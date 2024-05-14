Авторский тур
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
$65 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Белека
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
$70 за человека
Авторский тур
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
$110 за человека
Последние отзывы на туры
- ККсения14 мая 2024Работа гида, организация, все превосходно! Нашей группе не повезло с погодой, шары не запускали, но не расстроились, посетили много локаций!
- ММарина1 февраля 2024Мы ни разу не пожалели о том, что поехали на экскурсию в январе ☃️❄️ Какая же красивая Каппадокия в снегу 😍😍 Группа
- ТТатьяна28 января 2024Я была на экскурсии в Каппадокию в январе и это было незабываемое впечатление. Каппадокия - это сказочная страна из скальных
- ММаргарита18 января 2024Очень приветливая и доброжелательная девушка из тур. агенства ответила на все мои вопросы и развеяла все сомнения. Я отправилась в сказочное путешествие. Все было отлично! С погодой очень повезло!
- ДДарья26 октября 2023В целом все понравилось. насыщенная программа. активный гид. есть пару минусов:абсолютно не организован обед. Все в попыхах. 2 туристов остались
- ДДмитрий7 октября 2023Были в октябре с детьми. Экскурсия очень понравилась, насыщенная и познавательная, время в дороге проходит не заметно и комфортно. Отель в
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Каппадокия»
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Сколько стоит тур в Белеке в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Каппадокия" можно забронировать 3 тура от 65 до 110. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсионные туры на 1-2 дня в Каппадокию 🎈 из Белека, чтобы полетать на воздушных шарах 🤩 в 2024. Вам не надо думать самостоятельно как добраться до Каппадокии, вас довезут на автобусе или авто с включенной в тур поездкой на воздушном шаре. Вы можете выбрать как групповую, так и индивидуальную тур, цены невысокие учитывая длительность поездки до турецкого курорта