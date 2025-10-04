На парусных яхтах по островам Турецкой Ривьеры: семейная флотилия
Освоить азы яхтинга, принять участие в парусной гонке, исследовать бухты и руины и накупаться в море
Начало: Гёчек, после 15:00 (ближайший аэропорт в Даламане)
«Бирюзовая вода, сосны, местные козы и черепахи — природа здесь особенно живая»
4 окт в 15:00
145 000 ₽ за человека
Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено»
Встретить закат на вершине острова Святого Николая и исследовать дикие бухты Гёджека
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 или в любое другое время ...
«Вас ждут уединённые заливы, утренние купания в прозрачной воде и живописные прогулки по берегам, где сохранились следы древних цивилизаций»
26 сен в 15:00
13 июн в 15:00
€1750 за человека
По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
«Проедем вдоль побережья к атмосферному Кашу и элегантному Калкану, а затем окажемся на пляже Капуташ — природной жемчужине между скал»
1 сен в 10:00
8 сен в 10:00
$1166 за человека
