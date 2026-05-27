VIP тур Plus из Дидима: Храм Аполлона–Милет–Приена–Доганбей–Пляж Карина Приглашаем вас в комфортный "VIP тур формата “VIP Tour Plus” из Дидима. Этот формат предполагает поездку на *минибусах до 18 человек*, что делает путешествие более удобным, быстрым и уютным по сравнению с большими автобусами. 🚌 *Трансфер* осуществляется из любого отеля, расположенного в Дидиме. 💧 В автобусе для гостей предоставляется бесплатная холодная вода. 👨‍👩‍👧 Тур идеально подходит для семей, индивидуальных путешественников и небольших групп, которые ценят комфорт, качество и своё время. Экскурсию сопровождает профессиональный лицензированный гид, говорящий на русском и английском языках. Наш водитель — опытный, внимательный и доброжелательный специалист. Все пассажирские места застрахованы. Тур официально зарегистрирован в национальной транспортной системе Турции. В стоимость тура входят:

организационный сбор * страховка * налоги 🚐 Транспортный сбор оплачивается дополнительно капитану автобуса наличными при посадке. 📍 Программа тура 09:00 — Начало тура После завтрака в отеле, гостей забирают из отелей Дидима. 🏛 Первая остановка — Храм Аполлона, Милет и Приена (2 часа) * Храм Аполлона в Дидиме — величественный античный храм, посвящённый богу света и пророчества.

Милет — один из важнейших городов античного мира, родина философов.

прогулку по старинным улочкам * знакомство с архитектурой османского периода * наслаждение природными пейзажами * обед в местном ресторане с домашними традиционными блюдами Это идеальное место для любителей природы, истории и лёгкого треккинга. 🌊 Последняя остановка — Пляж Карина (1 час) Пляж Карина — прекрасное место для отдыха у моря. Гости смогут:.

Приена — живописный древний город с потрясающими видами и атмосферой истории. Здесь у гостей будет возможность прикоснуться к античной эпохе и сделать красивые фотографии. 🌿 Вторая остановка — деревня Доганбей (2 часа) Доганбей — аутентичная деревня с римским наследием и каменными домами. Программа включает:.

искупаться *отдохнуть на пляже *насладиться морским воздухом ⏳ Время пребывания на пляже может быть немного продлено по желанию группы. Возвращение в отели: До ужина мы доставим всех гостей обратно в их отели в Дидиме. Важная информация: Для кого этот тур?

Этот тур идеально подойдёт тем, кто любит: историю и древние цивилизации природные красоты атмосферные деревни лёгкие прогулки и активный отдых •Комфортный формат мини-группы, профессиональный гид и продуманная программа делают это путешествие незабываемым днём вашего отдыха в Дидиме.

На сайте вы оплачиваете организацию тура, услуги гида, страховку и налоги.

После бронирования экскурсии для вас также будет организован трансфер в соответствии с выбранным типом транспорта. Оплата трансфера производится наличными напрямую капитану при посадке в выбранный вами транспорт.

Трансферы - Оплата производится наличными напрямую капитану: 1. для 1–3 человек — Автомобиль €150 2. для 1–7 человек — минивэн €250 3. для 8–18 человек — микроавтобус €400.