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у туристов. Рассказывает много всего кроме и рядом с тем, что рассказывает гид на английском(группа смешанная, из англо и русско-говорящих) Отличный академический русский, если про что-то начинает рассказывать - мысль всегда заканчивает и всё понятно, а не так как иногда у гидов мысль улетает и потом не возвращается. Эфес прекрасен, я был так впечатлён, что потом пошёл в музей в Сельчуке, где находится множество экспонатов с раскопок в Эфесе. Кстати, экскурсия была бы полнее, если бы после Эфеса, мы бы поехали как раз в этот музей, а не в магазин турецких сладостей)) Ну да ладно, ищущий найдёт, и за подсказки спасибо. Да и понятно, что экскурсия ознакомительная, для тех кто на курорте отдыхает, а не по "хардкору" для особо интересующихся. Но смотрите, может, вместо экскурсии к дому девы Марии как опцию бы предлагать музей в Сельчуке? Удачи вашей компании! И спасибо за то, что приняли меня на экскурсию, при том, что я не ехал из Бодрума, а присоединился уже на месте.