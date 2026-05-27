Приглашаем вас в комфортный VIP тур формата “VIP Tour Plus” из Дидима.
Этот формат предполагает поездку на минибусах до 18 человек, что делает путешествие более удобным, быстрым и уютным по сравнению с большими автобусами.
Описание экскурсии
VIP тур Plus из Дидима: Храм Аполлона–Милет–Приена–Доганбей–Пляж Карина Приглашаем вас в комфортный "VIP тур формата “VIP Tour Plus” из Дидима. Этот формат предполагает поездку на *минибусах до 18 человек*, что делает путешествие более удобным, быстрым и уютным по сравнению с большими автобусами. 🚌 *Трансфер* осуществляется из любого отеля, расположенного в Дидиме. 💧 В автобусе для гостей предоставляется бесплатная холодная вода. 👨👩👧 Тур идеально подходит для семей, индивидуальных путешественников и небольших групп, которые ценят комфорт, качество и своё время. Экскурсию сопровождает профессиональный лицензированный гид, говорящий на русском и английском языках. Наш водитель — опытный, внимательный и доброжелательный специалист. Все пассажирские места застрахованы. Тур официально зарегистрирован в национальной транспортной системе Турции. В стоимость тура входят:
- организационный сбор * страховка * налоги 🚐 Транспортный сбор оплачивается дополнительно капитану автобуса наличными при посадке. 📍 Программа тура 09:00 — Начало тура После завтрака в отеле, гостей забирают из отелей Дидима. 🏛 Первая остановка — Храм Аполлона, Милет и Приена (2 часа) * Храм Аполлона в Дидиме — величественный античный храм, посвящённый богу света и пророчества.
- Милет — один из важнейших городов античного мира, родина философов.
прогулку по старинным улочкам * знакомство с архитектурой османского периода * наслаждение природными пейзажами * обед в местном ресторане с домашними традиционными блюдами Это идеальное место для любителей природы, истории и лёгкого треккинга. 🌊 Последняя остановка — Пляж Карина (1 час) Пляж Карина — прекрасное место для отдыха у моря. Гости смогут:.
- Приена — живописный древний город с потрясающими видами и атмосферой истории. Здесь у гостей будет возможность прикоснуться к античной эпохе и сделать красивые фотографии. 🌿 Вторая остановка — деревня Доганбей (2 часа) Доганбей — аутентичная деревня с римским наследием и каменными домами. Программа включает:.
- искупаться *отдохнуть на пляже *насладиться морским воздухом ⏳ Время пребывания на пляже может быть немного продлено по желанию группы. Возвращение в отели: До ужина мы доставим всех гостей обратно в их отели в Дидиме. Важная информация: Для кого этот тур?
- Этот тур идеально подойдёт тем, кто любит: историю и древние цивилизации природные красоты атмосферные деревни лёгкие прогулки и активный отдых •Комфортный формат мини-группы, профессиональный гид и продуманная программа делают это путешествие незабываемым днём вашего отдыха в Дидиме.
- На сайте вы оплачиваете организацию тура, услуги гида, страховку и налоги.
- После бронирования экскурсии для вас также будет организован трансфер в соответствии с выбранным типом транспорта. Оплата трансфера производится наличными напрямую капитану при посадке в выбранный вами транспорт.
Трансферы - Оплата производится наличными напрямую капитану: 1. для 1–3 человек — Автомобиль €150 2. для 1–7 человек — минивэн €250 3. для 8–18 человек — микроавтобус €400.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Apollon Temple
- Milet Theater
- Priene Ancient Area
- Güllübahçe Village
- Doğanbey Village
- Karina Beach
Что включено
- Питьевая вода
- Страховка
- Налоги
- Организационный сбор
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Напитки и питание
- Трансфер, Оплата трансфера производится наличными напрямую капитану при посадке в выбранный вами транспорт
- Личные расходы
- Чаевые водителю (по вашему желанию)
Место начала и завершения?
Мы заберём вас из любого отеля в Дидиме и после тура доставим обратно
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
€299.30 за экскурсию