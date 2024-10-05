1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:00
20 фев в 04:00
$65 за человека
1.5 день
Незабываемая Каппадокия - тур на самолёте
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Четверг, Пятница, Суббота
1 мая в 03:30
6 мая в 03:30
от $240 за человека
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Завтра в 04:30
20 фев в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 октября 2024Все прошло наилучшим образом. Экскурсия очень понравилась. Гид Султан очень интересно рассказывает об истории региона и отлично организовывал группу. Водитель Юсуф профессионал в своем деле. В общем мы в восторге😍
- ААльбина13 июня 2024Спасибо большое за экскурсию в Кападокию несмотря на долгую дорогу благодаря нашему гиду Ильясу все прошло на пять и дорога
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «От вашего отеля»
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