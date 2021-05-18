Полезная информация о Диярбакыре
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Местное время в Диярбакыре
22:0249
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Диярбакыр
|По-английски
|Diyarbakir
|Столица региона
|Диярбакыр является столицей региона
|Население города
|644 763 чел.
|Аэропорт
|Диярбакыр DIY
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|674 м. от уровня моря
Где находится Диярбакыр на карте
Диярбакыр
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