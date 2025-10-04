Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Даламане, цены от 1166 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На яхте 8 дней На парусных яхтах по островам Турецкой Ривьеры: семейная флотилия Освоить азы яхтинга, принять участие в парусной гонке, исследовать бухты и руины и накупаться в море Начало: Гёчек, после 15:00 (ближайший аэропорт в Даламане) «Бирюзовая вода, сосны, местные козы и черепахи — природа здесь особенно живая» 145 000 ₽ за человека На яхте 5 дней Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено» Встретить закат на вершине острова Святого Николая и исследовать дикие бухты Гёджека Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 или в любое другое время ... «Вас ждут уединённые заливы, утренние купания в прозрачной воде и живописные прогулки по берегам, где сохранились следы древних цивилизаций» €1750 за человека 6 дней По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом Начало: Даламан, аэропорт, 10:00 «Проедем вдоль побережья к атмосферному Кашу и элегантному Калкану, а затем окажемся на пляже Капуташ — природной жемчужине между скал» $1166 за человека Все туры Даламана

