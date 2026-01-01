По югу Турции в мини-группе: пляжный отдых, знакомство с курортами и водные прогулки
Исследовать Каш, Калкан и Фетхие, прокатиться на лодке в Дальяне и подняться на гору над Олюденизом
Начало: Даламан, аэропорт, 10:00
30 мая в 12:00
4 июн в 12:00
$1165 за человека
Под шёпот волн: круиз по бухтам и островам Средиземного моря
Купаться в уединённых гаванях, кататься на сапах и каяках и смотреть кино под звёздами
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00
14 июн в 15:00
€1190 за человека
Девичник на яхте: от Гёджека до острова Гемиле в формате «всё включено»
Искупаться в бухте Клеопатры, покататься на сапах и каяках, насладиться фильмами и барбекю на палубе
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00
10 июн в 15:00
€1350 за человека
Круиз «всё включено» у берегов Турции с шеф-поваром: купание, релакс на пляжах и античные руины
Освоить азы яхтинга, осмотреть ликийские гробницы и расслабиться в тихих бухтах
Начало: Гавань Гёджека, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€3283 за человека
Всей семьёй по Эгейскому морю на парусной яхте от Гёджека до Фетхие. Всё включено
Отдохнуть на песчаных пляжах с бирюзовой водой, поплавать с маской и погулять по уютным улочкам
Начало: Гёджек, 16:00
4 апр в 16:00
11 апр в 16:00
€3283 за человека
Море, солнце, острова: средиземноморский яхт-тур в формате «всё включено»
Встретить закат на вершине острова Святого Николая и исследовать дикие бухты Гёджека
Начало: Аэропорт Даламана, 15:00 или в любое другое время ...
13 июн в 15:00
22 авг в 15:00
€1750 за человека
