оникс, халцедон, малахит, агат и изделия мастеров. Можно увидеть процесс обработки камня
- 🍬 Магазин сладостей (çerez)
- Турецкие деликатесы: лукум, пастила, сушёные фрукты, орехи, халва, медовые рулеты. Всё можно попробовать
- 🎈 Панорама воздушных шаров
- Рассветная точка, с которой видно десятки шаров, поднимающихся в небо. Магия Каппадокии в чистом виде
