По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
«Проедем вдоль побережья к атмосферному Кашу и элегантному Калкану, а затем окажемся на пляже Капуташ — природной жемчужине между скал»
18 авг в 10:00
1 сен в 10:00
$1166 за человека
Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Аэропорт Даламана, 16:00
«Отдохнём в стильном пространстве Yazz Collective и на пляже в стиле бохо — идеальные локации для ваших фото»
Завтра в 16:00
23 авг в 16:00
€1782 за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
«Завершением дня станет визит в Yazz Collective — стильное и экологически ориентированное пространство, где можно расслабиться на пляже и отведать блюда современной турецкой кухни»
Завтра в 16:00
23 авг в 16:00
€1782 за человека
