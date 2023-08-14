Прогулка на яхте в Фетхие: познакомьтесь с песчаными пляжами 12 островов
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Морская прогулка в Фетхие «12 островов» приоткроет Вам завесу тайны и позволит взглянуть на самые живописные большие и маленькие острова. Вы проведете прекрасный день на борту современной яхты
- Вдоволь накупаетесь в открытом море
- Увидите красивейшие бухты и руины древних греческих поселений
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Средиземноморское побережье Фетхие отличается от популярных среди туристов окрестностей Анталии и Алании огромным количеством затерянных в море островов, подводных пещер, уединенных заливов с песчаными пляжами и голубых лагун.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Прогулка на яхте
- Страховка
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Фетхие
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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