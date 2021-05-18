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Полезная информация о Диярбакыре

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Местное время в Диярбакыре
22:0249
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаДиярбакыр
По-английскиDiyarbakir
Столица регионаДиярбакыр является столицей региона
Население города644 763 чел.
АэропортДиярбакыр DIY
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота674 м. от уровня моря

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Диярбакыр

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