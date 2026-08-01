Современный Бодрум — живописный, разноцветный и утопающий в зелени город. Древний Галикарнас — верный воин и участник судьбоносных исторических событий.
Я познакомлю вас со свидетелями его былой славы: античным театром, воротами, не пускавшими Александра Македонского, рыцарским замком. А по пути вы насладитесь его незабываемым колоритом и больше узнаете о турецкой культуре.
Я познакомлю вас со свидетелями его былой славы: античным театром, воротами, не пускавшими Александра Македонского, рыцарским замком. А по пути вы насладитесь его незабываемым колоритом и больше узнаете о турецкой культуре.
Описание экскурсии
Старый и новый Бодрум
История этого города очень интересна — и я с удовольствием вам ее открою. Как древний Галикарнас с великим прошлым превратился в живописный и цветущий курортный город? И что случилось на этих землях много веков назад? Во время нашей прогулки вы узнаете:
- Кто такие рыцари ордена святого Иоанна и что они делали на этой земле
- Как Артемисия Первая стала первой женщиной-адмиралом
- Почему знаменитый полководец Александр Македонский дал приказ о полном уничтожении дневного Галикарнаса
- И кто такой Галикарнасский Рыбак
Сердце Бодрума
Мы встретимся в центре Бодрума. Поздороваемся с суровым и загадочным замком Святого Петра, в котором расположен музей подводной археологии. И, конечно же, прогуляемся по колоритному Старому городу — а я расскажу о местном быте и культуре.
Организационные детали
Экскурсию можно провести и на автомобиле. Если вы не на своей машине, транспорт оплачивается дополнительно. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Дополнительные расходы:
- Входной билет в Галикарнасский Мавзолей — €3
- Входной билет в крепость Святого Петра — €20 (включает посещение музея подводной археологии)
Галикарнасский Мавзолей и античный театр закрыты по понедельникам: мы их увидим, но не сможем зайти внутрь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Апполон — ваш гид в Бодруме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 802 туристов
Я — лицензированный гид-экскурсовод по всей Турции. С 2007 года работаю на фрилансе. Буду погружать вас в историю и культуру Турции, рассказывать о достопримечательностях, истории и культуре разных городов. Сделаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 96 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия понравилась. Видно, что Джемиль - организатор и он же гид - очень ответственный и внимательный к своим гостям. Без сомнения, очень эрудированный и любит историю, любит рассказывать о ней.
Мне
Мне
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Н
Джемиль отличный гид, очень интеллигентный и эрудированный человек. Встретил нас прямо на выходе с круизного лайнера в Бодруме.
Экскурсия прошла легко и приятно, у Джемиля энергичная подача материала, нам не было скучно, при этом мы не устали.
Крепость Бодрума рекомендую к посещению именно с гидом, самостоятельно вряд ли будет столь интересно.
Влюбились в Бодрум, возможно благодаря Джемилю тоже. 🥰
Экскурсия прошла легко и приятно, у Джемиля энергичная подача материала, нам не было скучно, при этом мы не устали.
Крепость Бодрума рекомендую к посещению именно с гидом, самостоятельно вряд ли будет столь интересно.
Влюбились в Бодрум, возможно благодаря Джемилю тоже. 🥰
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В
Огромное спасибо Джемилю за знакомство с Бодрумом! Очень интеллигентный, образованный и внимательный экскурсовод с глубоким познаниями в истории. Старался заинтересовать детей (8 и 12 лет), задавал вопросы, активно вёл диалог.
Нас
Нас
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Т
отличная экскурсия по красивому городу и крепости
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С
Были на экскурсии у Джемиля в конце сентября. Заранее попросили составить маршрут, который сочетал бы в себе историю города и прогулку по красивым местам. Джемиль прекрасно учел наши пожелания — мы прогулялись по живописным улицам, узнали много об истории города, сделали классные фотографии и отлично провели время) Рекомендуем Джемиля как замечательного гида, который умеет организовать маршрут по вашим интересам)
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Н
Наш гид как рассказчик превзошел ожидания. Глубокие познания истории полуострова и не только погрузили нас в столетия назад. Очень интересно, рекомендуем!
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