1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие по реке Дальян и Черепашьему пляжу
Отправляйтесь в удивительное путешествие по дельте реки Дальян. Лодочная прогулка, древние гробницы, Черепаший пляж и грязевые ванны ждут вас
Начало: У вашего отеля
€90 за человека
Индивидуальная
11 часов
Из Бодрума - в античный Иераполис и Памуккале
Погрузитесь в историю древнего Иераполиса и насладитесь термальными источниками Памуккале. Индивидуальная экскурсия из Бодрума подарит незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
€900 за всё до 6 чел.
Групповая
14 часов
Путешествие в прошлое: Эфес и дом Девы Марии с гидом из Бодрума
Посетите Эфес - жемчужину древней архитектуры и дом Девы Марии, где она провела последние дни своей жизни
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда, Суббота
3 июля в 06:00
6 июля в 06:00
€55 за человека
Групповая
10 часов
Уникальное путешествие в Дальян: грязевые ванны, черепахи и древние гробницы
Дальян - место, где встречаются древняя культура и нетронутая природа. Погрузитесь в атмосферу прошлого и насладитесь красотой этого уникального уголка Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Четверг, Воскресенье
4 июля в 06:00
7 июля в 06:00
€78 за человека
Групповая
7 часов
Дайвинг в Бодруме: погружение в мир подводных чудес
Приглашаем на захватывающее погружение в бухтах Бодрума. Откройте для себя красоту подводного мира в сопровождении опытных инструкторов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€50 за человека
Групповая
2 часа
Сафари на квадроциклах в Бодруме: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир приключений с сафари на квадроциклах по живописным местам Бодрума. Вас ждут впечатляющие пейзажи и увлекательные истории
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €50 за человека
Групповая
13 часов
Античный Эфес из Бодрума: экскурсия с гидом-историком, обед и трансфер
Проведите день в Эфесе, исследуя древние амфитеатры, библиотеки и храмы. Комфортабельный автобус и гид-историк сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Бодрум, у вашего отеля
€90 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие в Памуккале из Бодрума: травертины, история и лечебные воды
Погрузитесь в мир удивительной красоты Памуккале, где вас ждут не только знаменитые травертины, но и богатая история
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Пятница
5 июля в 06:00
8 июля в 06:00
€55 за человека
Групповая
1 час
Верхом на лошади по живописным местам Бодрума: приключение ждет вас
Проведите день, наслаждаясь красотой Бодрума верхом на лошади. Это уникальный шанс подружиться с благородными животными и исследовать нетронутую природу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €55 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари в Бодруме: приключение с встречей кочевников и природой
Приглашаем вас на захватывающее джип-сафари в Бодруме! Откройте для себя красоту природы и познакомьтесь с уникальным образом жизни кочевников
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Групповая
7 часов
Рафтинг в Бодруме: сплав по реке Даламан с профессиональными инструкторами
Приглашаем вас на увлекательный рафтинг по реке Даламан. Почувствуйте адреналин и насладитесь красотой природы во время этого приключения
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник в 06:00
Завтра в 06:00
9 июля в 06:00
€70 за человека
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Бодруме: аутентичный релакс и оздоровление
Погрузитесь в мир традиционного турецкого релакса с посещением аутентичной бани. Ожидает уникальный опыт оздоровления и расслабления
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€25 за человека
Групповая
2 часа
Багги-сафари из Бодрума: адреналин и незабываемые впечатления
Приглашаем на захватывающее багги-сафари! Откройте новые горизонты активного отдыха, управляя багги по живописным местам Бодрума
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлесь12 мая 2024Ильмира очень профессиональный гид хорошо знающий историю. Замечательно преподносит информацию! Рекомендуем!
- ААнтон14 октября 2023Экскурсия очень понравилась! Спасибо!
- ААнтон11 октября 2023Организатор помог разрешить небольшую неприятную ситуацию, а именно:я при выходе из отеля не взял достаточное количество денег, созвонился с Бахтияром,
- ИИлья11 октября 2023Экскурсию проводил(переводил) Сагын. Спасибо ему огромное! Корректен, эрудирован, заинтересован предметом, о котором рассказывает, много знает и "загорается" если видит интерес
- ООльга6 октября 202328 сентября была на групповой экскурсии в Эфесе из Бодрума. Очень понравилось! Все было хорошо организовано. Несмотря на длительность экскурсии-12
- ККсения14 сентября 2023Сам маршрут прекрасный, Дальян стоит увидеть обязательно, находясь в Турции. К сожалению, остались смешанные чувства от организации и гида. Забрали
- TTatyana11 сентября 2023Хороший маршрут с 6 до 19 на ногах - но усталость не чувствовалась: достаточно времени на посещение каждого места, чтобы
- ААлександр10 сентября 2023Все было круто. Все понравилось. Хорошие инструкторы и классные подводные фото
- ККристина7 сентября 2023Потрясающая природа, аккуратный водитель, хороший гид, очень интересно рассказывал о истории местности. Но вот еда на обед была отвратительной и
- ИИрина21 августа 2023Интересная, историческая экскурсия. Комфортный автобус, опытный водитель. Повезло с гидами, с нами работали Эстра и Атеш.
Ответы на вопросы от путешественников по Бодруму в категории «От вашего отеля»
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