Современный Бодрум — живописный, разноцветный и утопающий в зелени город. Древний Галикарнас — верный воин и участник судьбоносных исторических событий. Я познакомлю вас со свидетелями его былой славы: античным театром, воротами, не пускавшими Александра Македонского, рыцарским замком. А по пути вы насладитесь его незабываемым колоритом и больше узнаете о турецкой культуре.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый и новый Бодрум

История этого города очень интересна — и я с удовольствием вам ее открою. Как древний Галикарнас с великим прошлым превратился в живописный и цветущий курортный город? И что случилось на этих землях много веков назад? Во время нашей прогулки вы узнаете:

Кто такие рыцари ордена святого Иоанна и что они делали на этой земле

Как Артемисия Первая стала первой женщиной-адмиралом

Почему знаменитый полководец Александр Македонский дал приказ о полном уничтожении дневного Галикарнаса

И кто такой Галикарнасский Рыбак

Сердце Бодрума

Мы встретимся в центре Бодрума. Поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии. И, конечно же, прогуляемся по колоритному Старому городу — а я расскажу о местном быте и культуре.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Дополнительные расходы:

Входной билет в Галикарнасский Мавзолей — €3

Входной билет в крепость Святого Петра — €20 (включает посещение музея подводной археологии)

Галикарнасский Мавзолей и античный театр закрыты по понедельникам: мы их увидим, но не сможем зайти внутрь.