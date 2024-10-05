Туры от вашего отеля в Белеке

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Белеке, цены от $65. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
На автобусе
34 отзыва
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:00
20 фев в 04:00
$65 за человека
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Полеты на самолетах
1.5 день
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
1 мая в 03:30
6 мая в 03:30
от $240 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
20 фев в 04:30
$110 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Все прошло наилучшим образом. Экскурсия очень понравилась. Гид Султан очень интересно рассказывает об истории региона и отлично организовывал группу. Водитель Юсуф профессионал в своем деле. В общем мы в восторге😍
  • А
    Альбина
    13 июня 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Спасибо большое за экскурсию в Кападокию несмотря на долгую дорогу благодаря нашему гиду Ильясу все прошло на пять и дорога
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    не казалась такой длинной. Сама местность и особенно полет на. Шаре это просто космос. Единственно хотелось бы пожелать улучшить качество питания

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «От вашего отеля»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
  2. Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
  3. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Сколько стоит тур в Белеке в феврале 2025
Сейчас в Белеке в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 65 до 240. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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