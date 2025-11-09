Несмотря на то, что современные дома давно оснащены ванными комнатами и душевыми, для многих жителей Турции хамам остаётся неотъемлемой частью жизни. Истоки этой уникальной культуры уходят в глубокую древность. Это место, где можно отдохнуть, расслабиться, укрепить здоровье и очистить тело и разум.
Описание экскурсииДобро пожаловать в традиционный турецкий хамам! Наш хамам – это место, где роскошь сочетается с вековыми традициями. Вас ждут уютные зоны отдыха, мраморные комнаты, массажные кабинеты и раздевалки, выполненные в аутентичном турецком стиле. Здесь вы сможете полностью расслабиться и насладиться уникальными процедурами. Что вас ожидает?
- Сауна Для начала мы предложим вам накинуть легкое традиционное полотенце, изготовленное из натуральных тканей, таких как хлопок, лен или шелк. Затем вы отправитесь в сауну, где тепло (около 40-50 градусов) поможет вашему телу расслабиться, а коже — стать мягкой и подготовленной к дальнейшим процедурам.
- Глубокое очищение кожи После сауны вас ждет очищение кожи с помощью специальной рукавицы для пилинга. Наши специалисты мягко удалят омертвевшие клетки и токсины, что улучшит кровообращение и сделает вашу кожу гладкой и сияющей.
- Пенный массаж Далее вы окунетесь в атмосферу легкости и удовольствия с помощью воздушного пенного массажа. Этот этап дополнительно расслабит мышцы и придаст телу ощущение невесомости.
- Массаж с маслами Завершающим аккордом станет массаж всего тела с ароматическими маслами. Наши опытные мастера помогут вам почувствовать обновление и легкость, снимая напряжение и усталость с помощью натуральных экстрактов и мягких движений. После всех процедур вы почувствуете себя полными сил и гармонии. В завершение нашей программы трансфер доставит вас обратно в отель, чтобы вы могли продолжить свой день в прекрасном настроении.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер от /до отеля
Душ
Сауна
Парная
Турецкая баня
Пилинг и пенный массаж 30 минут
Что не входит в цену
Напитки
Дополнительные услуги в Хамаме
- Гость +100 лир
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
