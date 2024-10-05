читать дальше не казалась такой длинной. Сама местность и особенно полет на. Шаре это просто космос. Единственно хотелось бы пожелать улучшить качество питания

Спасибо большое за экскурсию в Кападокию несмотря на долгую дорогу благодаря нашему гиду Ильясу все прошло на пять и дорога