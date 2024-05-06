Мы откроем вам совершенно другую Турцию! Вдали от суеты морских курортов расположен край удивительных скал, пещерных городов и незабываемых рассветов — всё это ждёт вас во время нашего тура.
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|$54
|Детский от 7 до 11 лет
|$30
|Детский от 0 до 6 лет с местом
|$15
|Детский от 0 до 6 лет без предоставления места
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
- Знаменитая Долина Любви
- Великолепная Долина Голубей
- Долина Пашабаг, где находятся самые большие конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Описание тура
Погрузись в волшебный мир Каппадокии Экскурсия Погрузись в волшебный мир Каппадокии из Белека становится намного приятнее с туром по Турции. Популярный тур по Каппадокии из Белека, имеющий мистический климат, продолжает предлагать своим гостям незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Экскурсия в Каппадокию организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем приключенческий Экскурсия в Каппадокию. Начало экскурсии в Каппадокию Несомненно, каждый мечтает взять свой багаж и отправиться в приятное путешествие ранним утром. Наши мечты, которые дарят волнение большинству из нас, сбываются, когда Экскурсия в Каппадокию доставляет своих гостей с назначенных остановок под теплым утренним солнцем. В то время как наше восторженное путешествие продолжается с перерывами на определенные моменты, мы посещаем нашу первую остановку, после короткого перерыва на завтрак, Подземный город Саратлы Кыркгез. Можно встретить подземные города, которые были построены в Каппадокии из-за частых нападений в историческом процессе региона. Мы снова поворачиваем наш маршрут в сторону Каппадокии, слушая рассказы и истории нашего гида в подземном городе Кыркгез в Сарате. После приятного обеденного перерыва в аутентичном ресторане Каппадокии наша следующей остановкой будет Долина Любви. Долина Любви Невозможно пройти весь путь до Каппадокии, не остановившись в Долине Любви, которую мы можем назвать раем Турции. Все посетители, которые приезжают исследовать долину, не могут не влюбиться в этот регион в соответствии с названием долины. Вы будете очарованы уникальным видом и историей Долины Любви, которую вы можете посетить в первый день экскурсии в Каппадокию. Вы также можете насладиться видом на регион с высоты птичьего полета во время тура на воздушном шаре. После посещения долины любви мы снова отправляемся с огромной программой, предусматривающие исследования других красот Каппадокии. Наша следующая остановка – долина Гереме. Музей под открытым небом Гереме, расположенный в долине, становится центром внимания всех посетителей региона. По этой причине в первой части нашей экскурсии в Каппадокию вы можете провести время в музее с веселой и мистической атмосферой. Музей под открытым небом Гереме Вы можете посетить любую из церквей, монастырей и часовен в музее в соответствии с вашими предпочтениями.
Монастырь девочек – мальчиков • Церковь Эльмали • Змеиная церковь • Церковь Карикли • Темная церковь • Святая Барбара • Часовня Василия Блаженного • Церковь Токали После посещения различных церквей и монастырей в музее и участия в гончарных мероприятиях мы находим время для фотосессий и заканчиваем наш первый день, чтобы отдохнуть в нашем отеле. Второй день экскурсии в Каппадокию из Белека Воздушный шар В первые утренние часы, в зависимости от погодных условий и пожеланий наших гостей, мы начинаем день с экскурсии на воздушном шаре, которая приходит на ум при упоминании Каппадокии. Наши гости, предпочитающие тур на воздушном шаре, должны сообщить об этом своему гиду до начала тура. Кроме того, мы рекомендуем нашим гостям, которые не хотят участвовать в туре на воздушном шаре, встать пораньше и насладиться уникальным видом, возможного увидеть только в Каппадокии. После экскурсии на воздушном шаре мы возвращаемся в наш отель, вкусно завтракаем и снова отправляемся в путь. Другие наши остановки, которые мы посетим сегодня, такие же веселые, насыщенные и полны приключений, как и вчера. Пункт назначения-Учисар. Учисар Учисар – это пиковая точка Каппадокии, включающее в себя сочетание самых панорамных видов. Замок Учисар, который является самой большой волшебной трубой Гереме, снова выступает в качестве крыши Каппадокии. Можете быть уверены в том, что уникальные пейзажи отразятся в ваших объективах с его историческими улицами и каменными домами. После тура по Учисару мы начинаем обратный путь в Анталию с посещения долины Гюверчинлик и панорамы Гереме. Голубиная долина Как один из самых незабываемых пешеходных маршрутов, долина является фаворитом экскурсий в Каппадокию из Белека. Это чудесная среда с голубями, от которых он получил свое название, его безупречная природа, голубиные гнезда, вырезанные в скалах, и водопад, льющийся с высоты 15 метров. Вам захочется каждый год возвращаться в долину Гюверчинлик, где вы сможете насладиться прекрасными фоторамками и незабываемыми моментами. Гереме Панорама Наша последняя остановка в Каппадокии перед обратным путешествием-панорама Гереме. Наши экскурсии, которые сопровождаются веселой, теплой атмосферой и приятными беседами, продолжаются в регионе Панорама Гереме. Этот регион обычно известен как регион наблюдения за пейзажами, и дружеские беседы можно вести перед прекрасным видом каждый час дня, в то время как сладкая усталость тура снимается, в то время как у вас есть чашка горячего кофе в руке. Долина, которая сопровождает романтические моменты и предложения руки и сердца, особенно на закатах, оставит теплый покой в сердцах наших уважаемых гостей тура. А теперь начинается обратный путь в Белекe. Но наши гастрольные визиты еще не закончились. Здесь есть Караван-сарай, который сохраняет свою мистическую атмосферу от прошлого до настоящего времени. Каравансарай На обратном пути мы посетим Каравансарай, который был построен в сельджукский период и сохранился до наших дней. Каравансарай, который в старые времена использовался для торговли и привлекал внимание интересующихся с входных ворот, является местом, где любители истории больше всего чувствуют волнение. С информацией, которую передает наш гид, мы продолжим наше путешествие, изучая важность Шелкового пути в истории и торговле, коммерческую историю того периода и традиции народа. Завершение экскурсии в Каппадокию из Белека На этом этапе нашей поездки мы делаем перерыв на обед по нашему маршруту и возвращаемся в ваш отель или домой в из Белекe. Наше предполагаемое время прибытия-20.00-21.00.
Каждый день, кроме вторника. Время трансфера из отелей примерно 04:00. Однако у каждого отеля свое время трансфера. Точное время будет сообщено вам службой поддержки клиентов после бронирования.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземные города Каппадокии
- Национальный парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и церковь Иоанна Крестителя
- Знаменитая Долина Любви
- Великолепная Долина Голубей
- Долина Пашабаг, где находятся самые большие конусы в Каппадокии
- Полет воздушных шаров
- Лучший закат в мире в Долине Кызыл Чукур
Что включено
- Трансфер из отеля / в отель
- Русскоговорящий гид
- Комфортабельный автобус
- Вода, чай, кофе в автобусе
- Билет в Долину Пашабаг
- Билет в Подземный город
- Проживание в отеле (Duru Hotel Cappadocia)
- 2 х Завтрак (Шведский стол с чаем и кофе)
- 1 x Ужин (Шведский стол)
- Страховка
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
- Напитки
- Обед в 1-й день экскурсии (шведский стол) - (15 USD)
- Обед во 2-й день экскурсии (комплексный) - (15 USD)
- Полет на воздушном шаре - (1 час) (150 - 300 USD зависит от сезона)
- Посещение Панорамы воздушных шаров - ((1.5 часа) - 25 USD)
- Посещение Заката в Красной Долине - (10 USD)
- Одноместный номер (доплата 15 $)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника. Время трансфера из отелей примерно 04:00. Однако у каждого отеля свое время трансфера. Точное время будет сообщено вам службой поддержки клиентов после бронирования.
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти
- Полет на воздушном шаре обязательно должен быть куплен у организатора, который организовывает поездку. В противном случае в экскурсии может быть отказано
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasiya
6 мая 2024
Экскурсия понравилась. Посетили все смотровые площадки, подземный город. Отель приличный, завтрак без изысков, но нормальный, ужин вкусный. Шаров не было, тк не повезло с погодой
М
Маргарита
18 янв 2024
Очень приветливая и доброжелательная девушка из тур. агенства ответила на все мои вопросы и развеяла все сомнения. Я отправилась в сказочное путешествие. Все было отлично! С погодой очень повезло!
Д
Дарья
26 окт 2023
В целом все понравилось. насыщенная программа. активный гид. есть пару минусов:абсолютно не организован обед. Все в попыхах. 2 туристов остались вообще без первого и салата,мы и еще одна пара остались
Д
Дмитрий
7 окт 2023
Были в октябре с детьми. Экскурсия очень понравилась, насыщенная и познавательная, время в дороге проходит не заметно и комфортно.
Отель в тутовом стиле тоже очень понравился, очень аутентично сделано, отличный вид!
Отель в тутовом стиле тоже очень понравился, очень аутентично сделано, отличный вид!
С
Софья
19 сен 2023
Огромная благодарность за экскурсию)))
Не смотря на то, что дорога достаточно долгая, очень грамотно простроен маршрут и все остановки, просмотр достопримечательностей. Наш гид Султан был выше всех похвал, так легко, с таким азартом рассказывал нам историю прекрасных мест Турции, настолько все четко, интересно сразу проникаешься глубоким доверием. Много вариантов провести досуг дополнительно к самой экскурсии. До скорых встреч👍
Не смотря на то, что дорога достаточно долгая, очень грамотно простроен маршрут и все остановки, просмотр достопримечательностей. Наш гид Султан был выше всех похвал, так легко, с таким азартом рассказывал нам историю прекрасных мест Турции, настолько все четко, интересно сразу проникаешься глубоким доверием. Много вариантов провести досуг дополнительно к самой экскурсии. До скорых встреч👍
О
Оксана
22 мая 2023
Понравилось практически все. Скальные храмы, закат в красной долине. Рассвет в долине любви и полет шаров просто изумительно!!! Во время экскурсии гид Оля погрузила в историю с мельчайшими подробностями. Рекомендую!!!
V
Vlad
1 мая 2023
Основной достопримечательностью Гереме несомненно является древнехристианский мужской монастырь, где сейчас организован музей. Не смотря на то, что в различных районах этой исторической области имеется большое количество церквей, и во многих из них остались росписи стен с библейскими сюжетами, концентрация религиозных сооружений в этом одном месте считается максимальной, чем и вызывает огромный интерес туристов со всего земного шара.
О
Ольга
25 апр 2023
В Каппадокию собралась совершенно случайно,никогда не знала про это место) Когда увидела фото в интернете,не поверила,что это реальное место,все выглядело,как-будто в сказке. Приехав на место,убедилась,что это действительно сказка, в реальной
P
Polina
20 апр 2023
Очень красивый и уютный городок. Просто гулять по городу уже массу впечатлений - дома прям в горах, пещеры, множество заведений и хостелов украшены по своему и все в одном общем
Е
Елена
11 апр 2023
У нас был отличный тур 😍, и наш гид был очень полезным. Он также отвел нас в ресторан, где была вкусная еда.
С
Станислав
6 апр 2023
Это был удивительный тур для моей семьи из 5 человек. Наш гид был очень хорошо осведомлен и весел на протяжении всего тура. Обед был отличным как и все достопримечательности. Мне даже удалось немного вздремнуть между двумя пунктами назначения
А
Алена
6 апр 2023
Экскурсия очень понравилась. мы посетили Подземный город, монастырь Селиме, реку Улуру и ущелье среди прочего, обед был хорошим в очень живописном месте у реки, гид был хорошим и информативным.
Н
Назаров
17 мар 2023
Этот тур идеально подходит для однодневного тура. Он включает в себя культурные, духовные, туристические и спортивные мероприятия. Гид очень хорошо осведомлен и дружелюбен. Он представил нам не только историю мест, но и историю Турции. Все рекомендации по туру.
М
Максим
14 мар 2023
У меня был отличный тур с моей женой замечательным гидом. Он показал нам все достопримечательности Каппадокии.
Т
Тимур
12 мар 2023
Отличный маршрут с захватывающими дух видами, и гид был действительно хорошо осведомлен! Настоятельно рекомендую.
Тур входит в следующие категории Белека
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