Бирюзовое море, мягкий бриз и захватывающие виды с палубы пиратского корабля.
Вас ждёт отдых, полный ярких эмоций: купание в укромных бухтах, вкусный обед и весёлое приключение среди волн и солнца.
Описание экскурсииБирюзовое море, мягкий бриз и захватывающие виды с палубы пиратского корабля. Вас ждёт отдых, полный ярких эмоций: купание в укромных бухтах, вкусный обед и весёлое приключение среди волн и солнца. Важная информация: Что взять с собой: купальник / плавки полотенце солнцезащитный крем солнцезащитные очки и головной убор (по желанию)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина бабочек (Долина бабочек)
- Голубая бухта (Голубая лагуна)
- Остров Святого Николая (Остров Святого Николая)
- Аквариум-бухта (Бухта Аквариум)
- Холодная пещера (Холодная пещера)
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Прогулка на пиратской яхте
- Обед на борту/n/n
- Безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Алкогольные напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Из отелей
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
