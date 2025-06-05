читать дальше

мы заезжали и о истории Турции вообщем. Было интересно мне и 12 летней дочке. Впечатления о рассвете в Каппадокии-незабываемы и неописуемы. Мы выбрали катание на ждипах. Водители помогали делать красивые фото. Поездка без экстрима,чего и хотели. Вообщем кто сомневается-не раздумывайте,это одна из лучших экскурсий,на которых я бывала. Единственный минус-завтрак в 1 день. Рекомендую сменить кафе. Все остальное на 5+. Спасибо всей команде.