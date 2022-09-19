Современный Бодрум — живописный, разноцветный и утопающий в зелени город. Древний Галикарнас — верный воин и участник судьбоносных исторических событий. Я познакомлю вас со свидетелями его былой славы: античным театром, воротами, не пускавшими Александра Македонского, рыцарским замком. А по пути вы насладитесь его незабываемым колоритом и больше узнаете о турецкой культуре.

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Описание

Что вас ожидает

Старый и новый Бодрум

История этого города очень интересна — и я с удовольствием вам ее открою. Как древний Галикарнас с великим прошлым превратился в живописный и цветущий курортный город? И что случилось на этих землях много веков назад? Во время нашей прогулки вы узнаете:

Кто такие рыцари ордена святого Иоанна и что они делали на этой земле

Как Артемисия Первая стала первой женщиной-адмиралом

Почему знаменитый полководец Александр Македонский дал приказ о полном уничтожении дневного Галикарнаса

И кто такой Галикарнасский Рыбак

Сердце Бодрума

Я познакомлю вас с самым сердцем Бодрума. Мы увидим руины легендарного Мавзолея — одного из семи чудес света античности, остановимся у могучих Миндосских ворот, которые помнят великого полководца Александра Македонского, пройдемся вдоль античного театра с живописным видом на город и поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии. И, конечно же, прогуляемся по колоритному старому городу — а я расскажу о местном быте и культуре.

Организационные детали

Экскурсию можно провести и на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Дополнительные расходы:

Входной билет в Галикарнасский Мавзолей — 25 турецких лир

Входной билет в крепость Святого Петра — 150 турецких лир (включает посещение музея подводной археологии)

Галикарнасский Мавзолей и античный театр закрыты по понедельникам: мы их увидим, но не сможем зайти внутрь.