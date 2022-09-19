Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета

Познакомиться с великим прошлым города и зарядиться незабываемым колоритом его улочек

5
11 отзывов
Современный Бодрум — живописный, разноцветный и утопающий в зелени город. Древний Галикарнас — верный воин и участник судьбоносных исторических событий.

Я познакомлю вас со свидетелями его былой славы: античным театром, воротами, не пускавшими Александра Македонского, рыцарским замком. А по пути вы насладитесь его незабываемым колоритом и больше узнаете о турецкой культуре.
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
Бодрум - город, где сливаются белый и синий цвета
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Описание

Что вас ожидает

Старый и новый Бодрум

История этого города очень интересна — и я с удовольствием вам ее открою. Как древний Галикарнас с великим прошлым превратился в живописный и цветущий курортный город? И что случилось на этих землях много веков назад? Во время нашей прогулки вы узнаете:

  • Кто такие рыцари ордена святого Иоанна и что они делали на этой земле
  • Как Артемисия Первая стала первой женщиной-адмиралом
  • Почему знаменитый полководец Александр Македонский дал приказ о полном уничтожении дневного Галикарнаса
  • И кто такой Галикарнасский Рыбак

Сердце Бодрума

Я познакомлю вас с самым сердцем Бодрума. Мы увидим руины легендарного Мавзолея — одного из семи чудес света античности, остановимся у могучих Миндосских ворот, которые помнят великого полководца Александра Македонского, пройдемся вдоль античного театра с живописным видом на город и поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии. И, конечно же, прогуляемся по колоритному старому городу — а я расскажу о местном быте и культуре.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Дополнительные расходы:

  • Входной билет в Галикарнасский Мавзолей — 25 турецких лир
  • Входной билет в крепость Святого Петра — 150 турецких лир (включает посещение музея подводной археологии)

Галикарнасский Мавзолей и античный театр закрыты по понедельникам: мы их увидим, но не сможем зайти внутрь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у античного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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Н
19 сен 2022
Отлично проведенная экскурсия. Продуманный маршрут между 4-х основных исторических точек Бодрума, двигаешься все время под гору, сплав интересных исторических фактов, традиций и обычаев современной Турции. Заканчивали сценой заката на самой высокой точке крепости Св. Петра (начинали в 16:00). Хорошо поставленная речь. Остались очень довольны экскурсией и общением.
Н
18 сен 2022
Только что вернулась из путешествия по Бодруму с Джемилем, именно из путешествия по времени, истории народов, правителей и завоевателей. Сколько знаний, энергии, гостеприимства и доброжелательности! Спасибо, уважаемый Джемиль, что так щедро поделились со мной! Я увезу с собой запах красного перца, бугенвиллий и моря!
м
16 сен 2022
Джемиль, ещё раз спасибо! Вы не просто отличный гид, но и образованный разносторонний человек, с которым 3 часа общения принесли нам с супругой огромное удовольствие! Рекомендую!!!! P.S. Владение русским языком, для иностранца, просто впечатляет!!!! Настоящий полковник!!! 👍🤝🤝🤝
Джемиль, ещё раз спасибо! Вы не просто отличный гид, но и образованный разносторонний человек, с которым
Tatiana
14 сен 2022
Экскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиям клиентов, интеллектуален и клиентоориентирован. Сама экскурсия вполне насыщенная. Обратите внимание, Джемиль подчёркивает, что экскурсия пешая. Если у вас есть автомобиль, то можете им воспользоваться вместе с Джемилем проехать маршрут. Но личное мнение - выбирайте лучше прогуляться по всем этим старинным чудесным улочкам, так вы ощутите весь колорит Бодрума. Поскольку экскурсия пешая, стоит адекватно оценивать свою выносливость 😜, солнце не щадит) Спасибо!
Экскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиямЭкскурсия в исполнении Джемиля очень понравилась. Очень много информации, доходчиво преподнесено. Джемиль весьма внимателен к пожеланиям
Александра
14 сен 2022
По горячим следам спешу оставить свой отзыв!
Вчера состоялась наша экскурсия.
Джемиль очень приятный, вежливый и образованный человек и гид. Я рада, что выбрала именно его, как проводника.
Экскурсия содержательна и интересна, время летит незаметно. Огромное количество дат, фактов, имен и событий. У Бодрума крайне богатая история, поэтому вам будет комфортнее, если перед экскурсией вы хотя бы коротко ознакомитесь с историей. В таком случае гораздо больше осядет в голове) Я этого, к сожалению, не сделала. 😅
Джемиль ещё раз большое спасибо и до новых встреч! Буду рекомендовать Вас друзьям! ☀️
Ах, да, чуть не забыла, помимо экскурсии я получила потрясающую фотосессию. Это стало крайне приятным бонусом. 😁
Е
11 сен 2022
Джемиль - прекрасным гид, мы очень рады, что выбрали его и нисколько об этом не пожалели. Экскурсия прошла в легкой, непринужденной атмосфере. Мы прогулялись от античного театра до набережной через старый город по уютным улочкам, прочувствовали их атмосферу, познакомились с достопримечательностями и увидели старинные дома.
Рассказы Джемиля об исторических событиях и истории развития города поистине увлекательны и насыщены информацией. Три с половиной часа экскурсии пролетели незаметно. Ещё раз хочу сказать спасибо Джемилю за организацию такой незабываемей экскурсии!
Джемиль - прекрасным гид, мы очень рады, что выбрали его и нисколько об этом не пожалели.Джемиль - прекрасным гид, мы очень рады, что выбрали его и нисколько об этом не пожалели.
т
5 сен 2022
Спасибо Джемилю за замечательную экскурсию! Экскурсия прошла на одном дыхании (ок, на двух дыханиях - наша мама которой за 60 попросила остановку на кофе - мы сели на набережной в тени в старбаксе, но рядом были и традиционные кафе для тех кто предпочитает)

Пешая экскурсия помогает все подробно увидеть и понять - очень приятно пройти хотя мы ходили в 30+ градусную жару.

((Советуем заранее кратко ознакомиться с историей бодрума - За тысячелетия здесь сменилась уйма цивилизаций, так что 3-часовую экскурсию никакой мозг не охватит, а если заранее прочитать на википедии хотя бы, то будет легче запоминаться:))

Джемиль также поделился множеством культурологической информации, котороя расширила наше понимание этих цивилизаций и их влияние на нас сегодня.

Джемиль нам порекомендовал также недорогой аутентичный трактир к котором подают местные блюда - суп из баранины, и суп из чечевицы - Обязательно попробуйте, качество и аутентичность на 100% (я - фанат мишленских ресторанов, так что качество еды для меня на первом месте).

Еще раз, Спасибо Джемилю - очень приятный человек и экспертный экскурсовод с большой любовью к Городу!
Вадим
30 авг 2022
23 августа мы были на авто-пешеходной экскурсии по Бодруму с Джемилем, путешествовали на арендованном автомобиле. Маршрут был составлен на основе наших пожеланий, благодаря чему мы смогли получить представление о городе и узнали много интересного об исторических достопримечательностях. Мы легко нашли общий язык с гидом и остались очень довольны его работой. Джемиль также помогал водителю ориентироваться на дорогах города и подсказывал, где можно припарковаться. Рекомендуем гида Джемиля.
А
27 авг 2022
Хорошая экскурсия👍 Красивый маршрут и интересные факты. Джемиль легко перестраивает экскурсию исходя из состава группы и в итоге нам с 3-х летним ребёнком было очень комфортно.
А
23 авг 2022
Экскурсия очень понравилась. Достаточно подробно рассказывается об истории Бодрума в древности и потом как он стал курортом, но не так много посередине. Возможно, потому, что в замке мы уже побывали сами и в экскурсию его не включали. Но главное тут это красивые тихие улицы. Конечно,нужно быть готовыми к долгой пешей прогулке. И совет: если вы не живёте рядом с местом встречи (античным театром), лучше не пробуйте добраться пешком, карта не показывает, сколько нужно подниматься 😀
Альфия
21 авг 2022
Грамотно составлен маршрут, глубокие познания русского языка и истории. Понравилось, что вел с нами диалог, задавая вопросы, чтобы мы больше вникали в материал и больше участвовали в процессе, размышляли. Очень ответственный, договорились на встречу в более раннее время - он без проблем согласился и ожидал нас вовремя. Спасибо, теперь знаем об этом старом городе гораздо больше, после чего ходить по его узким, красивым улочкам стало в разы интереснее!

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